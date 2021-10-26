ВЦИОМ: россияне считают Олега Газманова и Полину Гагарину лучшими исполнителями

Полина Гагарина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Опрос ВЦИОМ показал, что жители России считают Олега Газманова считают лучшим певцом, а Полину Гагарину — лучшей певицей. Итоги исследования оказались в распоряжении kp.ru.

- Россияне рассказали, кого они считают лучшим певцом российской эстрады 2021 года (топ-6): на первом месте — Олег Газманов (19%), на втором — Баста (10%), третье место делят Григорий Лепс и Сергей Лазарев (по 9%), за ними следуют Леонид Агутин и Валерий Меладзе (по 8%), — гласит текст исследования.

В списке лучших певиц лидирует Полина Гагарина, за которую проголосовали 17% респондентов. На втором месте идет Пелагея — 13%. По 7% набрали Елена Ваенга, Зиверт, София Ротару и Валерия.

При этом Полина Гагарина пользуется наибольшей популярностью среди молодых людей и жителей городов-миллионников. Олег Газманов популярен у россиян в возрасте от 60 лет, жителей сел и город с населением до 100 тысяч человек.

Ранее опрос показал, что наиболее привлекательными внешне россияне считают артистов, врачей и спортсменов. Около 34% респондентов назвали самыми красивыми людьми артистов, четверть высказались за внешнюю привлекательность врачей, и чуть меньше (23%) опрошенных выделили спортсменов. В пятерку также попали летчики и учителя, которых назвали 19% и 16% граждан, соответственно.