Новое видео с расстрелом пленных: Убийство — уже как система и суть Украины

Появилось очередное свидетельство военных преступлений ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть такой устоявшийся в интернете мем: никогда такого не было, и вот опять. Он ярко иллюстрирует закономерность, которая всякий раз сваливается на голову, вызывая оторопь.

Очередное страшное видео с фронта. Украинские вояки ходят между лежащими на земле российскими бойцами и методично добивают их выстрелами в головы. Мы не можем опубликовать это видео по этическим соображениям.

Но первое, что обращает на себя внимание – это отсутствие автоматов рядом с телами наших солдат. То есть, по каким-то причинам они решили сложить оружие и сдались. Я бы не взялся осуждать их, потому что сам не знаю, как повел бы себя в подобной ситуации.

Короткие очереди, конвульсивные содрогания тел, бравурные комментарии на камеру. Отморозь в форме ВСУ сама фиксирует на видео свои военные преступления. Они отлично осознают бесчеловечность своих действий. И у них нет ни единого сомнения в своей безнаказанности. Они хладнокровно убивают безоружных людей, лежащих на земле. И на фоне предыдущих подобных роликов это видео уже не выглядит чем-то экстраординарным. Скорее – подтверждением системы, которая сложилась у войск Украины за последние месяцы. Система животной безжалостности. Она показывает, что в плен украинцам сдаваться нельзя.

Очередное страшное видео с фронта. Украинские вояки ходят между лежащими на земле российскими бойцами и методично добивают их выстрелами в головы.

Мне эти видео напомнили кадры, сняты террористами в Чечне. Помню, как во «вторую кампанию» начальник разведки одного из десантных соединений крутил мне в горах Веденского района трофейную видеокассету. На ней были жуткие кадры обезглавливания наших бойцов.

- Надеюсь, ты свои ребятам эти видео не показываешь, - спросил я майора.

- Ежедневно, - просверлил меня взглядом офицер. – Чтобы нюх не теряли и понимали, чем им грозит приступ малодушия, в котором они вдруг решили сдаться в плен. Ничего хорошего там не ждет.

Да, какие-то наши солдаты все-таки выживают в плену. И даже возвращаются домой. Но постоянные примеры расстрела безоружных военнопленных при отсутствии хоть какого-то серьезного осуждения со стороны Запада показывают, что Киеву сходят с рук любые военные преступления. Даже такие, за которые должны заводить дела в трибунале Гааги. Судя по количеству роликов с расстрелом пленных войсками Украины, это могло бы тянуть уже на статью о геноциде. Если бы «мировое сообщество» не было на стороне, сделавшей безнаказанные убийства частью своей сути, частью государственной системы.

Это действительно страшно.

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