Виктор Бут: Когда видишь линию полного горизонта, не ограниченного тюремной решеткой, начинает кружиться голова

Виктор Бут Фото: Оксана ЗУЙКО

- Прежде, чем начать разговор, хочется еще раз выразить восхищение мужеством Виктора и Аллы Бут, терпением, выдержкой, потому что без малого 15 лет в разлуке, в постоянном напряжении – это вынести дано не каждому.

В.Бут, А.Бут:

- Спасибо. Было тяжело, это правда.

- Виктор Анатольевич, вы принесли показать нам свою тюремную одежду: шлепанцы, шорты, майка, толстовка, перчатки и шапка. Это чтобы нам почувствовать, каково это – быть в тюрьме в Америке? Шапка какая-то тонкая.

В.Бут:

- Я в этой шапке ходил всю зиму, да.

- А вообще у нас два повода для встречи. Один повод – в эти дни исполняется ровно 3 месяца, как Виктор Бут вышел на свободу. Правильно мы посчитали?

- Да, 8-го марта.

Виктор и Алла Бут побывали в студии Радио «Комсомольская правда» накануне персональной художественной выставки, которую они сделали вместе Фото: Оксана ЗУЙКО

Художник тюрьмы «Марион»

- Еще один повод - 7 марта в Художественной галерее Мосфильма открывается выставка работ члена Союза художников России Виктора Анатольевича Бута.

Скажите немного подробней - что это за выставка? Что за работы представлены?

В. Бут:

- В основном это рисунки, картин там, написанных маслом, очень мало,. В основном графика. Эти рисунки были сделаны в период где-то с 2013 по 2022-й годы, во время моего заключения в тюрьме «Марион» в штате Иллинойс, США. И вот получилась такая интересная экспозиция. Ну, а насколько она понравятся посетителям – это уже решать непосредственно тем, кто придет на выставку.

- В любом случае посмотреть интересно, потому что эта выставка рисунков, которые отображают ваше душевное состояние в тот момент, в заключении. Виктор Анатольевич, а как вы вообще начали рисовать? Мы знаем, что вы там изучали языки, у вас сколько их в арсенале сейчас?

7 марта в Художественной галерее Мосфильма открывается выставка работ члена Союза художников России Виктора Анатольевича Бута Фото: Личный архив

В. Бут:

- В зависимости от потребностей и необходимости, ну, где-нибудь в районе 10 языков есть.

- Вот. А потом вдруг - рисование. Вы раньше, до заключения пробовали этим заняться?

В. Бут:

- Когда учился в школе, что-то рисовал, даже помогал оформлять какие-то разные стенды, стенгазеты. Естественно, после школы просто не было необходимости или даже времени для подобных занятий. А вот в тюрьме появилась такая возможность. Там в тюремном магазинчике можно было приобрести довольно хорошие карандаши, пастель, бумагу, и в общем-то было время.

И захотелось попробовать, потому что все-таки рисование – это такая активность, которая тебя отключает от суровой действительности. Когда ты рисуешь, ты полностью погружаешься в процесс. Это для меня было такой формой медитации, очень помогало. Ты как-то выходишь из той реальности, в которой ты есть, ты что-то делаешь, время исчезает и потом удивляешься – неужели это я сделал? Как смог?

Для меня рисование стало именно было такой важной частью моей жизни там. Естественно, не все получалось сразу, поначалу пришлось многому учиться.

- Интересно, каким образом и чему научиться? То есть, чисто практически, что называется, «набить руку»?

Одна из работ Виктора Бута Фото: Личный архив

В.Бут:

- Я попросил книг, мне их Алла Юрьевна посоветовала и прислала. Я, в основном, учился по нашим (российским) пособиям, потому что они более понятные, более качественно все объясняют. Ну, и смотрел работы у тех сокамерников, которые рисовали – там были хорошие художники.

- То есть, вы общались, обменивались опытом?

В. Бут:

- Да, да, естественно.

Учебники по рисованию присылали из Москвы

- Алла Юрьевна - художник-дизайнер, корректировала творчество художника Бута?

В. Бут:

- Да, конечно. Я очень благодарен ей. У меня была возможность вначале рисунки пересылать домой и я получал очень детальные и ценные рекомендации. Такие открытые, беспристрастные. Даже критику.

