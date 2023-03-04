Избавился от депрессии - набрал лишний вес: почему некоторые люди толстеют от приема лекарств

Вместе с подъемом настроения после приема антидепрессантов начинает расти и вес. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В последние годы во всем мире растет спрос на антидепрессанты. Современные исследования показывают, что такие препараты могут помогать не только в лечении депрессии. Их назначают при очень распространенном виде головной боли (так называемая головная боль напряжения), для снижения риска повторного инсульта, угрозы инфаркта при ишемической болезни сердца. А также в ряде других случаев.

Среди наиболее широко применяемых антидепрессантов последнего поколения - препараты группы СИОЗС, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Принимая их, часть пациентов со временем замечает неприятную побочку. Вместе с подъемом настроения начинает расти и вес. Неужели это неизбежная расплата за улучшение психологического состояния? У кого чаще встречается такой эффект и можно ли его избежать? Ответить на вопросы мы попросили врача-нейроэндокринолога, кандидата медицинских наук, доцента кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрия Потешкина.

СНАЧАЛА ХУДЕЕМ, ПОТОМ ПОПРАВЛЯЕМСЯ

- Препараты СИОЗС воздействуют на серотониновую систему и множество разных рецепторов в организме, в том числе подавляющих аппетит. За счет этого они должны обладать эффектом снижения веса, — поясняет врач. - Когда эти лекарства разрабатывались и испытывались на животных, именно так и происходило (то есть подопытные животные худели. - Ред.). Причем, эффект зависел от дозы: чем больше дозировка, тем меньше вес.

Когда антидепрессанты стали использовать в медицинской практике, то выяснилось: в начале приема СИОЗС, как правило, у людей происходит снижение веса. Однако со временем появляется обратный эффект. Начинается стимуляция увеличения массы тела!

Из-за чего происходит такой разворот на 180 градусов, ученым до конца не известно. Механизм действия антидепрессантов до сих пор остается одной из медицинских загадок, рассказал «КП» врач-психиатр Артем Гилев.

- Если показатели людей отслеживают годами и даже десятками лет, то оказывается, что масса тела увеличивается примерно у 10 человек из 100 [людей, принимающих антидепрессанты группы СИОЗС], — говорит Юрий Потешкин. - Произойдет ли это у конкретного пациента, зависит от многих факторов. В том числе, от течения самой депрессии. Важный момент — генетика.

Если у человека медленный метаболизм, то препараты дольше инактивируются, их концентрация в крови падает медленно, поясняет эксперт. На фоне такой задержки лекарств в организме развивается так называемая резистентность сигнальной системы. То есть рецепторы, которые раньше эффективно взаимодействовали с препаратом, начинают «закрываться» от него. Может уменьшаться количество рецепторов в клетках или изменяться внутриклеточная проводимость. Итогом всех этих процессов становится набор веса.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как избежать набора веса?

Еще до приема антидепрессантов той или иной группы сегодня можно узнать, как они будут метаболизироваться (упрощенно говоря, перерабатываться) у конкретного пациента. В том числе, будет ли происходить задержка препарата в организме, чреватая набором веса. Это стало возможным благодаря развитию фармакогенетики.

- Можно сдать генетический тест и узнать свои особенности метаболизма антидепрессантов, — поясняет Юрий Потешкин. - Это позволяет подобрать дозу более персонализировано и снизить риски побочных эффектов, включая набор веса.

В целом, если человек полнеет во время лечения депрессии, то для борьбы с лишним весом применяются:

- правильное питание,

- регулярная физическая активность,

- при необходимости назначение препаратов для лечения ожирения по медпоказаниям.

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