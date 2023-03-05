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Наука5 марта 2023 4:00

Восстание машин отменяется? Чего не хватает искусственному интеллекту, чтобы поработить человечество

Разбираемся насколько верны апокалиптические прогнозы о грядущем восстании машин
Ярослав КОРОБАТОВ
Ярослав КОРОБАТОВ
Люди опасаются, что разумные машины вытеснят их из жизни, поскольку являются более совершенными.

Люди опасаются, что разумные машины вытеснят их из жизни, поскольку являются более совершенными.

Фото: Shutterstock

Нет повести печальнее на свете, чем споры о машинном интеллекте. Вы, наверняка, слышали разговоры: сначала искусственный интеллект отнимет у нас работу, а затем и поработит человечество. И особенно тревожно от того, что такие разговоры ведут не бабушки у подъезда, а люди достаточно сведущие. Например, такого мнения придерживался знаменитый физик и великий популяризатор науки Стивен Хокинг. А вот цитата Илона Маска: “Экспериментируя с искусственным интеллектом мы вызываем демона”. А ведь Маск был одним из основателей компании Open AI, которая создала скандальный чат-бот GPT-3, который используя алгоритмы нейросетей пишет университетские дипломы, сдает экзамены и генерирует научные статьи. Давайте разбираться: так ли страшен искусственный интеллект, как его малюет Илон Маск?

У машинного разума нет мозгов

Люди опасаются, что разумные машины вытеснят их из жизни, поскольку являются более совершенными. Отчасти эти опасения рождаются из путанницы понятий.

- «Искусственный интеллект» — это неудачный термин, - считает ректор “Сколтеха” Александр Кулешов. - При переводе с английского сильно исказился смысл выражения Artificial Intelligence, потому что для русского человека интеллект — то, что стопроцентно связано с мозгом и мышлением. А в случае с машинным обучением это не так.

В реальности машинного разума, как конкурента разуму человеческому, не существует. Алгоритмы способны успешно решать довольно узкий круг сугубо технических задач Например, распознавание речи. Нейросети научились переводить произнесенный нами спич в текст, а затем извлекать из букв какой-то смысл. Технология широко применяется в голосовом поиске (привет, Алиса!), на этом принципе работают умные диалоговые системы, которые отвечают вам в колл-центрах банков и крупных компаний. Но по большому счету это всего лишь еще один более удобный способ управлять машинами (другие примеры см. СРАВНИМ?). А как насчет сознания?

А вот здесь у роботов беда.

Как же так, спросите вы? Ведь искусственный интеллект пишет статьи, рисует картины и сочиняет музыку. А разве способность творить и создавать не признак интеллекта? Но в том-то и проблема, что роботы не создают новые смыслы. Принцип их работы совершенно другой. Задача языковых моделей, которые генерируют тексты, предсказать с помощью теории вероятности, какое слово или буква будет следующей. Чтобы искусственный интеллект создал статью или сценарий, необходимо, чтобы сначала несколько предложений написал человек - задал тему и направление. Затем модель, обученная на огромном массиве художественных, газетных и научных текстах, на основе статистики высчитывает, какое продолжение последует. При этом инженеры придумали много способов самопроверки, чтобы ИИ не нес откровенную чепуху. Но нейросети продолжают делать анекдотические ляпы - например верят, что визит Христофора Колумба в Америку состоялся в 2015 году (эту ошибку приписывают тому самому чату GPT-3).

Если сверхзадача писателя вызвать у читателя душевное потрясение, то задача нейросети - написать так, чтобы было, “как у других”. Хороший пресс-релиз искусственный интеллект когда-нибудь напишет. “Войну и мир” - вряд ли. Сможет ли старательный “троечник” поработить “отличника”? Вопрос, наверное, риторический.

Сознание - свойство только биологических существ?

Примерно по такому же принципу устроены и нейросети, которые генерируют поразительные картины: например, настоящий фурор произвела недавняя серия рисунков “Как выглядели бы российские города, если бы были людьми” . Здесь изображения создаются () методом соревнования двух нейронных сетей. У одной сети задача генерировать изображение. В нее загружаются данные и соответствующие образцы (она может копировать стиль любого художника). Задача второй нейросети отличить картинку созданную генерирующей “сестрой” от работы реального художника. А дальше включается принцип состязательности: генерирующая сеть вынуждена искать варианты малевать так, чтобы рисунки не отличались от произведений живописцев.