А. Бут:

- Понятно, что первые работы я увидела только тогда, когда представители нашего посольства мне их передали в Москве. Достаточно сложный путь проделали эти листы, потому что Виктор не мог их хранить в камере, он их сначала отправил по почте в Вашингтон, в посольство, а когда кто-то ехал в отпуск, забирал с собой в Москву.

И вот первые рисунки - они были упакованы в такие большие картонные папки, несколько папок, были сделаны карандашом, пастелью, сангиной, углем – графические работы. Ну, как профессионал я не могла не сделать какие-то критические замечания, образование - оно обязывает. И он меня спрашивает по телефону – ну как? Я говорю – ты знаешь, вот у тебя тут глаз «уехал», тут ухо сдвинуто, рот кривой…

- Не обиделся?

А. Бут:

- Обиделся, обиделся, конечно, обиделся. Я говорю – послушай, ну, никто тебе такое не скажет... Надо немножко подучиться, поработать. Особенно, если ты не воплощаешь какие-то фантазии, а пытаешься копировать что-то или с натуры рисовать. Портреты особенно.

В общем, не мешало бы сначала посмотреть пластическую анатомию. И отправили ему учебник пластической анатомии. И потом было заметно, что он хорошо проштудировал пособие. Он показал мне свои «упражнения» совсем недавно, когда получил последние работы из Вашингтона – уже после того, как вернулся домой – такие маленькие блокнотики с маленькими учебными рисунками.

Все мы, когда учимся рисовать, эту школу проходим: куда ухо приклеить, куда глаз, нос. Мне эти эскизы понравились, они такие непосредственные.

Хотя на самом деле рисовать надо так, как ты чувствуешь, воспринимаешь, как ты видишь.

Рисунки мужа как раз ценны не академизмом, а своей непосредственностью, отражением эмоционального состояния.

А тюремный быт не рисовал сознательно

- Какое именно эмоциональное состояние превалирует? Можно представить, что чувствует человек, несправедливо, по политическим мотивам лишенный свободы в тюрьме чужой страны.

А. Бут:

- Знаете, работы очень позитивные. Несмотря на то, что они делались в заключении, в тюрьме, то есть. в тяжелейших условиях, то есть, в изоляции, где, как правило, люди испытывают угнетение, какие-то стрессы, ни одной работы такой, я бы сказала, чернухи нет. Они все солнечные, эмоционально положительно окрашенные.

- Виктор Анатольевич, а как вы выбирали сюжеты для своих рисунков?

В. Бут:

- Ну, наверное, хотелось изобразить то, что вдохновляет, что дает такое состояние баланса, состояние такой невесомости, то, что позволяет как-то держаться, не падать духом…

- То есть, сознательно отвергали вот эту чернуху, как Алла Юрьевна сказала?

В. Бут:

- Ну да. Вот Алла говорила: рисуй то, что ты там видишь. А что я там видел? Серые стены, решетки, колючую проволоку, этот немытый пол, ржавчину, неремонтированные части блоков, в которых мы были. Все это внушает отчаяние, лишает стимулов.

Вы знаете, что самое сложное после того, когда впервые оттуда выходишь, из блока? Ты впервые видишь линию полного горизонта – а из тюрьмы можно видеть только кусок неба, как правило, закрытый рабицей, да. Просто не было возможности никогда смотреть в горизонт, надо было задирать голову, смотреть на облака, но увидеть горизонт, ощутить вот эти все 360 открытых градусов , без бетонных стен такого грязно-серого цвета, на которых еще сверху колючая проволока. И вот ты увидел линию горизонта, и у тебя начинает кружиться голова.

Политический обозреватель KP.RU Александр Гамов примерил тюремную одежду Виктора Бута Фото: Оксана ЗУЙКО

Как «Комсомолка» помогала живописцу

А.Бут

- Тематически представленные работы разные. Есть натюрморты. Потом, там очень интересные, с моей точки зрения, рисунки животных. Представитель от Союза художников рассматривал их чуть ли не под лупой. Говорит: как это вот шерсть нарисована?

Есть портреты людей, . Причем портрет, я бы сказала, выборочный. То есть тех людей, которые у Виктора вызывают уважение, которые были для него примером мужества, стойкости, таланта. Например, портрет создателя космических ракет Сергея Королева или великого авиаконструктора Туполева.

