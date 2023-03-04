Деменция отступает: получены новые данные о роли витамина Д

Витамин Д обладает потенциалом для профилактики деменции Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые кафедры психиатрии Медицинской школы университет Калгари (провинция Альберта, Канада) проанализировали данные американского Национального координационного центра по болезни Альцгеймера. «Мы оценили влияние витамина Д на заболеваемость деменцией у 12 388 человек», - пишут авторы научной работы. Результаты нового исследования опубликованы на этой неделе в журнале Ассоциации Альцгеймера.

Эксперты обратили внимание на состояние психического здоровья людей, которые регулярно принимали препараты с витамином Д в среднем в течение 10 лет. Оказалось, что в возрасте старше 70 лет деменция у таких пенсионеров встречается на 40% реже, чем у тех, кто обходился без добавок витамина. При этом исследователи учитывали влияние различных факторов, чтобы объективно определить именно роль витамина Д, подчеркивается в научной работе.

Выяснилось также несколько особенностей, объяснение которым предстоит найти в ходе дальнейшего изучения. А именно:

- у женщин благотворный эффект витамина Д оказался выше, чем у мужчин;

- у лиц - носителей варианта гена APOE4 (это разновидность гена APOE, при которой значительно повышается риск развития болезни Альцгеймера) защитный эффект ощутимо слабее.

В целом исследование показывает, что витамин Д обладает потенциалом для профилактики деменции, резюмируют эксперты.

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Семь важных фактов про витамин Д

1. По оценкам экспертов нехватка витамина Д встречается у 60-70% населения в мире. При недостатке солнечного света дефицит растет.

2. Содержание витамина Д (по анализу крови) оценивается так:

- Оптимальный уровень: 30 — 50 нг/мл.

- Меньше 30 нг/мл — недостаточность. Требуется назначение лечебной дозы витамина.

- Меньше 20 нг/мл — дефицит. Могут развиваться сопутствующие болезни. Рекомендуются дополнительные обследования.

3. Лечебную дозу витамина Д определяет и назначает врач-эндокринолог.

Если вы не сдавали анализ и не консультировались с доктором, то в периоды, когда мало солнечного света (конец осени, зима, начало весны), рекомендуется принимать поддерживающую, или профилактическую дозу. Для взрослых людей это 1000 - 2000 международных единиц (МЕ) в сутки, или 25 - 50 мкг (дозировка на упаковке указывается или в МЕ, или в мкг).

4. Людям с заболеваниями почек прием витамина D в виде препаратов противопоказан.

5. Пребывание на улице в течение 10 минут в день на ярком солнце дает такой же эффект, как профилактическая доза витамина Д. При этом важно помнить о канцерогенном эффекте прямых солнечных лучей - риск рака кожи резко повышается, если загорать в период с 11 до 16 часов.

6. Среди продуктов витамина Д больше всего в печени трески и жирных сортах диких морских рыб (скумбрия, сельдь, дикий лосось). Также он содержится в желтке яйца, сыре, грибах, говяжьей печени.

! Не забывайте, что жирные продукты не только высококалорийны, но и повышают нагрузку на поджелудочную железу.

7. У людей с лишним весом из-за особенностей метаболизма дефицит витамина Д встречается гораздо чаще.