И здесь та же история, что и с созданием текстов. Заменить рядового ремесленника и оформить сцену районного Дома культуры к празднику урожая по принципу “не хуже других”- нейросеть может. А написать картину, которая произведет переворот в сознании как, например, “Над вечным покоем” Левитана, она уже не способна.

Возникает вопрос, почему? Очень интересный ответ на него дает Андрей Себрант директор по маркетингу сервисов «Яндекса». Наши интеллект и личность неотделимы от физического тела, которое чувствует, любит, страдает и так далее. Поэтому невозможно представить, чтобы сознание обрел бестелесный математический алгоритм. Ведь представление об окружающем мире дается людям в ощущениях, а искусственный интеллект не имеет такого жизненного опыта. Соответственно, он не имеет собственного представления о внешнем мире. Себрант приводит очень показательный пример: нейросеть может генерировать тысячи текстов про чувство материнской руки, которая гладит тебя по голове (потому что она много читала таких текстов написанных людьми). Но она и близко не может пережить это ощущение, потому что в ее мире нет понятия “мать” и нет понятия “была ребенком, мама гладила по голове, когда я болела”. Машина, безусловно, владеет гораздо большим объемом энциклопедически сведений, но она не способна пропустить их через себя и сделать прочитанное частью личного опыта. Следовательно, разумная сознательная жизнь это свойство биологических существ. А чистый разум, лишенный обратной связи в виде органов чувств, не может конкурировать с человеком.

Подчинило ли нас электричество?

Разговоры о подчинении человечества очередной новой технологией - не новость. В свое время ткачи по этой причине разрушали ткацкие станки. Из этой же серии вопрос: поработило ли нас электричество? Мы перестали стирать руками, а во время генеральной уборки пыль за нас собирает пылесос. Обленилось ли в результате человечество? Скорее наоборот, мы стали работать больше. Пострадала ли прачка, которую стиральные машины оставили без работы? Ее дети могли бы продолжить славную прачечную династию, а вместо этого изучают в институтах, как то самое электричество работает в машинах.

Стоит ли опасаться, что на новом витке истории уже искусственный интеллект освободит человека от какой-то монотонной, рутинной работы (водители, операторы колл-центров, администраторы - приготовьтесь!)

Скорее всего, нам придется еще дольше учиться и осваивать творческие профессии, которым не грозит автоматизация. Это, конечно, не каждому понравится. Но в конце концов, согласитесь, не годится же существу, которое претендует на роль вершины творения, всю жизнь провести на кассе в супермаркете, задавая вопрос: “Пакет брать будете?”

СРАВНИМ?

Пять вещей, которые искусственный интеллект умеет лучше человека

- Играет в шахматы и го. А в 2019 году нейросеть впервые победила чемпионов мира в компьютерную игру Dota-2. Проигравшая команда, правда, сетовала на то, что машина их просто “перекликала” (нажимала на клавиши чаще человек), но не могла превзойти в стратегии. Но примерно в этом духе оправдывался Каспаров после поражения от Deep Blue.

- Водит машину. За распознавание помех и препятствий в беспилотных автомобилях отвечает система компьютерного зрения. Робот рулит гораздо безопаснее. По статистике электромобили Tesla под управлением автопилота в среднем попадают в аварию 1 раз на каждые 7,4 миллионов километров пробега.

- Проводит медицинскую диагностику (используется технология распознавания изображения). В среднем точность выявления патологий по УЗИ и МРТ у алгоритма превышает 90 процентов. При этом на описание рентгеновского снимка у ИИ уходит 3 секунды, а у врача в среднем 20 минут.

- Определяет кредитоспособность заемщика. В некоторых банках 100 процентов решений о выдаче или об отказе в выдаче кредита решает искусственный интеллект. Он также распознает подлинность справок и документов, которые вы предоставляете в банк.

- Искусственный интеллект умеет находить закономерности в огромном объеме данных, которые человек просто не в состоянии проанализировать. Эта способность применяется в разведке нефтяных и газовых месторождений, при анализе компьютерных снимков. На основе показаний множества датчиков ИИ способен заранее прогнозировать выход из строя турбины или другого крупного агрегата. А изучая видео с камер в металлургических цехах нейросеть способна контролировать качество стального литья.

Наука: Клуб любознательных