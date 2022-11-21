Дьявол в деталях: Как государство будет отделять постель граждан от гей-пропаганды

В профильном Комитете Госдумы ведутся жаркие дискуссии о новом законе по ограничению ЛГБТ-пропаганды в России. Фото: Shutterstock

Дойдет ли в России до уголовного наказания за гей-пропаганду и как отличить информацию об ЛГБТ от незаконной популяризации? Где эта тонкая грань. На эти вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) ответил глава Комитета по информационной политике Госдумы Александр ХИНШТЕЙН. Он как раз внес свои 11 поправок ко второму чтению закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

KP.RU:

- В законе прописывается, что такое ЛГБТ?

Александр Хинштейн:

- Нет, конечно, в законе не пишется ни ЛГБТ, ни трангендерность. Это расхожие понятия не носят юридического статуса. Если конкретно, то прописан запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, педофилии.

Я внес 11 поправок. Одна из них расширяет запреты на пропаганду смены пола - то, что сегодня принято называть трансгендерностью.

- То есть, любое упоминание о смене пола будет запрещено?

- Речь именно о пропаганде. Не о запрете информации вообще, а о запрете пропаганды.

- А в чем разница?

- Она очень большая. Одно дело, когда тебе сообщают о наличии такого явления. А другое - когда тебе рассказывают, что это прогрессивно, что ребенок имеет право сам с 8 лет выбрать свой пол, без согласия родителей.

ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ И КОЖАНЫЕ ТРУСЫ

- Тут важно понять. Государство не лезет в кровать наших сограждан? Речь только о публичных заявлениях?

- Речь о популяризации, о формировании позитивного образа. Как у нас в законе записано - равнозначного представления о традиционных и нетрадиционных сексуальных отношениях. Проще говоря, когда нам объясняют, что однополая семья – такая же, как и традиционная, и в ней нет ничего предосудительного, странного - вот это и будет подпадать под ограничения. Если же речь просто о сообщении факта существования, которое не носит позитивного характера, это не запрещается.

- То есть, если будут без всякой оценки рассказывать, что бывает и так…

- Мы сегодня 2,5 часа очень жаркие дискуссии вели в Комитете Госдумы, где коллеги, например, задавали вопрос. Если по центральному ТВ покажут гей-парад, будет ли это пропаганда, и демонстрация? И мы довольно внятно объяснили, что если кадры гей-парада сопровождаются сексуальными отношениями (ну, целуются в кадре, к примеру), это будет запрещено. Если же это просто информация, что идет гей-парад, и даже его кадры, но они сопровождаются текстом, никак не пропагандирующим, то проблем в эфире такое не вызовет.

- Как-то сомнительно, Александр Евсеевич.

- Почему?

- Они там будут ходить в кожаных трусах… Ну, вы представляете.

- Представляю. Дьявол в деталях. Поэтому я и говорю - зависит от того, как это показывают. Можно сделать сюжет про гей-парад так, что это не будет пропагандой? Да, конечно.

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А зачем? Если это не осуждается, то зачем тогда?

- Это вопрос не ко мне. Это вопрос к журналистам, они считают, что про это тоже надо рассказывать.

- Но появился нюанс — заговорили об уголовной ответственности!

- Понимаете, когда в Кодекс административных правонарушений вносят поправку уголовную, это делают, заведомо понимая, что такое невозможно. Это то же самое, что вы купили билет на самолет, а по ходу полета вдруг требуете пристать к морскому порту. Тут уж либо самолет, либо пароход. Федеральный закон четко говорит – поправки в Уголовный кодекс вносятся отдельно. Самостоятельным законом.

ЛИЦА С «ЯВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ»

- Люди жалуются: включаешь телевизор, а там такие лица, что сразу видишь всю пропаганду, но вроде и не прицепишься.

- Все зависит от конкретного случая. Если просто лицо, это одна история. Если это с явными признаками…

У нас сегодня уже есть запрет, но только на пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Мы неслучайно это расширили. Не только отношения прописали, но и предпочтения.

- А что значит предпочтения?

- Это значит, что пропаганда ЛГБТ предусматривает наличие как минимум двух участников. А пропаганда предпочтений – совсем необязательно. Там может быть и один, рассказывающий о своей печальной участи, что не может себе найти однополого партнера. Вот это уже пропаганда.

А В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ БУДУТ ИСКАТЬ ГЕЙ-КРИМИНАЛ?

- А почему поправки о пропаганде ЛГБТ в компьютерных играх забраковали? Там можно что ли?

- Объясняю на пальцах. Мы не поддержали поправки в этой части не потому что мы не хотим, чтобы пропаганда всей этой мерзости не распространялась на компьютерные игры. Просто эти поправки были так прописаны, что задачу они не выполняли.

Во-первых, наш законопроект и без того охватывает все сферы информации. Во-вторых, у нас в законах вообще нет компьютерных игр. Пришлось сказать коллегам: «Если хотите, то мы должны сначала четко установить, что такое компьютерные игры».

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