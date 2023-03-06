Лучший подарок к 8 марта

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какие же вина достойны украсить не только широкое застолье, но и тихий романтический вечер? В преддверии международного женского дня редакция «Комсомольской правды» попыталась разобраться, как происходит развитие российского рынка вина и импортозамещение в условиях жёстких экономических санкций.

Что мы знаем про российское вино? Около 100 000 гектар виноградников, большое количество производителей, несколько десятков регионов, разнообразие сортов винограда, в том числе местные, неповторимые автохтонные сорта, такие как красностоп, сибирьковый, кокур и другие. Талантливые виноделы. Многообразие стилей и вкусов.

«Чтобы разбираться в вине, нужно его пробовать», - так однажды сказал один сомелье.

С этим девизом мы отправились в ближайший к редакции винный бутик и выбрали несколько образцов краснодарских и крымских вин, способных достойно представить не только международные сорта винограда, но и редкие местные. На территории России можно выделить несколько активно развивающихся регионов по производству вина, Краснодарский край, Крым, Самарская область и другие. География производства обусловлена благоприятными климатическими условиями. В последние годы появилось много современных виноделен с уникальной технологией приготовления вин, качество которых не уступает их зарубежным аналогам.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Опираясь на мнение экспертов, энологов и сомелье мы попытались изучить характеристики некоторых из них. Как известно, факторами, влияющими на качество вина, являются сырье и технология производства. Виноград и его сорт напрямую определяет качество будущего вина и его вкусоароматические свойства. По нашему мнению, автохтонные российские сорта винограда обеспечивают местный неповторимый колорит вкусов и высокие потребительские свойства. Приводим краткий обзор образцов:

«Уроки Французского» - совиньон блан и мерло, прекрасные образцы классических французских сортов с поправкой на российский терруар от одной из самых живописных виноделен Краснодарского края Шато де Талю.

«Каберне фран» от винодельческого дома Бюрнье – наверное, один из достойных каберне фран, который производят в России. Этот сорт удивительно хорошо себя чувствует на Кубани, а в руках искусного винодела Рено Бюрнье этот сорт превращается в неповторимое, полнотелое и удивительное по ароматике вино. Вино выигрывает от длительной выдержки, поэтому года ему только на пользу.

«Кокур» – автохтонный крымский сорт и одноименное вино от винодельни Бельбек. Золотистый цвет, интенсивный аромат груши и зеленого яблока. Кокур – самый потенциальный из всех аборигенных сортов Крыма, и самый универсальный. Походит для сухих, крепленных и даже игристых вин.

«Корвина» Собер Баш - это ассамбляж нескольких местных сортов, включая корвина, красностоп, голубок. Очень интересное и неповторимое по вкусу вино с ароматом ежевики, вишни и черной смородины.

«Совиньон блан» от винодельни Гунько – это классический аромат крыжовника и почек черной смородины. Кубанская винодельня начала свою работу только в 2017 году, а сейчас уже известна качественными винами среди любителей российского вина.

«Рислинг» Denisov winery – вино из Самарской области, самой северной винодельни России, где культивируются в основном белые сорта винограда, традиционные для северных регионов.

Вино «Два сердца» - небольшой проект двух влюбленных в свое дело супругов. Пти мансен – белое десертное вино из винограда позднего сбора, собранного после первых заморозков. Яркий, благоухающий аромат с нотами айвы и дыни, баланс натуральной сладости и кислотности.