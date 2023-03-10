Страшные, смешные и очень странные: Нейросеть нарисовала русские скороговорки

На этот раз мы попросили искусственный интеллект изобразить скороговорки Фото: Shutterstock

Посмотрите на эти картинки. Рисунки сделала одна из нейросетей по словесному описанию. На этот раз мы попросили искусственный интеллект изобразить скороговорки. Самые простые, хотя остряки из народа постоянно придумывают новые. Например, такие: «Невелик бицепс у эксгибициониста» или «В Кабардино-Балкарии валокордин из Болгарии».

Но тут все куда проще.

Предлагаем вам самим попробовать угадать - какие знакомые с детства русские скороговорки зашифрованы на картинках? Ответы - в конце статьи.

1.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ/MidJourney

2.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ/MidJourney

3.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ/MidJourney

4.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ/MidJourney

5.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ/MidJourney

6.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ/MidJourney

7.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ/MidJourney

ОТВЕТЫ

1. «Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет». Догадаться легко. Особая благодарность - за прическу из кораллов!

2. «Ехал Грека через реку. Видит Грека - в реке рак. Сунул в реку руку Грека. Рак за руку Грека - цап». Похоже, искусственный интеллект не увидел разницы между раком и крабом. Зато «краб» и «цап» и правда лучше рифмуются, чем «рак» и «цап».

3. «Шла Саша по шоссе и сосала сушку». Вместо сушки программа почему-то изобразила американский пончик - донат.

4. «От топота копыт пыль по полю летит». Кажется, все довольно наглядно.

5. «Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж». Больше похоже на злобных пришельцев. Впрочем, ни пришельцев, ни чертенят мы лично в «КП» никогда не видели.

6. «Тридцать три корабля лавировали, лавировали да не вылавировали». Хитрая программа не захотела изображать все 33 корабля. Видимо, пошевелила искусственными мозгами и пришла к выводу, что все остальные суда уже утонули.

7. «На дворе трава, на траве дрова». Довольно наглядно и ничего лишнего.