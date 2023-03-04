В России начались продажи китайского автомобиля представительского класса Hongqi H9+. Фото: предоставлено компанией "Авилон"
В России начались продажи китайского автомобиля представительского класса Hongqi H9+. Этот бренд (читается Хунцы, переводится как «Красное знамя») поначалу был предназначен только для высших должностных лиц и партийной элиты китайского государства. Такие машины предоставляли и высоким иностранным гостям, если они прибывали в Поднебесную без собственного «членовоза». Но потом китайский автопром сделал их доступным народу аналогам «Майбаха», только в два раза дешевле.
Фото: предоставлено компанией "Авилон"
Фото: предоставлено компанией "Авилон"
Фото: предоставлено компанией "Авилон"
Фото: предоставлено компанией "Авилон"
Hongqi H9 вышел на рынок в 2020 году, в России его можно было купить по индивидуальному заказу через перегонщиков за 7-10 млн руб, а сейчас доработанная модификация (H9+) продается уже официально.
- Стоимость автомобиля – 18,9 млн рублей, — сообщили kp.ru в компании «Авилон». - Это самый дорогой в истории Китая удлиненный седан.
Фото: предоставлено компанией "Авилон"
Фото: предоставлено компанией "Авилон"
От базового варианта представленная в салоне машина отличается 200-миллиметровой вставкой между передними и задними дверьми – это позволило сделать автомобиль еще длиннее, а задним пассажирам добавила комфорта.
Набор опций в машине нет смысла перечислять – что можно придумать, то и есть. Из экзотики можно упомянуть 253-цветную подсветку для ног, массажные кресла водителя и всех пассажиров, а также скрытые ручки двери, которые выскакивают при нажатии. Про вставки из дерева, натуральную кожу и обилие сенсорных электронных функций даже и говорить не стоит – они есть. Из техники – пневматическая подвеска, которая позволяет изменять дорожный просвет, и продвинутый круиз-контроль, который в сочетании с системой удержания полосы уже без пяти минут автопилот: сообразит, когда притормозить, когда разогнаться.
Фото: предоставлено компанией "Авилон"
Фото: предоставлено компанией "Авилон"
Габариты д/ш/в - 5337/1904/1493 мм
Двигатель - 3 л, 6 цилиндров
Топливо - Бензин
Мощность - 283 л.с.
Привод - Задний
Разгон до 100 км/час - 8 сек
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