Россия готовит к весенним боям беспилотник-сюрприз

Нам есть чем защититься от налета дронов и есть чем ответить врагу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украина все чаще устраивает налеты беспилотников на Россию. То на Крым, то на аэродромы нашей дальней авиации в Рязани и Энгельсе, то на нефтебазу под Туапсе. А один из украинских дронов долетел даже до подмосковной Коломны.

Что это - атаки устрашения? Или прощупывание российских систем ПВО?

Чтобы понимать — чем мы можем защититься от налета дронов и есть ли нам чем ответить врагу, «КП» обратилась к профессионалу - главе компании «Реновации», которая занимается разработкой беспилотников, кандидату технических наук Сергею Товкачу.

ПРИЛЕТАЮТ ПОКОШМАРИТЬ

- Давайте разберемся, какие беспилотники есть в арсенале у украинской армии?

- По разным оценкам у них от 30 до 70 реактивных самолетов-разведчиков «Стриж». Это советский беспилотник Ту-141, в который они поставили современную начинку. То есть поменяли автопилот, сделали из него камикадзе. Его главное преимущество - очень быстро и далеко летает, потому его непросто сбить.

Но есть у него и минусы - последние удары, которые они пытались ими нанести, заканчивались тем, что они просто разбивались о деревья. Чтобы лететь незаметно для локаторов нашей ПВО, их пытались вести как можно ниже к земле. А там сработала «лесная ПВО».

Еще есть дроны-камикадзе. Это одноразовые квадрокоптеры. Их по началу у нас недооценивали (я, кстати, в том числе), но они оказались эффективными и… ужасно дешевыми - 30 тысяч рублей за штуку. То есть, как два артиллерийских снаряда. И при этом он поражает БМП, а если повезет, даже танк.

- А вот этот дрон UJ-22, который упал в Подмосковье?

- Это новый беспилотник. Полностью украинской разработки. Но у него (и не только у него) есть важный момент: я видел много обломков и на абсолютно всех из них очень примитивные автопилоты, а сами дроны построены на основе компонентов для игрушек, авиамоделей.

- Что это значит?

- Эти аппараты не могут прилетать прямо в цель. Украинцы берут авиамодельные комплектующие. Соответственно, их точность поражения - «плюс-минус лапоть».

Еще: они могут нести заряд до 20 кило. Давайте честно, никакому военному объекту такое количество даже пластида (одна из самых мощных взрывчаток. - Ред.) нанести существенного ущерба не может. Либо надо напрямую попасть, например, в тот же самолет. И тут мы возвращаемся к пункту 1 — точности. Ее у них нет.

Делаем вывод: на сегодня все эти налеты ради того, чтобы нас покошмарить.

«ТА САМАЯ» ПВО

- Считается, что эти беспилотники могут еще выявлять наши точки ПВО?

- Москву и крупные города защищает стационарная ПВО - та самая советская, дальнозоркая, рассчитанная на ракеты или американские бомбардировщики. А если мы говорим про новые системы типа «Панцирь», то они передвижные. Они сегодня тут, а завтра - там.

Мое мнение, ВСУ пытаются закрыть свою зраду (провал. - Ред) в Бахмуте хоть какой-то «победой».

- Как противостоять всем этим налетам?

- Первое, что надо понимать - для наших военных эти налеты не стали открытием. Мы все видели, как они готовились.

Но закрыть теми же «Панцирями» всю линию соприкосновения с Украиной (она у нас 2 тысячи километров), а тем более всю границу - невозможно.

Давайте не забывать, и про украинских диверсантов. Есть вероятность, что они прямо на машине привозят в разобранном виде маленькие беспилотники, тут собирают и запускают.

- Этот UJ-22 можно было так привезти?

- У него взлетная масса 80 кило, каждое крыло - по 2,5 метра. Так что на каком-нибудь грузовичке - можно.

ЗАГЛУШИМ ВСЕ!

- Кроме «Панцирей» и «большой» ПВО, как еще можно бороться с дронами?

- Глушилки очень эффективны. У беспилотников, как правило, очень простая система управления, нет никакой защиты, поэтому сигнал спутниковой навигации для них глушится на раз.

- Как это работает?

- Есть два способа. Первый - глушение сигнала. То есть, приемник дрона перестает принимать сигнал со спутника.

Второй - подделка сигнала. То есть, передача на приемник дрона своего сигнала с «кривыми» данными. Например, он летит на высоте 3 тысячи метров, а мы даем сигнал: «Ты находишься на высоте 10 тысяч». Автопилот дрона: «Ух ты, значит, надо снижаться». И врезается в землю. Или можно аккуратно их сажать.

В свое время иранцы с помощью нашей системы «Автобаза» так посадили американский беспилотник R-71. Американцы думали, что иранцы до такого никогда не додумаются, и не поставили никакой защиты.

- Что из себя представляют эти глушилки?

- Зависит от мощности и дальности действия. Если это аппарат на 3-5 километров, то он размером с ружье - «дронобойку».

