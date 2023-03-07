Вопрос дня: Кого вы в первую очередь поздравите с 8 Марта? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Аскольд Запашный, худрук Большого Московского цирка, дрессировщик:

- В первую очередь я поздравлю свою маму. Жену я, конечно, люблю, но в семейной иерархии мама всегда на первом месте. Что-то особое ей дарить не нужно - у нее и так уже все есть. Главное - внимание детей. Ну и цветы обязательно куплю. Какие, еще не знаю.

Александр Марков, капитан 1-го ранга, экс-командующий АПЛ «Екатеринбург»:

- На флоте 8 Марта - один из любимых дней, потому что нет утреннего построения из-за праздника. Первой поздравлю внучку. Она у меня в 5-м классе учится. Подарю ей букет - пора уже привыкать, что женщинам дарят цветы по поводу и без повода. Когда она родилась, я был на дежурстве. Адмирал сообщил телеграммой, а экипаж устроил праздничный спектакль.

Алексей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион по боксу:

- Я, наверное, жену первую поздравлю. Ну это логично - я же ее первую и увижу. А вечером у нас запланированы традиционные посиделки с родителями на праздничном ужине. С подарком я не особо оригинален - купил духи, которые жена сама и попросила.

Михаил Полицеймако, актер и телеведущий:

- У меня первой однозначно будет жена - у нее 8 марта как раз день рождения. Так что без отмечания она у меня точно не останется. Сколько будет подарков - один или два - не скажу, это сюрприз. Букет возьму не абы какой, а из пионовидных роз. Они у нее самые любимые.

Лион Измайлов, артист и писатель-сатирик:

- Я жене напишу к 8 Марта стихи! Как раз сейчас в процессе придумывания, но вам их читать я, уж простите, не буду. И подарок уже приготовлен. Я считаю, это главное. Букет тоже куплю, но в последний момент.

Андрей Борисенко, Герой России, космонавт:

- Моя жена со мной в Москве, мама - в Петербурге. Я через интернет включу для них обеих видеосвязь и одновременно их поздравлю. Поднимем бокалы шампанского по случаю праздника. Я еще заказал доставку цветов маме, надеюсь, успеют привезти как раз к поздравлению. А вот традиции дарить подарки 8 Марта у нас нет - это можно сделать в любой другой день.

Геннадий Падалка, Герой России, космонавт:

- А я никого поздравлять не буду. Не считаю 8 Марта праздником. Видел недавний опрос, что 39% мужчин в стране точно так же не собираются никого поздравлять, то есть я такой не один.

Степан, читатель сайта KP.RU:

- У меня жена феминистка, поэтому всякие сюсю-мусю у нас не практикуются. А вот с дочерью еще можно. Так что обязательно подарю ей букет, скажу теплые слова, расскажу, как прекрасно, что она растет настоящей женщиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что мы празднуем 8 Марта - свержение династии Романовых или марш пустых кастрюль?

Вспоминаем запутанную историю Международного женского дня (подробности)