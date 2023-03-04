Избавился от депрессии - набрал лишний вес: почему некоторые люди толстеют от приема лекарств

Вместе с подъемом настроения после приема антидепрессантов начинает расти и вес.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
В последние годы во всем мире растет спрос на антидепрессанты. Современные исследования показывают, что такие препараты могут помогать не только в лечении депрессии. Их назначают при очень распространенном виде головной боли (так называемая головная боль напряжения), для снижения риска повторного инсульта, угрозы инфаркта при ишемической болезни сердца. А также в ряде других случаев.
Среди наиболее широко применяемых антидепрессантов последнего поколения - препараты группы СИОЗС, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Принимая их, часть пациентов со временем замечает неприятную побочку. Вместе с подъемом настроения начинает расти и вес. Неужели это неизбежная расплата за улучшение психологического состояния? У кого чаще встречается такой эффект и можно ли его избежать? Ответить на вопросы мы попросили врача-нейроэндокринолога, кандидата медицинских наук, доцента кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрия Потешкина.
- Препараты СИОЗС воздействуют на серотониновую систему и множество разных рецепторов в организме, в том числе подавляющих аппетит. За счет этого они должны обладать эффектом снижения веса, — поясняет врач. - Когда эти лекарства разрабатывались и испытывались на животных, именно так и происходило (то есть подопытные животные худели. - Ред.). Причем, эффект зависел от дозы: чем больше дозировка, тем меньше вес.
Когда антидепрессанты стали использовать в медицинской практике, то выяснилось: в начале приема СИОЗС, как правило, у людей происходит снижение веса. Однако со временем появляется обратный эффект. Начинается стимуляция увеличения массы тела!
Из-за чего происходит такой разворот на 180 градусов, ученым до конца не известно. Механизм действия антидепрессантов до сих пор остается одной из медицинских загадок, рассказал «КП» врач-психиатр Артем Гилев.
- Если показатели людей отслеживают годами и даже десятками лет, то оказывается, что масса тела увеличивается примерно у 10 человек из 100 [людей, принимающих антидепрессанты группы СИОЗС], — говорит Юрий Потешкин. - Произойдет ли это у конкретного пациента, зависит от многих факторов. В том числе, от течения самой депрессии. Важный момент — генетика.
Если у человека медленный метаболизм, то препараты дольше инактивируются, их концентрация в крови падает медленно, поясняет эксперт. На фоне такой задержки лекарств в организме развивается так называемая резистентность сигнальной системы. То есть рецепторы, которые раньше эффективно взаимодействовали с препаратом, начинают «закрываться» от него. Может уменьшаться количество рецепторов в клетках или изменяться внутриклеточная проводимость. Итогом всех этих процессов становится набор веса.
Как избежать набора веса?
Еще до приема антидепрессантов той или иной группы сегодня можно узнать, как они будут метаболизироваться (упрощенно говоря, перерабатываться) у конкретного пациента. В том числе, будет ли происходить задержка препарата в организме, чреватая набором веса. Это стало возможным благодаря развитию фармакогенетики.
- Можно сдать генетический тест и узнать свои особенности метаболизма антидепрессантов, — поясняет Юрий Потешкин. - Это позволяет подобрать дозу более персонализировано и снизить риски побочных эффектов, включая набор веса.
В целом, если человек полнеет во время лечения депрессии, то для борьбы с лишним весом применяются:
- правильное питание,
- регулярная физическая активность,
- при необходимости назначение препаратов для лечения ожирения по медпоказаниям.
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