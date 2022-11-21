Ольга Бузова высмеяла сбежавших россиян

Фото: ТНТ

Осмысляющие действительность через юмор комики продолжают клепать сюжеты на злобу дня. Столкнувшийся с русофобией Нурлан Сабуров, резидент шоу Stand Up и наставник «Открытого микрофона» (ТНТ), высмеивает скрывшихся от мобилизации россиян в стендапе. А в прошедшем выпуске проекта «Однажды в России» Ольга Бузова в дуэте с Азаматом Мусагалиевым исполнила песню «Релокация», в которой посмеялась над теми, кто резко улетел в Грузию.

В частности, Бузова прочитала текст про мускулистого и смелого мужчину в татуировках, который выбрал релокацию «в сложной ситуации» и улетел туда, где работают «Макдональдс», PayPal и ИКЕА, став жертвой информации. «Ах, вот зачем, оказывается, ты бегал по утрам», — заключает ведущая.

«Ты взял и растоптал всю мою иллюзию,

Ты взял и променял Бузову на Грузию.

На границу продал мерс в последнем кузове,

Ты взял и променял Бузову на Грузию»

Фото: ТНТ

Отвечает ведущей, которая лично посещала Донбасс с гуманитарной миссией, лирический герой в исполнении Азамата Мусагалиева — тот самый релокант:

«Тихо, тихо, тихо, я приеду, я приеду.

Я частично испугался и поехал в гости к деду.

Тихо, тихо, тихо, я сам немного в афиге.

Ты же тоже тусовалась с Галустяном в Африке?»

«Однажды в России», ТНТ, пятница, 20.00