Есть портреты любимых артистов: Людмилы Гурченко, Андрея Миронова, Василия Шукшина. Такие воспоминания о прекрасном советском кино.

- Портреты написаны по фотографиям в газетных публикациях, наверное? Вам же присылали наши газеты?

А. Бут:

- По публикациям, да. Потому что наше посольство оформило Вите подписку, он регулярно получал "Комсомольскую правду".

В. Бут:

- Еще приходила "Российская газета" и другие издания. Вырезки газетные наклеивал, такие информационные листовки делал для всех, кто в тюрьме.

А.Бут:

- Соответственно, что-то от себя добавлял, старался свое отношение выразить.

И снится нам тепло родного дома

- Алла Юрьевна, на ваш взгляд, какая самая лучшая работа у Виктора Анатольевича, которой вы гордитесь?

А. Бут:

- Да сложно сказать. Мне нравится там три работы, нарисованные на цветной бумаге пастелью, такие фантазийные вещи. В частности, работа называется «Дома» - я так понимаю, что там я, собака, воспоминания о Питере, какие-то такие солнечные… Вот совершенно придуманная композиция.

Она будет на выставке. И еще две работы. Такой триптих, можно сказать. Они разные и по состоянию, но очень эмоциональные в цвете…

На одной изображен кот, такой царап. Он вроде как на цепи, но с такими большими когтями. И вот такая простая картинка, но автор как бы говорит: хоть я и на цепи, но когти покажу… А третья картинка – тоже кот, но с большой мышью на голове. Тоже есть варианты, как трактовать.

- Скажите, Виктор Анатольевич, а вот вы Аллу Юрьевну рисовали по памяти или по фотографиям? У вас были ее фотографии?

В. Бут:

- Нет, на тот момент фотографий с собой не было. Рисовал в основном по памяти. Вышло похоже.

А. Бут:

- Это просто больше, чем попытка портрета, это ощущение дома, тепла, это тоска по родным берегам.

В. Бут:

- Да, в очень примитивном таком стиле нарисовано.

А. Бут:

- Вот собака, бульдог наш любимый, там чашка кофе, какой-то город на дальнем плане нарисован, женщина сидит на диване, читает. Что вот значимо, ценно – то и выплеснулось на бумагу.

Вообще Виктор интересовался восточной философией, знакомился с мыслями Блавацкой, Рериха, йогой… Потом эта литература очень сильно помогла ему держаться

Одна из работ Виктора Бута Фото: Личный архив

Когда рисовал – становилось легче

- Эти ощущения теплого дома, воспоминания, выраженные на бумаге, стали источником силы?

В. Бут:

- Вот когда ты это воспроизводишь на бумаге, ты как бы себя освобождаешь и тебе становится легче. Рисование, такая вот тактильная работа, она, конечно, выводит тебя из какого-то накопленного стресса. И я вот читал много статей о том, что психологи рекомендуют как раз именно в стрессовых ситуациях заниматься творчеством.

- У психологов даже есть такой прием тестовый, когда они просят человека что-то нарисовать и это помогает понять психологическое состояние испытуемого.

В. Бут:

- А у человека часто возникает потребность выразить себя, когда он оказывается в стесненных обстоятельствах. Очень многие мои сокамерники, те, которые сидели рядом, никогда ранее в руки не бравшие карандаша, вдруг начинали рисовать и у них получались какие-то удивительные работы. И эти люди просто менялись на глазах, ощущали себя по-другому. Конечно, это очень важно – вот такая форма терапии.

- Выстоять, да еще рисовать, да еще и оптимистичные картины. Это, кажется, очень дорогого стоит.

А. Бут:

- Это как раз разговор о том, насколько человек раскрывается именно в каких-то экстремальных ситуациях. Потому что никто не знает, на что он способен, пока он живет спокойной, мирной, тихой жизнью, сидит на диване, что-то обсуждает и смотрит телевизор. Возьмите этого человека, поместите в условия, где ему придется бороться за жизнь, за то, чтобы не сойти с ума, и посмотрите, чем этот человек будет заниматься. И вы поймете настоящую его суть. Именно в этот момент проявляется сила духа, собранность, самоорганизация, стремление духовно развиваться, если в человеке изначально присутствуют необходимые качества.

