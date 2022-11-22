Объявлен шорт-лист номинантов Russian Creative Awards-2022

В этом году учреждена 11-я «Специальная номинация», в которой победителя выберет Организационный комитет Премии из общего числа заявок. Результат будет объявлен 1 декабря.

В номинации «Человек года» представлены дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, государственный и банковский деятель, председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф, основатель и генеральный продюсер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян, художник Дмитрий Аске, генеральный директор Rutube Александр Моисеев.

Заявлены в номинации «Меценат года»: Владимир Потанин (Благотворительный фонд Владимира Потанина), Алишер Усманов (Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт»), Елена и Геннадий Тимченко (Фонд Тимченко), Леонид Михельсон (фонд V–A–C) и Дмитрий Пумпянский (промышленный холдинг «Группа Синара»).

В топ-5 номинации «Открытие года» вошли: шоу на Первом канале «Фантастика», которое представляет собой новую телевизионную реальность – метавселенную – где стирается грань между виртуальным и настоящим; площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента VK Play; первый в России негосударственный сельский театр в Калужской области; фестиваль онлайн-платформ и контента «Новый сезон»; а также Первая Национальная премия за создание социально значимого интернет-контента, учрежденная Институтом развития интернета (АНО «ИРИ») при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Финалистами в номинации «Цифровой проект» стали: маркетплейс товаров московских брендов «Сделано в Москве», онлайн-сервис для организации видеовстреч Яндекс Телемост, российское приложение вертикальных видео YAPPY, иммерсивная выставка «Экспансия Реальности» в ЦСИ М`АРС, международная биеннале «Искусство будущего» в московском Мультимедиа Арт Музее.

В номинации «Образовательный проект» представлены: Школа управления СКОЛКОВО; «Школа 21» по обучению программированию от Сбера; конкурс «Фабрика Дизайна», организованный Агентством креативных индустрий Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Союзом Дизайнеров России; Школа кино и телевидения «Индустрия» – совместный проект режиссера Фёдора Бондарчука, продюсеров кинокомпании «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко при поддержке Национальной Медиа Группы; первое в России высшее учебное заведение в сфере гастрономии на базе INSTITUT PAUL BOCUSE.

В номинации «Креативное пространство» представлены: Севкабель Порт в Санкт-Петербурге, культурные пространства в Пакгаузах в Нижнем Новгороде и арт-резиденция «Выкса» в Нижегородской области, творческий индустриальный кластер «Октава» в Туле и Центр современного искусства «Сияние» в городе Апатиты Мурманской области.

В номинации «Культурный код» определены следующие финалисты: проект на стыке моды, культуры и народных промыслов «РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ» от Фонда народно-художественных промыслов Рустрендс при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив; крупнейший открытый цифровой архив и лаборатория узоров России «Орнамика»; глобальный фестиваль «Русские сезоны»; цикл образовательных серий со Смешариками – «Азбука дружбы народов» от Группы компаний «Рики» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Часовая мануфактура «Ракета» в Петергофе.

«Событием года» могут стать: 10-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, музыкальный фестиваль в Самаре «САМ.ФЕСТ», Первая московская неделя моды на территории Российской Федерации, фестиваль уличной культуры, молодежи, искусства, музыки и кино VK Fest, фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов» в Нижнем Новгороде.

В номинации «Креативный регион» представлены: Красноярский край, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия), Нижегородская и Тюменская области.

Лучшим «Креативным социальным проектом» года могут стать: документальный проект о новом поколении незаметных супергероев #невсеравно; подростковое психологическое шоу «Тебе не одиноко»; мультимедийные порталы «Место встречи VK», которые позволили жителям городов общаться друг с другом в режиме реального времени; ГБУ г. Москвы «Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая» и сериал «Трудные подростки» от Национальной Медиа Группы.

Таким образом, завершилась работа Экспертного совета, в который вошли ведущие профессионалы и лидеры российского креативного бизнеса, представители общественных и образовательных учреждений. Подробнее о работе совета можно узнать на сайте Премии.

Мероприятия Премии проходят при информационной поддержке «Комсомольской правды».

«Невероятно вдохновляет тот факт, что в России такое количество талантливых людей. Воплощение их идей – мощнейший драйвер развития нашего общества, особенно в непростые турбулентные времена. Безусловно, Премия Russian Creative Awards как единая площадка, которая охватывает абсолютно все креативные индустрии, играет огромную роль – систематизирует лучшие практики, рождает коллаборации и новое созидательное сотрудничество. Получить высшую награду в отрасли – это сильная эмоциональная подзарядка и мотивация. Уверена, что по результатам конкурса мы увидим целое созвездие ярких проектов», – говорит заместитель генерального директора Медиагруппы «Комсомольская правда», член Экспертного совета Премии Анжелика Сулхаева.

