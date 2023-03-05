Восстание машин отменяется? Чего не хватает искусственному интеллекту, чтобы поработить человечество

Люди опасаются, что разумные машины вытеснят их из жизни, поскольку являются более совершенными. Фото: Shutterstock

Нет повести печальнее на свете, чем споры о машинном интеллекте. Вы, наверняка, слышали разговоры: сначала искусственный интеллект отнимет у нас работу, а затем и поработит человечество. И особенно тревожно от того, что такие разговоры ведут не бабушки у подъезда, а люди достаточно сведущие. Например, такого мнения придерживался знаменитый физик и великий популяризатор науки Стивен Хокинг. А вот цитата Илона Маска: “Экспериментируя с искусственным интеллектом мы вызываем демона”. А ведь Маск был одним из основателей компании Open AI, которая создала скандальный чат-бот GPT-3, который используя алгоритмы нейросетей пишет университетские дипломы, сдает экзамены и генерирует научные статьи. Давайте разбираться: так ли страшен искусственный интеллект, как его малюет Илон Маск?

У машинного разума нет мозгов

Люди опасаются, что разумные машины вытеснят их из жизни, поскольку являются более совершенными. Отчасти эти опасения рождаются из путанницы понятий.

- «Искусственный интеллект» — это неудачный термин, - считает ректор “Сколтеха” Александр Кулешов. - При переводе с английского сильно исказился смысл выражения Artificial Intelligence, потому что для русского человека интеллект — то, что стопроцентно связано с мозгом и мышлением. А в случае с машинным обучением это не так.

В реальности машинного разума, как конкурента разуму человеческому, не существует. Алгоритмы способны успешно решать довольно узкий круг сугубо технических задач Например, распознавание речи. Нейросети научились переводить произнесенный нами спич в текст, а затем извлекать из букв какой-то смысл. Технология широко применяется в голосовом поиске (привет, Алиса!), на этом принципе работают умные диалоговые системы, которые отвечают вам в колл-центрах банков и крупных компаний. Но по большому счету это всего лишь еще один более удобный способ управлять машинами (другие примеры см. СРАВНИМ?). А как насчет сознания?

А вот здесь у роботов беда.

Как же так, спросите вы? Ведь искусственный интеллект пишет статьи, рисует картины и сочиняет музыку. А разве способность творить и создавать не признак интеллекта? Но в том-то и проблема, что роботы не создают новые смыслы. Принцип их работы совершенно другой. Задача языковых моделей, которые генерируют тексты, предсказать с помощью теории вероятности, какое слово или буква будет следующей. Чтобы искусственный интеллект создал статью или сценарий, необходимо, чтобы сначала несколько предложений написал человек - задал тему и направление. Затем модель, обученная на огромном массиве художественных, газетных и научных текстах, на основе статистики высчитывает, какое продолжение последует. При этом инженеры придумали много способов самопроверки, чтобы ИИ не нес откровенную чепуху. Но нейросети продолжают делать анекдотические ляпы - например верят, что визит Христофора Колумба в Америку состоялся в 2015 году (эту ошибку приписывают тому самому чату GPT-3).

Если сверхзадача писателя вызвать у читателя душевное потрясение, то задача нейросети - написать так, чтобы было, “как у других”. Хороший пресс-релиз искусственный интеллект когда-нибудь напишет. “Войну и мир” - вряд ли. Сможет ли старательный “троечник” поработить “отличника”? Вопрос, наверное, риторический.

Сознание - свойство только биологических существ?

Примерно по такому же принципу устроены и нейросети, которые генерируют поразительные картины: например, настоящий фурор произвела недавняя серия рисунков “Как выглядели бы российские города, если бы были людьми” . Здесь изображения создаются () методом соревнования двух нейронных сетей. У одной сети задача генерировать изображение. В нее загружаются данные и соответствующие образцы (она может копировать стиль любого художника). Задача второй нейросети отличить картинку созданную генерирующей “сестрой” от работы реального художника. А дальше включается принцип состязательности: генерирующая сеть вынуждена искать варианты малевать так, чтобы рисунки не отличались от произведений живописцев.

