Виктор Бут читал "Комсомолку", пока ждал возвращения домой в американском аэропорту. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Россиянин Виктор Бут, осужденный в США, которого удалось обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, рассказал, что читал газету "Комсомольская правда", пока ждал возвращения домой в американском аэропорту.

- Пока меня перевозили и я ждал перелета, у меня была пачка газет, "Российская газета" , "Комсомолка" , я читал их, - рассказал он в своем первом после возвращения из американской тюрьмы интервью для RT.

Также он рассказал, что, когда находился в заключении, первое, что заставлял себя делать, это смеяться. Он пояснил, что не мог просто лежать и смотреть в потолок. К тому смех в подобной ситуации позволял ему не впадать в депрессию.

Освобожденный из американской тюрьмы российский предприниматель Виктор Бут, которого обменяли на осужденную в России за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, прилетел в Москву вечером в четверг 8 декабря. Самолет с ним сел в аэропорту Внуково-2.