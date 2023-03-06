Анекдоты: Единственная женщина средних лет, которая не любит Стаса Михайлова, - это теща Стаса Михайлова

Риелтор - покупателю:
- Ну что, покупаете эту квартиру?
- А это тихая квартира?
- Очень тихая, предыдущего владельца застрелили, никто ничего так и не слышал...
* * *
Самая лучшая игра - это хоккей.
Треснешь кого-нибудь клюшкой по голове и получаешь за это всего две минуты штрафа.
* * *
- Любимая, скажи что-нибудь, чтоб мое сердце заколотилось!
Жена:
- Я нашла твою заначку.
* * *
В супермаркетах по большому счету продаются только две вещи - пакеты для мусора и мусор для пакетов.
* * *
- У меня два поклонника. И оба говорят, что любят. Как определить, кто из них влюблен на самом деле?
- А как они себя ведут?
- Один как супермен, другой как идиот.
- Значит, второй.
* * *
Cоветы, как выжить в кризис: «Пересесть с личного транспорта на общественный, обедать не в кафе, а баночку на работу приносить, продукты покупать по акции, одежду - на распродажах, в кино ходить не чаще одного раза в месяц...»
Вопрос: а если я и до кризиса так жил, что делать?!
* * *
Идея для стартапа.
Пуховики для веганов на тополином пуху.
* * *
В доме, где все квартиры куплены в ипотеку, на помойке с голоду сдохли крысы.
* * *
- Вы знаете коктейль «Мона Лиза»?
- Нет, а что это за коктейль?
- Два стакана этого коктейля - и ее загадочная улыбка вам до лампочки!
* * *
- Это школа вождения?
- Да.
- На каких автомобилях обучаете?
- Какие еще автомобили! Вождей готовим!
* * *
По статистике, люди грабят банки намного реже, чем банки грабят людей.
* * *
Два медведя на пасеке мед воруют. Один пытается открыть улей, но у него никак не получается. Другой в нетерпении ходит кругом, потом не выдерживает и говорит первому:
- Не пойму, что с тобой?! Тебе что, в детстве Чайковский на лапу наступил?
* * *
Мужик так много пил, что умный холодильник стал прятать от него пиво.
* * *
Я разношу по подъездам бесплатные газеты, обеспечивая тем самым пенсионеров программой телепередач на следующую неделю.
При знакомствах с девушками представляюсь просто: специалист по программному обеспечению.
* * *
Поскольку рубль перестал дешеветь и значительно укрепился, то ценам на товары и услуги приходится расти в долларовом эквиваленте.
* * *
Артисту предлагают участвовать в съемках опасного эпизода. Он с тревогой спрашивает:
- Послушайте, а этот канат не порвется?
- Молодец! - восклицает режиссер. - Это отличная идея!