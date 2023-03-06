Анекдоты: Единственная женщина средних лет, которая не любит Стаса Михайлова, - это теща Стаса Михайлова

Риелтор - покупателю:

- Ну что, покупаете эту квартиру?

- А это тихая квартира?

- Очень тихая, предыдущего владельца застрелили, никто ничего так и не слышал...

* * *

Самая лучшая игра - это хоккей.

Треснешь кого-нибудь клюшкой по голове и получаешь за это всего две минуты штрафа.

* * *

- Любимая, скажи что-нибудь, чтоб мое сердце заколотилось!

Жена:

- Я нашла твою заначку.

* * *

В супермаркетах по большому счету продаются только две вещи - пакеты для мусора и мусор для пакетов.

* * *

- У меня два поклонника. И оба говорят, что любят. Как определить, кто из них влюблен на самом деле?

- А как они себя ведут?

- Один как супермен, другой как идиот.

- Значит, второй.

* * *

Cоветы, как выжить в кризис: «Пересесть с личного транспорта на общественный, обедать не в кафе, а баночку на работу приносить, продукты покупать по акции, одежду - на распродажах, в кино ходить не чаще одного раза в месяц...»

Вопрос: а если я и до кризиса так жил, что делать?!

* * *

Идея для стартапа.

Пуховики для веганов на тополином пуху.

* * *

В доме, где все квартиры куплены в ипотеку, на помойке с голоду сдохли крысы.

* * *

- Вы знаете коктейль «Мона Лиза»?

- Нет, а что это за коктейль?

- Два стакана этого коктейля - и ее загадочная улыбка вам до лампочки!

* * *

- Это школа вождения?

- Да.

- На каких автомобилях обучаете?

- Какие еще автомобили! Вождей готовим!

* * *

По статистике, люди грабят банки намного реже, чем банки грабят людей.

* * *

Два медведя на пасеке мед воруют. Один пытается открыть улей, но у него никак не получается. Другой в нетерпении ходит кругом, потом не выдерживает и говорит первому:

- Не пойму, что с тобой?! Тебе что, в детстве Чайковский на лапу наступил?

* * *

Мужик так много пил, что умный холодильник стал прятать от него пиво.

* * *

Я разношу по подъездам бесплатные газеты, обеспечивая тем самым пенсионеров программой телепередач на следующую неделю.

При знакомствах с девушками представляюсь просто: специалист по программному обеспечению.

* * *

Поскольку рубль перестал дешеветь и значительно укрепился, то ценам на товары и услуги приходится расти в долларовом эквиваленте.

* * *

Артисту предлагают участвовать в съемках опасного эпизода. Он с тревогой спрашивает:

- Послушайте, а этот канат не порвется?

- Молодец! - восклицает режиссер. - Это отличная идея!