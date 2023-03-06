Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
6 марта 2023 15:15

Россияне готовы отказаться от бумажных платежек ради экологии

Правда, треть опрошенных предлагает оставить старый формат для пенсионеров
Кристина СОБОЛЕВА
16% опрошенных безоговорочно выступают за экономию бумаги, отказ от печатных документов и заботу об экологии

16% опрошенных безоговорочно выступают за экономию бумаги, отказ от печатных документов и заботу об экологии

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российский экологический оператор предложил постепенно отказаться от бумажных платежек за ЖКУ и перейти на электронные аналоги. Граждан хотят перевести на электронные платежи, чтобы не расходовать столько бумаги. Большинство россиян эту идею одобрили, говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 16% опрошенных безоговорочно выступают за экономию бумаги, отказ от печатных документов и заботу об экологии. Участник опроса уверены, что все документы давно пора перевести в электронный формат, это удобнее и практичнее, кроме того, виртуальный документ, в отличие от распечатанного, потерять сложно.

Еще около 40% считают, что нужно дать людям подстроить под новые условия, прежде чем бумажные квитанции отменят окончательно. Так, 14% предлагают для начала отменить бумажные документы тем, кто уже пользуется электронными, а еще 24% считают правильным провести обучение для всех, как пользоваться электронными платежами, а уже потом отменять бумажный формат.

Россияне готовы отказаться от бумажных платежек ради экологии

Россияне готовы отказаться от бумажных платежек ради экологии

«Нужно сначала обучить, не все ведь умеют пользоваться электронными квитанциями», - говорит участник опроса.

29% опрошенных считают, что бумажные квитанции нужно оставить только для пенсионеров. Не все ведь захотят освоить новые технологии, тем более, что у старшего поколения больше доверия к печатным документам: платежкам и чекам.

«Как объяснить бабушке из деревни, что такое интернет. Многие там кроме бумажных квитанций ничего и не видели», - говорит участница опроса.

«Можно подумать у пенсионеров есть интернет. Телефоны, как правило, кнопочные. Более того, в некоторых уголках нашей страны интернета нет от слова совсем, как же электронные платежи проводить», - добавляет другой.

А вот 14% и вовсе считают, что бумажные платежки нужно оставить всем. Во-первых, это помогает избежать хакерских взломов и мошеннических схем в интернете, а во-вторых, бумажные носители удобно предъявлять в разных инстанция по первому требованию, отмечают участники исследования.

Оставшиеся 3% говорят, что им вообще все равно, в каком виде получать и оплачивать квитанции. Экология их не сильно заботит, бумажные квитанции они получать не прочь, но если придется перейти полностью в электронный формат – тоже не проблема.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 12,2 тысячи человек.

Общество: ВОПРОС ДНЯ