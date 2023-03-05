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В мире5 марта 2023 11:35

"Ядовитая глобалистская ведьма": главе Еврокомиссии посоветовали "утопиться" после слов о России

Британская журналистка Робертс назвала Урсулу фон дер Ляйен "ядовитой глобалистской ведьмой"
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: REUTERS

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила смачную оплеуху. Виртуальную, но весьма болезненную и обидную. Да еще от дамы и прямо из Лондона. Кто бы мог подумать, что пещерное русофобство этой немецкой фрау, сменившей гинекологию на политику, вызовет гневную реакцию не где-нибудь, а на Британских островах.

На днях фон дер Ляйен вовсю распространялась о том, что Москву «надо привлечь к ответственности за преступления и агрессию против Украины». И с этой целью, вещала она, Евросоюз намерен создать в Гааге координационный центр по сбору доказательств для суда над Россией. В соцсетях Урсула написала, что «гордится принятием этого решения». В ответ радостно взвизгнули поляки и прочие прибалты, одобрительно закивали головами политики в некоторых других европейских государствах. Вот только на простых людей эти восклицания произвели совсем нет тот эффект, на который рассчитывала глава Еврокомиссии.

Известная в Великобритании журналистка и стендап-комик Эби Робертс заявила, что фон дер Ляйен необходимо ответить за свои слова о «российской агрессии». «Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», - написала она в соцсетях в ответ на откровения Урсулы.

Ох, какой яркий портрет нарисовала британка! И сходство поразительное! Что-то подсказывает - этот образ «ядовитой глобалистской ведьмы» приклеется к фон дер Ляйен надолго.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