«Заметно расширилась география участников премии, и это, бесспорно, очень позитивный фактор. Масштаб и охват проектов тоже заметно изменились. К номинации «Образовательный проект» подключилось большое количество традиционных учреждений культуры и искусства: художественных, музыкальных и хореографических школ, колледжей, институтов культуры. Для них это новое направление. Для многих сегодня тема патриотизма, исторического наследия, культурных достижений России становится ведущей. Мы наблюдаем, что сегодня востребованными становятся компетенции, связанные с управлением креативными проектами, умением продюсировать стартапы, выводить свои продукты на рынок, искать и оценивать спрос на креативные товары и услуги. Сейчас таких программ явно недостаточно», — считает эксперт премии Татьяна Абанкина, руководитель Центра креативной экономики ВШЭ.

«Мне очень повезло работать в номинации с креативными социальными проектами. И там, к моему удовольствию, у всех заявок ярко выражена направленность на людей. Здорово, когда авторы креативных проектов уже на этапе планирования продумывают ценность и необходимость для конкретного человека. Именно поэтому при оценке я, в первую очередь, учитывала конкретные изменения в жизни людей, которые принесет этот проект. Кроме того, важными критериями были четкость и понятность описания и, конечно же, оригинальность подходов и креативность в поиске новых, нестандартных решений и инструментов», — поделилась заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

«В этом году все заявки стали более социально направленными. Например, мне очень понравился проект, который учит людей пожилого возраста подбирать себе гардероб. Тут соединяются и искусство, и культура, и социальная помощь. Или проект, в котором с помощью коротких видео-роликов TikTok рассказываются различные научные факты, кратко, доступно и с юмором. Отличный современный формат, в который вписана наука. Это здорово!» — отметила Екатерина Шугаева, автор и ведущая научной программы на НТВ «Мы и наука».

«Russian Creative Awards предоставляет экспертам уникальную возможность познакомиться с креативными пространствами, проектами и творческими предпринимателями со всей страны. Это расширяет географию сотрудничества и позволяет спланировать совместные проекты на будущее. Для меня было особенно интересным узнать о деятельности и достижениях креативных сообществ и пространств в регионах России», — прокомментировала эксперт премии Гюльнара Агамова, руководитель Агентства креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Завершающим этапом определения лауреатов Премии станет работа Большого жюри, состав которого опубликован на сайте Премии. Торжественная церемония награждения победителей Russian Creative Awards состоится 1 декабря в КЗ «Зарядье».

Шорт-лист номинантов Russian Creative Awards-2022

1. «Человек года»

Дмитрий Аске

Александр Моисеев

Валерий Гергиев

Герман Греф

Эдуард Илоян

2. «Меценат года»

Владимир Потанин

Алишер Усманов

Елена и Геннадий Тимченко

Леонид Михельсон

Дмитрий Пумпянский

3. «Открытие года»

Шоу на Первом канале «Фантастика»

Фестиваль онлайн-платформ и контента «Новый сезон»

Национальная премия интернет-контента

Театр села (Калужская область)

VK Play

4. «Цифровой проект»

Маркетплейс «Сделано в Москве»

Яндекс Телемост

Приложение YAPPY

Выставка «Экспансия Реальности» в ЦСИ М`АРС

Биеннале «Искусство будущего»

5. «Образовательный проект»

Школа управления СКОЛКОВО

Конкурс «Фабрика дизайна»

«Школа 21» от Сбера

Школа кино и телевидения «Индустрия»

Институт гастрономии по лицензии INSTITUT PAUL BOCUSE

6. «Креативное пространство года»

Севкабель Порт (г. Санкт-Петербург)

Творческий индустриальный кластер «Октава» (г. Тула)

Арт-резиденция «Выкса» (Нижегородская область)

Культурные пространства в Пакгаузах (Нижний Новгород)

Центр современного искусства «Сияние» (Мурманская область)

7. «Культурный код»

Проект «РОССИЯ. ГОРИЗОНТЫ»

Проект «Орнамика»

Глобальный фестиваль «Русские сезоны»

«Азбука дружбы народов» со смешариками

Часовая мануфактура «Ракета» (ГМЗ «Петергоф»)

8. «Событие года»

Ярмарка Cosmoscow

Первая московская неделя моды на территории РФ

VK Fest

САМ.ФЕСТ (г. Самара)

Фестиваль «Столица закатов» (Нижний Новгород)

9. «Креативный регион»

Красноярский край

Республика Татарстан

Республика Саха (Якутия)

Нижегородская область

Тюменская область

10. «Креативный социальный проект»

Проект #невсеравно

Подростковое психологическое шоу «Тебе не одиноко»

Мультимедийные порталы «Место встречи VK»

Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая

Сериал «Трудные подростки» (Национальная Медиа Группа)

Russian Creative Awards – это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Идея о ее запуске появилась на первой Российской креативной неделе, крупнейшем федеральном событии в области креативных индустрий, и была учреждена по инициативе первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Организаторами выступают дирекция Российской креативной недели, АНО «Креативная экономика» и ФГБУ «Роскультцентр».