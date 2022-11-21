SHAMAN стал самым желанным гостем новогоднего телеэфира

Певец SHAMAN в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новогодние праздники все ближе и телеканалы уже вовсю готовят специальную программу. Нас порадует традиционный «Голубой огонек» и другие любимые музыкальные шоу. В преддверии праздников сайт KP.RU провел опрос и узнал, кого же россияне больше всего хотят видеть в новогоднем телеэфире.

Как оказалось, в этом году любимцем публики стал SHAMAN (Ярослав Дронов). Артист буквально ворвался в ряды самых популярных артистов, а каждая его песня («Встанем», «Я русский») стала набирать сумасшедшее количество просмотров, прослушиваний, лайков и восторженных откликов. В результате, оказалось, что целых 38% россиян хотят видеть исполнителя в новогодних телеэфирах и встречать Новый 2023 год под песни кумира.

На второе место россияне поставили Григория Лепса. За выступления этого артиста в новогодних программах проголосовали 12% подписчиков KP.RU. С небольшим отрывом на третьей строчке расположилась Полина Гагарина и ее 10% голосов. Напомним, в недавнем рейтинге россияне назвали Полину лучшей певицей, и по праву она оказалась первой среди коллег-женщин.

Леонид Агутин и Анна Асти набрали по 6% голосов зрительских симпатий. А вот завсегдатай новогодних тусовок Николай Басков набрал только 4% голосов. Еще один популярный новогодний персонаж Филипп Киркоров и вовсе получил только 3%. Столько же россиян проголосовали за Валерию.

За появление в новогоднем эфире Ольги Бузовой высказались 2% участников опроса.

А вот 16% россиян выбрали вариант «другое» и рассказали, кого еще они хотели бы видеть по телевизору в новогоднюю ночь. Респонденты назвали Алексея Гомана, Клаву Коку, группу «Любэ», Дениса Майданова, MAKSIM, Сергея Лазарева, группу «Руки вверх», Алексея Чумакова и других. Однако самым распространенным ответом среди опрошенных этой категории оказался вариант «никого». Респонденты заявили, что планируют провести предстоящий праздник не перед телевизором.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 8,8 тысячи человек.

Напомним, ранее стали известны гонорары, которые звезды получат в этом году за свои новогодние выступления. Так, Анна Асти запланировала в ночь н 1 января целых два концерта, за каждый из которых получит по 4 млн рублей. Столько же заработает в главную ночь года Леонид Агутин, который также наметил два выступления.

Юмористы Евгений Петросян и Ефим Шифрин оказались скромнее, за свои новогодние шутки они берут по 1 млн рублей.

Также в число самых высокооплачиваемых в новогодние праздники артистов попали Филипп Киркорова, Николай Басков, Григорий Лепс, группы «Руки Вверх», Баста, Полина Гагарина, SHAMAN, «Иванушки Интернешнл», Сосо Павлиашвили, МакSим, Zivert, Александр Ревва, Jony, Ольга Бузова и Владимир Пресняков.