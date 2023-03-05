Алла Пугачева нашла покупателей на замок в Грязи за 1 млрд рублей

Появилась информация, что на свое 75-летие Алла Пугачева готовит творческий сюрприз Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алла Пугачева на днях попала в криминальные сводки: писали, что ее дом в Израиле якобы ограбили на полмиллиона долларов. Эта новость заставила артистку высказаться впервые за долгое время: Пугачева опровергла налёт и призвала не верить слухам о бесконечных неурядицах в её семье. "Хотя, если кому-то в радость думать, что мне плохо, - пусть порадуются", - в итоге махнула рукой певица.

Сергей Дворцов и вдова Пьера Нарцисса Валерия Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот и продюсер Сергей Дворцов, который сотрудничал с Пьером Нарциссом, да и вообще давно работает в шоу-бизнесе, возмущен обилием негатива, которые льется в адрес Аллы Борисовны.

Продюсер Сергей Дворцов говорит, что в Израиль Пугачева перебралась ради детей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Не верьте новостям про Пугачеву, особенно негативу, которые распространяют анонимные источники, - призвал Дворцов в беседе с KP.RU. - Я знаком и с Аллой Борисовной, и с ее директором Еленой Чупраковой. И про ограбление дома в Израиле мне сразу было понятно, что это фейк. Я уточнил у Чупраковой - никакого ограбления не было. У Пугачевой все хорошо, пока муж работает, она занимается детьми. Еще часто разгоняют слухи о лишении Пугачевой гражданства - то израильского, то российского. Но паспорта РФ артистку никто не лишал, она может приехать в Россию в любое время. Она не болеет, не страдает - поверьте, у нее все в порядке. Кстати, когда я разговаривал с Чупраковой, она категорично предупредила: всех, кто будет распространять фейки о Пугачевой, через суд привлекут к ответственности.

Алла Пугачева у расписанной вручную стены замка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам продюсера, Примадонна уехала не навсегда - это "временное явление".

- В Израиль она перебралась ради детей, которым хочет спокойной жизни и максимального комфорта, - рассказал Сергей Дворцов. - У меня есть информация, что Алла Борисовна вернется в Россию через пять лет. Более того, Пугачева еще споет. На своё 75-летие она готовит творческий сюрприз для всех нас.

Схема расположения помещений в доме.

Тем не менее, замок в деревне Грязь певица все же намерена продать.

- Несколько месяцев назад сделка на 1 млрд рублей сорвалась. Тогда покупателем дома выступал известный бизнесмен, имя не буду называть. Он уже внес залог за замок, но попросил скидку - Пугачева не уступила, так и разошлись. Сейчас в особняке никто не живет, он под надежной охраной и по-прежнему выставлен на продажу. Говорят, что уже есть человек, который согласен заплатить за замок 1 млрд рублей, - поделился продюсер Дворцов.