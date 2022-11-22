Украинских палачей натаскивали американские инструкторы: Раскрыта правда о бесчеловечной казни ВСУ российских военнопленных

Бойцов в 80-й бригаде ВСУ приучали ненавидеть всё русское, такие мысли насаждались им задолго до начала спецоперации Фото: REUTERS

Расстрел палачами ВСУ отделения сдавшихся в плен российских солдат в Макеевке (населенный пункт в ЛНР, который захватили ВСУ) потряс своей жестокостью. Безоружных, лежавших на земле со связанными руками. Расстрел жестокий, показательный. В голову. Каждого. Раскрыть глаза на правду об этом преступлении обязан весь мир.

Выяснилось, и что это за часть ВСУ, и кто персонально устроил эту расправу. Военнослужащие из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, постоянно дислоцирующейся во Львове. А бывший украинский солдат, ранее служивший сам в той части, а теперь перешедший на нашу сторону, рассказал корреспонденту RT, что представляет из себя эта часть.

По его словам, бойцов в 80-й бригаде приучали ненавидеть всё русское, такие мысли насаждались им задолго до начала спецоперации. И все русское инструкторы требовали от бойцов "уничтожить, сломать". Из них делали даже не зверей, а озверелых, бездушных, яростных, готовых исполнить любой приказ, или готовых проявлять свои самые жуткие и низменные инстинкты и позывы просто по собственной инициативе. К слову, отца этого бывшего украинского десантника казнили за то, что тот решил обжаловать приказ по уничтожению мирного населения. После этого он и перешел на нашу сторону.

Причем, воспитывали их так, чередуя промывку мозгов и "воспитание" с муштрой и непосредственно боевой учебой вовсе и не украинцы.

- Под опеку взяли американские войска: и обучением полностью ВСУ, и политическим промыванием мозгов самих военнослужащих 80-й бригады занимались морпехи-американцы, - рассказал этот солдат.

Откуда они взялись? Очень просто. Бригада дислоцируется во Львове, в 30 километрах от которого находится печально известный Яворовский полигон, ставший после начала СВО точкой сбора чуть ли не всего наемнического иностранного сброда, приехавшего на Украину на "сафари на русских". США также определили своих инструкторов на этот полигон, на котором они и проводят занятия.

А американские морские пехотинцы – это те еще скоты, даже на фоне и без того не блещущей высокой моралью армии США. Военные преступления американских солдат, офицеров и морпехов вполне могут заменить кошмары на ночь и фильмы ужасов. В самих Вооруженных Силах США у них есть два прозвища – вполне себе пристойное "кожаные затылки/шеи" и менее пристойное, но более честно характеризующее их – "хряки". Сама подготовка американских морпехов сводится не только к жесткой муштре и выживанию в череде унижений, как от инструкторов, так и от "старослужащих", но и к выбиванию из головы любых мыслей, которые не касаются выполнения приказа командиров.

И, обучая украинских десантников, американские инструкторы лишь передавали им не только свои знания, но и те убеждения, что в них втемяшили за годы службы. Тем более, что в инструкторы зеленых и неоперившихся не берут, там старые служаки, от которых в дрожь и пот бросает даже их сослуживцев, которые сами прошли "огонь и воду".

И пусть Госдепартамент США сейчас лживо требует "расследовать" и обращает "внимание всех на недопустимость военных преступлений". Это никого не может обмануть, потому что такова система воспитания американских военных, такова американская государственная политика. Только вот со времен СССР лозунг "Убей коммуниста, убей красного!" сменили на "Убей русского!" Вся разница. Дали оружие в руки и приказ в голову. А теперь вся это штатская украинская и либеральная российская сволота стараются друг друга перекричать, доказывая бред о том, что "русские сами виноваты, потому что не так сдавались в плен". Всех хладнокровно расстреляли в упор, лежащих в голову! Это расправа над заведомо беспомощными, это казнь! Вполне, кстати, в духе тех "хряков", которые расстреливали и обычных мирных жителей в различных странах, будучи совершенно уверенными в собственной безнаказанности. Как и президенты США, отдающие приказ о бомбардировке деревенских свадеб с тяжелых ударных беспилотников.

Что касается 80-й десантно-штурмовой бригады, я не сомневаюсь, что военнослужащие этой части теперь крайне редко будут попадать в плен. Практически, они будут отсутствовать среди пленных. Но ведь не только из этой бригады украинские солдаты издевались над военнопленными. Получается, и другие солдаты и офицеры ВСУ ничем от них не отличаются. И сдаваться им в плен ничем не лучше, чем карателям из нацистских батальонов.

В Великобритании сейчас подготовили 10 тысяч украинских военных, забрали новую партию. Думаете, их там только боевому слаживанию обучали и стрелять из разного оружия? Как бы не так. Они прошли полный курс психологической обработки. У англичан опыт в этом деле не меньший, чем у американцев. Мы старались различать обычных солдат ВСУ и нацистов из "Азова"*. А они теперь все там нацисты из "Азова" и садисты из "Торнадо". И пример они берут с собственных новых героев, вспарывавших животы беременным и разбивавших головы детям о камень бандеровцев. И заживо сжигали своих же соотечественников в Одессе украинцы еще до американских иснтрукторов.

Американцы, конечно, очень хорошие учителя. Но и ученики им попались такие, что еще и учителей переплюнуть могут.

* - признан в РФ решением Верховного суда террористической организацией, деятельность на территории России запрещена.

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