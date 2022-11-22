Актер Александр Дьяченко показал себя в парике после гормональной терапии

Актер Александр Дьяченко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александр Дьяченко год назад тяжело заболел. Звезда сериала "Мажор" попал в больницу, был прикован к постели, у него отнимались ноги, испытывал "«дичайшие" боли из-за коронавируса и его последствий. Актер даже перенес гормональную терапию. Долгие месяцы артист восстанавливался. При этом постепенно возвращался к работе. На днях Александр порадовал поклонников свежей фотографией.

Александр Дьяченко некоторое время назад рассказал, что встретился лицом к лицу со смертью. Звезда отечественного кинематографа запустил тяжелую болезнь, попал в реанимацию, у него начались серьезные осложнения. Врачи признались, что у него начался цитокиновый шторм.

Болезнь отразилась на внешности актера. Из-за гормонов он сильно располнел. "Гормональная терапия наложила сильный отпечаток на внешность: плюс десять килограммов, лицо одутловатое... Долгое время не узнавал себя в зеркале", - делился Александр.

Актер Александр Дьяченко. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пройдя реабилитацию, артист вернулся к полноценной жизни и предстал в новом образе. Дьяченко показал себя на съемочной площадке. Ради нового проекта актеру даже пришлось сменить имидж. Он надел парик с седыми волосами, сделал фото и показал публике.

Правда, многих поклонников снимок кумира напугал. Они подумали, что это вовсе не грим, а последствия тяжелой болезни.