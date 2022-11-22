Из-за стрессов растут случаи передозировки лекарств: чем это грозит и что делать

Все больше людей жалуются на забывчивость. И перенесенный ковид, и сильные переживания, стрессы могут приводить к проблемам с памятью, поясняют врачи. Одно из последствий таких «провалов» - лишний прием лекарств и передозировка. Фото: Shutterstock

Все больше людей жалуются на забывчивость. И перенесенный ковид, и сильные переживания, стрессы могут приводить к проблемам с памятью, поясняют врачи. Одно из последствий таких «провалов» - лишний прием лекарств и передозировка. Подливает масла в огонь страсть к самолечению, усугубившаяся с приходом коронавируса. Те или иные таблетки сейчас глотает большинство из нас.

- Риск передозировки препаратов действительно очень актуален сегодня, - подтверждает доцент кафедры фармакологии Сеченовского университета, кандидат биологических наук, фармаколог Сусанна Сологова. - Число лекарств в домашней аптечке за последние годы увеличилось. И пропорционально растет количество лекарственных отравлений. Особенно - в результате самолечения. А также при его сочетании с лечением у врача.

Наиболее опасна, по словам эксперта, передозировка снотворных, седативных (успокоительных), антидепрессантов, некоторых обезболивающих и жаропонижающих препаратов. А также - ряда лекарств для сердечников. По просьбе KP.RU Сусанна Сологова разобрала самые тревожные и в то же время распространенные на практике примеры.

Доцент кафедры фармакологии Сеченовского университета, кандидат биологических наук, фармаколог Сусанна Сологова. Фото: Личный архив

БУДЬ В КУРСЕ: ЧЕМ ГРОЗИТ ПЕРЕДОЗИРОВКА

Жаропонижающие / противовоспалительные / обезболивающие

- Парацетамол

Если срочно не принять меры (см. ниже), то симптомы передозировки нарастают:

* через 24–72 часа: тошнота, рвота, боль в животе;

* через 3-4 дня: нарушение работы печени, желтуха, кровотечение;

* через 5 дней - отказ работы печени и других органов, возможен летальный исход.

- Препараты на основе салициловой кислоты (самый распространенный пример - аспирин)

* Передозировка средней степени тяжести: тошнота, рвота, шум в ушах, нарушение слуха, головная боль, головокружение и спутанность сознания.

* Тяжелая передозировка: лихорадка, усиление частоты дыхания, дыхательная недостаточность, кардиогенный шок (приводит к нарушению кровообращения), кома.

- Ибупрофен

* Передозировка средней степени тяжести: рвота, боль в желудке, диарея, шум в ушах, головная боль, желудочно-кишечное кровотечение.

* Тяжелая передозировка: почечная недостаточность, повреждение печени, падение артериального давления, угнетение дыхания, судороги, кома.

Препараты для сердечников

- Пропранолол

* Головокружение, снижение частоты сокращений сердца, аритмия, сердечная недостаточность, затруднение дыхания, синюшная окраска кожи, судороги.

- Атенолол

* Головокружение, снижение частоты сокращений сердца, падение артериального давления, обморок, аритмия, посинение ногтей пальцев или ладоней, судороги, затруднение дыхания.

- Верапамил

* Падение артериального давления, аритмия, повышение концентрации глюкозы в крови. Возможен летальный исход.

- Клонидин

* Нарушение сознания, снижение частоты сокращений сердца, аритмия.

- Эналаприл

* Падение артериального давления, ступор (обездвиженность, отсутствие реакций на внешние раздражители)

- Амиодарон

* Опасное нарушение сердечного ритма, возможен летальный исход; серьезное поражение печени, тяжелое нарушение работы щитовидной железы, легких и др. органов.

Противотревожные препараты (анксиолитики), антипсихотические (нейролептики) и антидепрессанты

- Феназепам

* Спутанность сознания, расстройство речи, нарушение зрения, тремор, снижение частоты сокращений сердца, одышка, падение артериального давления, кома.

- Арипипразол

* Рвота, повышение артериального давления, тахикардия, потеря сознания, аритмия, снижение частоты сокращений сердца, остановка дыхания.

- Амитриптилин

* Галлюцинации, судороги, помрачение сознания, нарушение мышления, нарушение сердечного ритма, кома.

- Сертралин

* Рвота, тахикардия, головокружение, непроизвольные колебательные движения рук, ног, головы.

Антикоагулянты

- Варфарин

* Кровоподтеки, появление крови в стуле или моче, падение уровня гемоглобина.

- Ривароксабан

* Кровотечения.

Сильнодействующие обезболивающие (наркотические анальгетики)

- Фентанил

* Угнетение дыхательного центра, повышенный тонус мышц, падение артериального давления, снижение частоты сердечных сокращений.

- Буторфанол

* Гиповентиляция легких (недостаточное наполнение воздухом), сердечно-сосудистая недостаточность, кома.

- Морфин

*Спутанность сознания, головокружение, падение артериального давления, снижение частоты сердечных сокращений, внутричерепная гипертензия (вплоть до нарушения мозгового кровообращения), галлюцинации, судороги, остановка дыхания.

Примечание:

Степень тяжести передозировки и появление тех или иных симптомов зависят от различных показателей, включая возраст, массу тела, особенности метаболизма человека, сопутствующие заболевания и др.

ВАЖНО

Что делать?

- Лекарственное отравление очень серьезное и опасное состояние, - предупреждает Сусанна Сологова. - Поэтому при малейших подозрениях на отравление в результате передозировки препарата нужно немедленно обратиться к врачу, вызвать Скорую помощь! В некоторых случаях требуется госпитализация. До приезда медиков нужно следить, чтобы пострадавший не задохнулся рвотными массами. Для этого положите человека на живот, чтобы голова свешивалась с кровати, и поддерживайте ее руками.

Встретив Скорую, опишите обстоятельства происшествия, название и количество принятого лекарства. А также передайте врачам остатки препарата.

От редакции: как поясняют медики, если нет вообще никаких признаков отравления или ухудшения самочувствия после «лишнего» приема лекарства, то вы можете самостоятельно воспользоваться советами на случай передозировки, указанными в инструкции к конкретному препарату. Это может быть прием активированного угля, промывание желудка и т.д. Но! При этом важно очень внимательно следить за своим состоянием. И при первых признаках недомогания срочно обращаться к врачу.

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Шесть самых частых причин передозировки лекарства

По словам нашего эксперта, наиболее распространены лекарственные отравления из-за передозировки препаратов по таким причинам:

1. Неправильно подобранная доза лекарства.

2. Бесконтрольный прием препаратов при самолечении.

3. Превышение дозы действующего вещества в результате лекарственного взаимодействия (например, в случае одновременного приема несовместимых лекарств.

4. Повторный прием уже принятого лекарства (по забывчивости; в преклонном возрасте это возможно из-за нарушений мышления).

5. Случайный или умышленный прием лекарства ребенком.

6. Прием препаратов с суицидальными целями.