Госдума хочет сделать 31 декабря нерабочим днем, но взамен «отнять» у нас один выходной

Депутат Бессараб объяснила, почему выходной день хотят перенести с 8 января на 31 декабря Фото: Shutterstock

В России три извечных вопроса: «Кто виноват», «Что делать» и «Когда уже 31 декабря сделают официальным выходным днем, а то все равно никто не работает, все пьянствуют и салаты нарезают». И если на первые два мы не можем ответить со времен Чернышевского, то с третьим власти постараются разобраться уже в самое ближайшее время.

Уже в декабре депутаты могут рассмотреть законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс. Это позволит сделать 31 декабря нерабочим днем на постоянной основе и включить его в «состав» новогодних каникул. А то ведь раньше как было: официально 31 число – обычный день календаря, но в одних регионах его сделают выходным, в других оставят рабочим, в некоторых компаниях объявят короткий день...

Но просто дарить россиянам дополнительный выходной никто не собирается: в качестве компенсации у нас могут «отнять» 8 января, которое сейчас официально входит в новогодний набор выходных.

- 8 января - это просто день дополнительного приятного отдыха после празднования Рождества Христова. А 31 декабря - это день подготовки к Новому году. Когда собираются родственники, накрываются столы, когда хочется выспаться перед полуночным застольем. Поэтому, конечно, 31 декабря предпочтительнее для россиян (в качестве выходного, - Ред.), - пояснила в эфире радио «КП» член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

Впрочем, что бы ни решили депутаты, в ближайшие новогодние праздники ничего не изменится. 31 декабря в нынешнем году выпадает на субботу и в любом случае будет выходным. И новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января включительно.

Кстати, в следующем году 31 декабря приходится на воскресенье, и мы тоже в любом случае будем отдыхать. А вот 8 января 2024 года выпадает на понедельник. И если депутаты примут этот закон и 8 января придется работать, то наши новогодние каникулы 2023-2024 станут на день короче.