И здесь та же история, что и с созданием текстов. Заменить рядового ремесленника и оформить сцену районного Дома культуры к празднику урожая по принципу “не хуже других”- нейросеть может. А написать картину, которая произведет переворот в сознании как, например, “Над вечным покоем” Левитана, она уже не способна.

Возникает вопрос, почему? Очень интересный ответ на него дает Андрей Себрант директор по маркетингу сервисов «Яндекса». Наши интеллект и личность неотделимы от физического тела, которое чувствует, любит, страдает и так далее. Поэтому невозможно представить, чтобы сознание обрел бестелесный математический алгоритм. Ведь представление об окружающем мире дается людям в ощущениях, а искусственный интеллект не имеет такого жизненного опыта. Соответственно, он не имеет собственного представления о внешнем мире. Себрант приводит очень показательный пример: нейросеть может генерировать тысячи текстов про чувство материнской руки, которая гладит тебя по голове (потому что она много читала таких текстов написанных людьми). Но она и близко не может пережить это ощущение, потому что в ее мире нет понятия “мать” и нет понятия “была ребенком, мама гладила по голове, когда я болела”. Машина, безусловно, владеет гораздо большим объемом энциклопедически сведений, но она не способна пропустить их через себя и сделать прочитанное частью личного опыта. Следовательно, разумная сознательная жизнь это свойство биологических существ. А чистый разум, лишенный обратной связи в виде органов чувств, не может конкурировать с человеком.

Подчинило ли нас электричество?

Разговоры о подчинении человечества очередной новой технологией - не новость. В свое время ткачи по этой причине разрушали ткацкие станки. Из этой же серии вопрос: поработило ли нас электричество? Мы перестали стирать руками, а во время генеральной уборки пыль за нас собирает пылесос. Обленилось ли в результате человечество? Скорее наоборот, мы стали работать больше. Пострадала ли прачка, которую стиральные машины оставили без работы? Ее дети могли бы продолжить славную прачечную династию, а вместо этого изучают в институтах, как то самое электричество работает в машинах.

Стоит ли опасаться, что на новом витке истории уже искусственный интеллект освободит человека от какой-то монотонной, рутинной работы (водители, операторы колл-центров, администраторы - приготовьтесь!)

Скорее всего, нам придется еще дольше учиться и осваивать творческие профессии, которым не грозит автоматизация. Это, конечно, не каждому понравится. Но в конце концов, согласитесь, не годится же существу, которое претендует на роль вершины творения, всю жизнь провести на кассе в супермаркете, задавая вопрос: “Пакет брать будете?”

СРАВНИМ?

Пять вещей, которые искусственный интеллект умеет лучше человека

- Играет в шахматы и го. А в 2019 году нейросеть впервые победила чемпионов мира в компьютерную игру Dota-2. Проигравшая команда, правда, сетовала на то, что машина их просто “перекликала” (нажимала на клавиши чаще человек), но не могла превзойти в стратегии. Но примерно в этом духе оправдывался Каспаров после поражения от Deep Blue.

- Водит машину. За распознавание помех и препятствий в беспилотных автомобилях отвечает система компьютерного зрения. Робот рулит гораздо безопаснее. По статистике электромобили Tesla под управлением автопилота в среднем попадают в аварию 1 раз на каждые 7,4 миллионов километров пробега.

- Проводит медицинскую диагностику (используется технология распознавания изображения). В среднем точность выявления патологий по УЗИ и МРТ у алгоритма превышает 90 процентов. При этом на описание рентгеновского снимка у ИИ уходит 3 секунды, а у врача в среднем 20 минут.

- Определяет кредитоспособность заемщика. В некоторых банках 100 процентов решений о выдаче или об отказе в выдаче кредита решает искусственный интеллект. Он также распознает подлинность справок и документов, которые вы предоставляете в банк.

- Искусственный интеллект умеет находить закономерности в огромном объеме данных, которые человек просто не в состоянии проанализировать. Эта способность применяется в разведке нефтяных и газовых месторождений, при анализе компьютерных снимков. На основе показаний множества датчиков ИИ способен заранее прогнозировать выход из строя турбины или другого крупного агрегата. А изучая видео с камер в металлургических цехах нейросеть способна контролировать качество стального литья.