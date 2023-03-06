Губернатор Курганской области предложил Владимиру Путину перезапустить экономику бедной провинции

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

В понедельник Владимир Путин провел совещание с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Разговор получился необычным: региональный чиновник не просто отчитался о положении дел на земле, а еще дал конкретные советы, как перезапустить экономику и в других бедных субъектах. Президент заинтересовался и пообещал прислать на помощь Минэкономики для доработки темы.

- Хотел бы нашу встречу начать с вашей оценки того, как работают территории опережающего развития. Мы ведь в свое время создавали их для того, чтобы условия лучше сформулировать для моногородов, - начал совещание Путин.

- Сама территория опережающего развития без других комплексных мер работает достаточно слабо, - честно ответил губернатор, а потом объяснил, в чем причина.

Напомним, территории опережающего развития начали появляться в стране с 2013 года. За счет сниженных налогов, упрощенной отчетности и других плюшек власти решили привлечь бизнес в самые отстающие по экономике регионы.

Но, как заметил Шумков, одних налоговых льгот мало для роста производства. Нужны еще индустриальные парки - когда уже заранее создана вся инфраструктура для запуска новых заводов.

- Сочетание, когда полностью предлагается готовая площадка с сетями либо уже готовый, построенный цех, субсидируется часть оборудования, при этом ещё налоговые льготы – вот это летит, - резюмировал областной руководитель.

Губернатор тут же попросил продлить сроки налоговых льгот для бизнеса. Это должно еще сильнее подстегнуть инвестиции.

- Предложения как сделать эту систему более эффективной считаю своевременными и востребованными. Министерство экономического развития вместе с вами должно будет поработать на эту тему, - поддержал Путин.

Вторая мера: сокращение лишних госслужащих. Пять лет назад в небольшой Курганской области было 418(!) разных муниципальных образований. Сельсоветы, сельские думы, районные думы… Все это еще и не особо работало, так как у бесконечных чиновников не было реальных полномочий и денег.

Теперь все это сократили до 24 муниципальных округов. Уволили 6,5 тысяч разных служащих, что сэкономило региону полтора миллиарда рублей в год.

- Собственные доходы за три года выросли на 143%. Соотношение госдолга к собственным доходам снизилось с 93% в 2018 году до 57%.

А еще в области взяли под опеку семьи мобилизованных.

- Там широкий спектр вопросов – от газификации, ремонта кровли, ремонта квартиры, вопросов по медицине, единовременной материальной помощи – все решается своевременно. Для этих целей бюджетом сделан социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать,- рассказал Шумков.

- Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет её тиражировать на всю страну, - одобрил глава государства.

В конце совещания Путин обратил внимание на «социально значимые заболевания».

- Прошу уделять особое внимание и борьбе с наркоманией. Просто одними правоохранительными средствами здесь проблему не решить, нужно работать всем вместе, - обратил внимание президент.