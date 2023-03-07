Анекдоты: Сегодня я видел, как одна старушка помогала перейти через дорогу мальчику, игравшему в смартфоне

Одних приносят аисты, других - нелегкая.
* * *
Если вы считаете, что вами никто не манипулирует, значит, вы в руках профессионалов.
* * *
Обычно на дне рождения именинник нужен только на первые 5 - 10 рюмок...
* * *
А ведь когда мы учились в школе, церковная десятина, о которой рассказывали на уроках истории, казалась верхом беспредела!
* * *
Совершенно неизвестный молодой человек выиграл чемпионат мира в беге на 100 метров. Корреспонденты налетели:
- Как вам удалось достигнуть таких поразительных успехов? Вы долго тренировались в каком-нибудь спортивном клубе?
- Нет, в стрелковом тире. Я там работаю на замене мишеней…
* * *
Все экстрасенсы хороши, пока не поставят на футбол.
* * *
Никогда не говорите: «Я где-то случайно не помню от кого услышал...»
Правильно говорить: «Ряд ведущих экспертов полагают…»
* * *
Пора расширять круг знакомств, а то друзья уже перестали давать в долг.
* * *
Думаю, чего день-то такой хороший... Потом вспомнил: я же на успокоительных.
* * *
- А вдоль дороги - мертвые с косами стоят!..
- А вы точно ландшафтный дизайнер?
* * *
Обжоротни - люди, которые с заходом солнца превращаются в гиппопотамов и нападают на холодильники.
* * *
Попугай архитектора истошно вопил:
- Пилястры! Пилястры!
* * *
- Доктор, помогите, мой годовалый сын проглотил маленький магнитик!
- Успокойтесь, ничего страшного, через день-два он нормально выйдет из организма.
- Но как я могу быть в этом уверена?
- Ну прилепите ребенка к холодильнику, как отвалится, значит, магнит вышел!
* * *
Пью кофе, смотрю на море, песок, яхты и пальмы. Что ни говорите, а в жизни нужно уметь правильно выбирать обои.
* * *
- Да что же такое, Вася у меня мячик отобрал и не отдает!
- Простите, а вы точно профессиональный футболист?..
* * *
Полдня убирался дома... Теперь квартира выглядит так, будто в ней не убирались всего месяц.
* * *
Весна!
Квитанции на солнце еще никому не приходили?
* * *
- Сын, как у тебя дела с математикой?
- Папа, нормально! Сегодня получил пять плюс четыре минус семь.
* * *
Чтобы завершить дискуссию вокруг заимствованных слов в русском языке, их просто нужно считать трофейными. Тогда и закон никакой не понадобится.
* * *
- Знаете, я хотел бы положить деньги в ваш банк, к кому мне обратиться?
- К психиатру!