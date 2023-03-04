Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров опроверг слухи об отъезде из России

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Шнурова, он не собирается покидать Россию. «Могу ответить одним словом «Не дождетесь». Лидер группы «Ленинград» сообщил, что ему все равно, кто куда переезжает, и кто где проживает. Но лично он никуда уезжать не собирается. Да и недвижимости у него нигде нет, кроме Москвы и Петербурга.

Нет и проблем с концертами. В сентябре прошлого года группа «Ленинград» после трехлетнего перерыва дала концерт в «Лужниках». Мероприятие посетили более 60 тыс. человек.

О том, что артист якобы оформляет гражданство одной из европейских стран сообщил Telegram-канал «ПУЛ» со ссылкой на окружение Шнурова. После этого музыкант заявил:

«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом. Я живу в России».

Слухи о Шнурове поползли после того, как некоторые артисты покинули Россию. В начале февраля в Лос-Анджелесе был замечен основатель дуэта Artik & Asti Артем Умрихин. Еще в январе появилась информация, что Artik вместе с супругой и детьми переехал в Дубай. Он как будто бы отдал ребенка в детский сад в Объединенных Эмиратах. Солистка Artik & Asti Севиль Валиева продолжает выступать в России и приезжает к коллеге только на гастроли.

В Дубае сейчас образовалась большая русскоговорящая диаспора. Но недавно Артема Умрихина видели на церемонию вручения премии «Грэмми» в Штатах. Там же в Лос-Анджелесе обосновался артист МХТ им. Чехова Андрей Бурковский. Он еще осенью уехал в Америку вместе с семьей.

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