А при «шмонах» надзиратели рисунки рвали

- Вот люди послушают и скажут – о, как хорошо в американской тюрьме жилось: человек может рисовать, читать книжки. А вечером, перед сном, можно посмотреть на свои живописные воспоминания, и увидеть дом вот таким живым, выпуклым…

В. Бут:

- Ну да… Но проблема в том, что рисунки хранить нельзя, их надо было сразу куда-то отправлять, иначе при так называемых шмонах или обысках их могли просто конфисковать, порвать или выкинуть в мусор.

- Были такие случаи?

В. Бут:

- Это регулярность тюремной жизни. Просто я об этом особо не рассказывал. Там все строго регламентировано и, если что, так, как правило, все из камеры просто вываливается на пол, топчут все это… Специально, как бы в наказание, все раскидывается, рвется.

А. Бут:

- Насколько Виктор сказал, много интересных набросков и рисунков просто пропали.

Я хочу сказать, что, наверное, человек рисовать может в любых условиях, хоть на коленях, хоть даже имея 20 см площади и кусок бумаги. Даже окурком сигареты, насколько я знаю, создавались очень интересные работы.

Вот на выставке мы хотели показать и то, что представленные работы создавались не на уютном диване и не в просторной мастерской. Будет представлена такая инсталляция из вещей, которые были с Виктором в его камере: остатки красок, карандаши, фломастеры, пастель. Мы покажем размер камеры, в которой Виктор находился: два метра длины, метр восемьдесят ширины. То есть, если представить, что кровать где-то шириной 90 сантиметров, сколько остается до стены - 70-80 ? Плюс унитаз и раковина. То есть, практически, чтобы развернуться, остается пространство 40 на 40 сантиметров.

Можно будет постоять в этом пространстве, которое будет вычерчено на полу

В. Бут:

- Представьте стандартную ванную комнату нашей многоэтажки, совмещенную с санузлом. И вот в этом блоке приходилось находится долгое время. Особенно во время пандемии, когда были локдауны по 4 месяца… То есть, выпускали вас только на то, чтобы принять душ, каждые два дня. И в такой ситуации, в этом замкнутом пространстве надо было как-то организовать свой день и не просто лежать, а рисовать, читать, умудряться еще оставаться в хорошей физической форме.

Гимнастика в квадрате 40 на 40

- А что вы делали, чтобы оставаться в хорошей физической форме? Гимнастику какую-то?

В. Бут:

- Ну да, гимнастику. Там можно было прыгать…

- Руки и то не разведешь…

В. Бут:

- Руки можно было развести. Естественно, надо было аккуратно, чтобы ничего не задеть, иначе можно расшибиться. Тем не менее, даже удалось выработать специальный комплекс упражнений в таких ограниченных пространствах. То есть, условно, можно делать все, причем, довольно интенсивные тренировки даже на пространстве размером со стандартный мат для йоги.

- Когда книгу будете готовить, вы обязательно включите в нее комплекс этих упражнений…

В. Бут:

- Я, наверное, сделаю вообще это отдельным изданием.

Виктор Бут Фото: Оксана ЗУЙКО

«На свободе рисовать не брошу»

- А чья была идея вступить в Союз художников?

В. Бут:

- Давайте Алла расскажет. Для меня это было полной неожиданностью.

А. Бут:

- Я ему сделала такой сюрприз. На самом деле нам сделали. Просто, когда я получила первые работы мужа, я показывала их журналистам. Они говорят: а почему бы вам не сделать выставку? Чтобы просто напомнить о том, что есть человек, у которого еще в тюрьме находятся силы, воля, мужество заниматься и творчеством, и саморазвитием. Что он не падает духом, надеется на то, что его Родина не забудет.

Первый опыт состоялся два года назад в помещении Общественной палаты. Через год была выставка в Совете Федерации. Вот они-то и рекомендовали Виктора, а Союз художников его принял.

Те первые выставки были закрытого формата, а нынешняя, которая открывается в галерее на «Мосфильме», абсолютно свободная, открытая для всех. С 8 марта по 8 апреля она будет проходить.

