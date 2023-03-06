16% опрошенных безоговорочно выступают за экономию бумаги, отказ от печатных документов и заботу об экологии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российский экологический оператор предложил постепенно отказаться от бумажных платежек за ЖКУ и перейти на электронные аналоги. Граждан хотят перевести на электронные платежи, чтобы не расходовать столько бумаги. Большинство россиян эту идею одобрили, говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 16% опрошенных безоговорочно выступают за экономию бумаги, отказ от печатных документов и заботу об экологии. Участник опроса уверены, что все документы давно пора перевести в электронный формат, это удобнее и практичнее, кроме того, виртуальный документ, в отличие от распечатанного, потерять сложно.

Еще около 40% считают, что нужно дать людям подстроить под новые условия, прежде чем бумажные квитанции отменят окончательно. Так, 14% предлагают для начала отменить бумажные документы тем, кто уже пользуется электронными, а еще 24% считают правильным провести обучение для всех, как пользоваться электронными платежами, а уже потом отменять бумажный формат.

Россияне готовы отказаться от бумажных платежек ради экологии

«Нужно сначала обучить, не все ведь умеют пользоваться электронными квитанциями», - говорит участник опроса.

29% опрошенных считают, что бумажные квитанции нужно оставить только для пенсионеров. Не все ведь захотят освоить новые технологии, тем более, что у старшего поколения больше доверия к печатным документам: платежкам и чекам.

«Как объяснить бабушке из деревни, что такое интернет. Многие там кроме бумажных квитанций ничего и не видели», - говорит участница опроса.

«Можно подумать у пенсионеров есть интернет. Телефоны, как правило, кнопочные. Более того, в некоторых уголках нашей страны интернета нет от слова совсем, как же электронные платежи проводить», - добавляет другой.

А вот 14% и вовсе считают, что бумажные платежки нужно оставить всем. Во-первых, это помогает избежать хакерских взломов и мошеннических схем в интернете, а во-вторых, бумажные носители удобно предъявлять в разных инстанция по первому требованию, отмечают участники исследования.

Оставшиеся 3% говорят, что им вообще все равно, в каком виде получать и оплачивать квитанции. Экология их не сильно заботит, бумажные квитанции они получать не прочь, но если придется перейти полностью в электронный формат – тоже не проблема.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 12,2 тысячи человек.