Половина россиян хотели бы продления новогодних каникул

В этот раз выходные хотят перетасовать внутри новогодней недели: 31 декабря сделать выходным, но вместо этого 8 января отправить всех на работу. Фото: Shutterstock

Госдума снова задумалась над изменением новогодних каникул. Каждый год решается, как будут переноситься праздники, выпадающие на выходные, будут ли они прибавляться к новогодним и рождественским каникулам или их отдадут дачникам, которые хотят подольше погулять на майские. В этот раз выходные хотят перетасовать внутри новогодней недели: 31 декабря сделать выходным, но вместо этого 8 января отправить всех на работу. Но как оказалось, такую инициативу поддерживают только четверть россиян. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Половина россиян мечтает о том, чтобы новогодние каникулы стали еще больше, чтобы мы отдыхали и 31 декабря, и 8 января, и все дни между этими датами. По мнению опрошенных, 31 декабря нужно прибавить к праздникам, ведь работать в этот день уже никто не хочет и не может.

«31 декабря всегда должно быть выходным, кто вообще придумал работать в этот день, людям же не до этого!» - говорит участник опроса.

«Я думаю, отдыхать вообще нужно с 30 декабря по 8 января», - предлагает свой вариант еще один респондент.

23% согласны с предложенным переносом. Они также отмечают, что 31 числа работать уже невозможно, ведь все начинают отмечать Новый год, прощаются с годом уходящим, готовят праздничный стол, совершают последние покупки! А уже 8 января, можно и на работу выйти, соглашаются респонденты.

13% говорят не нужно ничего переносить, хорошо страна отдыхает. А 31 декабря – так этот день и так рабочий только формально. Коллеги просто поздравляют друг друга, дарят подарки и разбегаются по домам пораньше.

При этом нашли и те, кто считает, что в стране и так слишком много выходных. По мнению 14% опрошенных новогодние праздники следовало бы сократить, чтобы люди не выпадали так надолго из рабочего процесса, не ели и не выпивали слишком много.

«Я думаю, на работу уже 3 января выходить можно. Ну и еще 7 выходной. А в остальные дни надо работать», - делится своим мнением участник исследования.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 10,2 тысячи человек.