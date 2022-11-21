Молодая жена ответила на слухи о проблемах со здоровьем у Игоря Николаева

Композитор Игорь Николаев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Юлия Проскурякова показала посвежевшего Игоря Николаева после волны критики. Некоторое время назад поклонники заподозрили у композитора тяжелый недуг. Слухи поползли после того, как молодая жена артиста разместила фото с отдыха в Дубае. В кадре исполнитель хита "Малиновое вино" выглядел располневшим и без привычной шевелюры.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев отдохнули с друзьями. На свежем фото супруги запечатлены за столом. При этом можно заметить, что кудри композитора остались на месте.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поклонники певца решили, что таким образом молодая жена попытается опровергнуть слухи о том, что Николаев не совсем здоров. Сплетни поползли после недавнего отдыха звездной пары в Дубае. На фото из отпуска артист предстал сильно поправившимся и без волос.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Россияне немедленно забили тревогу. К слову, это случилось не первый раз. Состояние здоровья 63-летнего музыканта еще в прошлом году вызывало опасение. Фолловеры судачили, что их любимец совсем ослаб и плохо ходит, явно не поспевая за энергичной Проскуряковой.

Напомним, Юлия и Игорь живут вместе более 10 лет. Супруги растят дочь Веронику. Малышку они буквально вымолили. Артистка долго не могла забеременеть. Осенью 2013-го Проскурякова отправилась в Покровский женский монастырь, чтобы попросить помощи у Матроны Московской, а затем поехала с мужем в храм, где хранились мощи святых Петра и Февронии.

В июне 2015-го артистка появилась на звездной вечеринке с округлившимся животом. "Ждали и молились. А радикальных медицинских мер не предпринимали. И, как оказалось, поступили правильно: когда мы расслабились, тут-то все и случилось… Думаю, что каждой паре Бог дает ребенка, когда нужно. Мы притерлись. Игорь начал воспринимать меня как творческого человека, а не только как любимую женщину. Меня приняло его окружение, а Игоря - мои родители, хотя на самом деле он им всегда нравился", - отмечала Проскурякова.