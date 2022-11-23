«Русские – больше не люди»: высшая власть Украины разрешила расстрелы пленных солдат

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело после публикации видео в соцсетях о расстреле украинскими военными российских солдат, расстрелянных уже после того, как они сдались в плен.

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело после публикации видео в соцсетях о расстреле украинскими военными российских солдат, расстрелянных уже после того, как они сдались в плен. Но, как и следовало ожидать, палачи-"ВСУчки", по версии украинских прокуроров, изначально "ни в чем не виноваты" и не могут быть виноваты. Уголовное дело возбуждено в отношении российских солдат, которые, как посчитали украинские служители Фемиды, "вероломно имитировали сдачу в плен ВСУ".

- Прокуратура ввела в Единый реестр досудебных разбирательств сведения по факту совершения военнослужащими ВС РФ вероломства. Начато уголовное производство по статье нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), - говорится в сообщении Луганской областной прокуратуры Украины, которая ведет это дело и тут же раскрывается "украинская правда". - Российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие деяния запрещаются интернациональным гуманитарным правом.

В общем, жертва виновата в том, что своей шеей затупила топор палача, а потому должна быть наказана за это преступление. Или что жертва насилия сама провоцировала насильника своей короткой юбкой.

В свое оправдание украинская сторона говорит, что якобы был еще один русский военный, который, выходя не стал сдаваться в плен, а открыл огонь по ВСУшникам и был моментально ликвидирован ответным огнем. Так себе оправдание, если честно. Потому что одиннадцать человек, которые были обезоружены, лежали лицом в землю, и были убиты, оставшись лежать точно в таких же позах, как и до того. Не нужно быть военным экспертом, чтобы понять по лужам крови, что наши солдатики находились в заведомо беспомощном состоянии.

Но разве кто ожидал какого-то иного решения от "украинской Фемиды"? Напомню, если кто забыл, что до этого вопиющего случая расправы украинцы радостно постили и пересылали в сети другие не менее жестокие ролики с беззаконными расправами. И ни по одному такому случаю украинские прокуроры, ни военные, ни гражданские, не проводили ни одного, даже предварительного расследования, не то, чтобы уголовное дело возбудить. Они и сейчас возбудились только по той причине, что на Западе вдруг "проснулись" и "увидели". А до этого не видели, как и все восемь лет ничего не видели "слепцы" из СММ ОБСЕ в Донбассе.

Игнорировать Запад на Украине не могут, не имеют права, несмотря на все свои крики о незалежности и самостийности. Но вернуться в человеческий облик, предполагающий не только наличие норм морали и права, но и следование им, уже не в состоянии. Они до последнего будут защищать "сукиных сынов", потому что это "их сукины сыны". И такое прокурорское решение практически легализует расстрелы военнопленных. Судебная система Украины явно демонстрирует – делайте, что хотите. Наказания не будет.

И в этом украинские власти полностью копируют кукловодов из США, где того же лейтенанта Уильяма Келли, сжегшего деревушку вьетнамской общины Сонгми вместе с ее жителями (заживо), приговорили – и то после дичайшего международного скандала, что немудрено, поскольку общее количество установленных жертв среди мирного населения составило 504 человека – сначала к пожизненному заключению, но тут же скостили срок с пожизненного до 20 лет, а фактически Келли пробыл под домашним арестом три с половиной года, после чего был условно-досрочно освобожден. Но американцы хотя бы признали своего палача виновным, а украинцы неспособны даже на это.

- Киев, обвиняя в вероломстве и нарушении "законов войны" расстрелянных российских пленных, идет прямо по американским шаблонам. Видимо, в Госдепе, наконец, "изучили" видео зверской расправы со стороны ВСУ и направили соответствующие "инструкции" режиму Зеленского, - заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

И Госдепартамент, и страны запада отреагировали на факт палаческой расправы над безоружными российскими военными очень вяло и нехотя. Не дождавшись от них и от ООН, призвавшей всего лишь "тщательно расследовать инцидент", нормальной реакции, российская Госдума 22 ноября приняла заявление палаты, содержащее призыв к мировым парламентам осудить преступления ВСУ в отношении российских солдат.

Но вряд ли мы дождемся от всей этой публики по-настоящему внятной реакции, которая будет опираться на право и закон. Скорее всего, они точно так же закроют глаза и согласятся с версией украинских прокуроров, считающих, что "русня" изначально виновата во всем. Считающих, что русские – это не люди, и потому самих ставшими нелюдями. Они точь-в-точь действуют по логике немецких карателей времен Великой Отечественной. С одним лишь отличием – немцы не сжигали заживо и не устраивали массовые расстрелы немцев и мирных жителей Германии из числа немцев (за исключением нескольких специальных провокаций, чтобы обвинить в зверствах красную армию), да и для этого больше использовали перешедших им в услужение предателей, которые после акции подлежали ликвидации.

Кстати, в Сети появился еще один ролик, а котором украинские военные ходят и хладнокровно расстреливают выстрелами в голову сдавшихся в плен нескольких российских солдат. Это другая ситуация и другой ролик, и там нет ни единого намека на хоть какую-то попытку сопротивления.

Что по этому случаю придумают украинские прокуроры, если этот ролик тоже "увидят" и заметят на Западе? Какие оправдания своих и обвинения "русни"? Право слово, они не заслуживают гуманного и человеческого обращения с ними. Ни те, кто бесчинствует на фронте, ни те, кто их направляет, вдохновляет и оправдывает из тыла.

И если раньше актуальным был призыв "Смерть фашистским оккупантам!", сейчас не менее важным становится другой: "Смерть украинским нацистам!"

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