Кулеба заявил, что Запад "не имеет права" уставать от помощи Киеву

Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Руководитель министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны "не имеют права" уставать от помощи Киеву. Соответствующее заявление украинского дипломата приводит немецкое издание Die Zeit.

"Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать", - подчеркнул Кулеба.

Министр призвал также призвал Евросоюз в кратчайшие сроки принять девятый пакет санкций против России.

Как ранее писал сайт KP.RU, Европейская комиссия (ЕК) от имени Евросоюза перечисляет Украине еще один транш макрофинансовой помощи в размере 2,5 миллиарда евро. Об этом сообщил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс представил Украине значительную военную помощь Украине до начала российской специальной военной операции, однако должен был сделать это еще раньше.

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