И, конечно, это первая выставка, которую Виктор представляет сам. Потому что до этого в основном я рассказывала о его работах.

- Виктор Анатольевич, волнуетесь перед открытием?

В. Бут:

- Естественно, вы понимаете, я как бы не планировал выставлять свои опусы на всеобщее обозрение, не считал себя художником. В общем-то, понимаю, насколько еще мне многому нужно научиться.

А. Бут:

- Да, он планировал походить в рисовальный класс.

- Сейчас, после освобождения, продолжаете рисовать?

В. Бут:

- Если удается найти свободное время, да. Потому что всего три месяца прошло после того, как я получил свободу. Хочется вернуться в нормальную жизнь.

- Адаптироваться к нормальной жизни приходится?

В. Бут:

- Да. Есть определенные сложности. Много езжу, встречаюсь с людьми. Но когда появляется свободное время, с удовольствием беру в руки карандаш…

А. Бут:

- Уже пару работ сделал.

…И о любви

А. Гамов:

- Скажите, как сохранить любовь? Вы часто друг другу за эти почти 15 лет объяснялись в любви? Или это передавалось каким-то другим способом, по воздуху, через океан?

А. Бут:

- Я думаю, не надо ничего сохранять. Если она есть, так есть. Тут сохранить надо в первую очередь себя, тогда все будет сохранено.

А. Гамов:

- А Виктор Анатольевич, что думает на этот счет?

В. Бут:

- Я полностью разделяю эту точку зрения. Знаете, мы сейчас с вами договоримся совершенно до другой темы. Любовь – это, прежде всего, умение слушать друг друга. Это было самым сложным для нас. Времени давали мало на телефонные разговоры. Всего 15 минут. Что такое 15 минут на общение с любимой женщиной? Ей надо дать хотя бы 15 минут, чтобы выговориться. А за эти 15 минут надо рассказать о себе, что-то спросить. Наверное, умение слышать друг друга и помогло все эти годы сохранить наши отношения.

А. Гамов:

- А сейчас вы объясняетесь друг другу в любви?

А. Бут:

- Компенсируем утраченное время.

А. Гамов:

- Прежде чем ответить, Виктор Анатольевич смотрит на Аллу.

Л. Моисеева:

- Я, например, тоже задумалась.

А. Бут:

- Знаете… 15 лет – это огромное время, это просто жизнь целая. Понятно, что мы были в такой ситуации, у нас было горе в семье, несчастье. Все эти 15 лет – стресс, отчаянье. Все, что можно было плохого собрать, было эти 15 лет. А сейчас нам надо научиться опять по-новому смотреть, какими-то другими глазами на мир, на радугу, на солнце и радоваться тому, что есть. То есть нам надо учиться быть счастливыми. Мы учимся, и очень успешно, я считаю.

А. Гамов:

- Еще не научились?

А. Бут:

- Мы в процессе. Знаете, не так все просто. Это же не паровоз: стой, раз, два, как говорят. Мы счастливы уже оттого, что Виктор вернулся домой, что мы вместе.

А. Гамов:

- И ваши пожелания нашим слушателям, читателям.

В. Бут:

- Во-первых, я хотел бы пожелать всем женщинам, всем девушкам всегда оставаться прекрасными. Вы наше вдохновение, вы наш крепкий тыл, и без вашей любви и поддержки не бывает сильных мужчин. Поэтому сила в России – именно в силе духа наших женщин. Спасибо вам. Дай бог вам счастья, здоровья и любви. И исполнения всех ваших желаний. Спасибо.

Л. Моисеева:

- Я все это оставляю себе и - возвращаю вам. Потому что, действительно, важно уметь ценить то, что есть, то, что будет, выбирая из жизни положительное. И постараться отметать все, что мешает, пусть, как шелуха, осыпается. А остается самое главное, нужное ядро. Я вам желаю долгой-долгой и счастливой жизни.

Как попасть на выставку

Выставка рисунков и живописных работ Виктора Бута пройдёт с 8 марта по 8 апреля 2023 в «Галерее на Мосфильме» по адресу ул. Мосфильмовская 1, стр.28

Аккредитация прессы на церемонию открытия выставки 07.03.23 в 15.00 - Александра Барышева (+7 (916) 429-01-61)

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