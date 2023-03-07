Анекдоты: Сегодня я видел, как одна старушка помогала перейти через дорогу мальчику, игравшему в смартфоне

Одних приносят аисты, других - нелегкая.

* * *

Если вы считаете, что вами никто не манипулирует, значит, вы в руках профессионалов.

* * *

Обычно на дне рождения именинник нужен только на первые 5 - 10 рюмок...

* * *

А ведь когда мы учились в школе, церковная десятина, о которой рассказывали на уроках истории, казалась верхом беспредела!

* * *

Совершенно неизвестный молодой человек выиграл чемпионат мира в беге на 100 метров. Корреспонденты налетели:

- Как вам удалось достигнуть таких поразительных успехов? Вы долго тренировались в каком-нибудь спортивном клубе?

- Нет, в стрелковом тире. Я там работаю на замене мишеней…

* * *

Все экстрасенсы хороши, пока не поставят на футбол.

* * *

Никогда не говорите: «Я где-то случайно не помню от кого услышал...»

Правильно говорить: «Ряд ведущих экспертов полагают…»

* * *

Пора расширять круг знакомств, а то друзья уже перестали давать в долг.

* * *

Думаю, чего день-то такой хороший... Потом вспомнил: я же на успокоительных.

* * *

- А вдоль дороги - мертвые с косами стоят!..

- А вы точно ландшафтный дизайнер?

* * *

Обжоротни - люди, которые с заходом солнца превращаются в гиппопотамов и нападают на холодильники.

* * *

Попугай архитектора истошно вопил:

- Пилястры! Пилястры!

* * *

- Доктор, помогите, мой годовалый сын проглотил маленький магнитик!

- Успокойтесь, ничего страшного, через день-два он нормально выйдет из организма.

- Но как я могу быть в этом уверена?

- Ну прилепите ребенка к холодильнику, как отвалится, значит, магнит вышел!

* * *

Пью кофе, смотрю на море, песок, яхты и пальмы. Что ни говорите, а в жизни нужно уметь правильно выбирать обои.

* * *

- Да что же такое, Вася у меня мячик отобрал и не отдает!

- Простите, а вы точно профессиональный футболист?..

* * *

Полдня убирался дома... Теперь квартира выглядит так, будто в ней не убирались всего месяц.

* * *

Весна!

Квитанции на солнце еще никому не приходили?

* * *

- Сын, как у тебя дела с математикой?

- Папа, нормально! Сегодня получил пять плюс четыре минус семь.

* * *

Чтобы завершить дискуссию вокруг заимствованных слов в русском языке, их просто нужно считать трофейными. Тогда и закон никакой не понадобится.

* * *

- Знаете, я хотел бы положить деньги в ваш банк, к кому мне обратиться?

- К психиатру!