Сейчас у украинцев появилась «их собственная разработка». На самом деле импортная. Их глушилки помещаются в кузов легковой машины и накрывают порядка 30 километров вокруг.

- Можно поставить такие глушилки у каждой нефтебазы или моста. По всей стране. И забыть о налетах дронов.

- Но они же глушат сигнал и для всего вокруг. Если такую поставить, например, у газораспределительной станции под Коломной, то весь город останется без радио, без навигаторов в машинах...

- А если глушилки ставить где-то в поле?

- Да. Там, где мы полагаем, что что-то полетит. В таком случае все вражеские беспилотники можно плюхать в поля.

- Дорого стоят эти глушилки?

- Которые подделывают данные GPS - да. Которые просто глушат - их сейчас делают даже частники. Все, что сейчас применяется - либо китайские, либо наши частные российские разработки.

И ЗАКИНУЛ СТАРИК НЕВОД…

- Еще говорят, что против дронов даже обычная рыболовная сеть эффективна.

- И не просто так говорят. Окопы наших солдат часто именно так и защищаются. Сеть может вызвать детонацию беспилотника не на цели, а на расстоянии. Тем самым снизить эффективность взрыва. Большого урона дрон, попавший в сеть, уже не принесет.

- С другой стороны, ту же нефтебазу сеткой не обнесешь.

- Это как стараться. Запорожскую АЭС же накрыли. Натянули сеть вокруг хранилища опасных отходов, и прилеты украинских дронов туда прекратились. Это стало просто бесполезно.

- Как можно полностью себя обезопасить от беспилотников?

- Полностью – нет. Любая ПВО, что отечественная, что импортная, не сбивает все на свете. Даже если мы поставим вдоль всей границы сеть ПВО, какая-то часть беспилотников все равно будет ее прошивать.

Посмотрите, как мы используем беспилотники «Герань». Под Киевом стоит американская система Patriot. Там в одной установке - 4 ракеты. То есть она может сбить 4 «Герани». Если полетит 5, значит пятая точно пройдет. Потому что пока они свой Patriot будут перезаряжать, этот «мопед» уже пролетит. Именно поэтому у нашего «Панциря» увеличили количество пусковых установок. В общем, эффективность дронов резко повышается, когда их пускают роем.

- А это уже совсем иные принципы ведения боевых действий, чем раньше.

- Да, спецоперация на Украине перевернула представление о боях. Мы всегда готовились к высокотехнологичной «войне киборгов», строили дорогих роботов, суперкрутые системы, которые способны пробивать ПВО. Но оказалось, что проще запустить 10 дронов по 30 тысяч рублей в надежде что 1-2 из них проскочат. Это стало открытием и для нас, и для наших противников на Западе. Но теперь все к этому приспосабливаются...

НЕ «ГЕРАНЬЮ» ЕДИНОЙ

- Сергей, а что у нас есть? Вот «Герань». Все смеются, что совершенно примитивный беспилотник.

- На самом деле это хорошо проработанный аппарат. У него отличный приемник, спутниковая навигация, которая работает не только на GPS - он может принимать любые каналы. В нем нет покупного «железа». И «Герань» защищена от глушилок, в отличие от украинских дронов.

- Что еще?

- Есть уже много чего. И многое еще появится. Совсем скоро! Наши власти очень плотно начали работать с частниками, и прямо сейчас готовится множество «сюрпризов». Я не могу их назвать, скажу только, что буквально несколько дней назад я рассматривал некоторые из них. И скажу вам, что там все очень хорошо. Высший уровень!

- Вы сказали, что поначалу у нас недооценили возможности дронов. Теперь получается, оценили?

- Большое движение у нас в стране пошло несколько месяцев назад. Но все равно нужно время, чтобы что-то выдать. У нас никто не спит. В радиусе 400 километров от Москвы, по регионам, работа кипит. Дальше, я просто не ездил.

УЧИТЕ МАТЧАСТЬ

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец: Против дронов есть приемы

Какие средства борьбы с беспилотниками уже имеются у Российской армии

Зенитные средства:

- ЗРК «Бук» (зона поражения - до 70 км, одновременно обстреливаемых целей - 36)

- ЗРК «Тор» (зона поражения - до 16 км, одновременно обстреливаемых целей - 4, число ракет на машине - 16)

- ЗРПК «Панцирь» (зона поражения - до 40 км, боезапас - 12 ракет, 1400 пушечных снарядов, скорость захвата - 10 целей в минуту)

Системы радиоэлектронной борьбы:

Комплекс пассивной локации «Автобаза-М» (радиус действия - 350-400 км),

- антидроновое ружье «Задира» (дальность поражения 5 км),

- переносной комплекс «Пищаль-Про» (подавляет каналы связи, управления и навигации БПЛА, радиус действия - 2 км),

- ручной комплекс «Гарпун-3» (эффективен против легких беспилотников, радиус действия 2 - 3,5 км)

- мобильная система противодействия беспилотникам «Защита» (дальность обнаружения цели - 12 км, дальность действия на ее каналы связи - 2 км, в разработке)

- стрелковый антидроновый комплекс «Антимайдан-Рубеж» (в разработке).

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