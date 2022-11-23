Украина потеряла страх

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба Фото: REUTERS

В представлении нынешних властей Украины Евросоюз окончательно превратился в симбиоз "золотой рыбки на посылках" и входного половичка у входной двери, о который при необходимости вытирают ноги, дабы не занести домой грязь с улицы. Это с присущей ему непосредственностью продемонстрировал глава МИД Украины Дмитро Кулеба, который уже переплюнул своих предшественников - "певца ртом" Дешицу и "кутюрье-модника" Климкина. На онлайн пресс-конференции Дмитро выдал Европе ряд практических указаний к действию.

- Я призываю своих коллег в ЕС отбросить все сомнения и усталость и как можно скорее завершить девятый пакет санкций, который давно просрочен. Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать от Украины, - заявил Кулеба с присущим украинским политикам и руководителям апломбом и выдал практические "руководства к действию", выразив недовольство "неготовностью Европы к введению девятого пакета антироссийских санкций". – "Росатом" должен быть наказан за его роль в оккупации украинской АЭС Запорожье. Также важны санкции, которые позволят затормозить российскую оборонную промышленность.

А что же европейцы в ответ? Пока ничего, но, скорее всего, возьмут под козырек. Это ведь сам Кулеба запретил им "уставать". Это ведь он еще и главу дипломатии Жозепа Борреля по носу щелкнул и скомандовал ему "к ноге!" Как, мол, можно, устать, если сами украинцы… Равняйсь! Смирно! Шагом марш помогать Украине.

Иногда Европу даже становится жалко, когда всякого рода недоумки из Незалежной начинают ими командовать, за них решать. Но сами ведь виноваты – берут все указания под козырек, вот власти Украины и теряют всякий страх в своих заявлениях. Но Европа не свернет с этого пути, пока не набьет все шишки на этом пути. Потому что руководят европейцами необучаемые идиоты-мазохисты. Как сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, ей плевать на немцев, потому что для нее в центре внимания украинцы и помощь Украине. Насчет идиотов и необучаемых дебилов я вот не шучу ни капельки. Анналена тут переплюнула по части географии даже Лиз Трасс, рассказав, что в мире есть страны, которые находятся за сотни тысяч километров из Германии. Исключительное географическое открытие, если учесть, что длина окружности Земли, высчитанная по экватору, всего 40 тысяч километров. Наверное, фрау Бербок на место Кулебы метит.

А что? Примечательное ведь место, завидное – неси любую чушь, и тебя никто не поправит, как в своей стране. А еще можно хамить в лицо, как экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник, и тебя за это еще и повысят, как того же Мельника, назначенного заместителем министра иностранных дел Украины Кулебы. И это тоже все проглотят. Да еще и не молча, проглотив свое отношение, а отказавшись от своего мнения. Как это сделал президент Польши Анджей Дуда, заявив, что назначение Мельника – это "сугубо суверенное решение Украины". Чем вызвал ярость поляков, не забывших, как Мельник оправдывал Бандеру, неоднократно ходил воздать почести Бандере на его могилу, и, вообще, заявлял, что во время Второй Мировой войны "все друг друга резали", поэтому "Степан – знамя и символ украинской независимости и ни в чем не виноват". Как бы Дуде не пришлось еще извиняться за свои слова о Степане Бандере и Романе Шухевиче, которых он назвал "преступниками, непосредственно ответственными за преступления против польского народа".

Не дай Бог кому-то из политиков Европы что-то некомплиментарное сказать в адрес нынешней бандеровской нацистской Украины. "Ответка" прилетит на гиперзвуковой скорости. Зато компенсировать свой комплекс неполноценности перед Украиной можно, например, оттянувшись на Венгрии, вызвав венгерского посла в МИД Украины за то, что премьер Виктор Орбан вышел не в таком шарфике болельщика, покусившись тем самым на единство и "неделимость Украины".

Дмитро, а запрети им дышать. Или хотя бы прикажи попрыгать на одной ноге. Просто ради прикола. Интересно посмотреть, там еще осталась хоть капля чести и собственного достоинства? Уставать ведь запретил же.

Подписывайтесь на новые подкасты Дмитрия «Гоблина» Пучкова и слушайте, когда удобно!