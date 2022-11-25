По России - с любовью! И с комфортом

Уже сейчас заметно, как изменились многие региональные аэропорты. Фото: Shutterstock

Летаем без очередей

Строительство и реконструкция региональных аэропортов по национальному проекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ) позволит до 2024 года включительно ввести в эксплуатацию 51 важный объект аэродромной инфраструктуры в регионах. Результатом его реализации станет улучшение транспортной доступности регионов страны, увеличится число перелетов между регионами без пересадок. Впрочем, уже сейчас заметно, как изменились многие региональные аэропорты.

Например, в одном из важнейших авиаузлов Сибири - в аэропорту Красноярска «Емельяново» им. Д. А. Хворостовского (более 2,5 миллиона пассажиров в год) была реконструирована и удлинена до 2,5 км рулежная дорожка. Теперь здесь могут принимать самолеты массой более 400 тонн, а пропускная способность терминала выросла в два раза - с 12 до 24 рейсов в час.

Давно требовал модернизации челябинский аэропорт «Баландино» им. И. В. Курчатова. Из-за его небольших размеров десятки тысяч жителей Челябинской области, чтобы отправиться в отпуск, были вынуждены добираться на рейсовых автобусах или такси до Екатеринбурга и улетать оттуда. В 2021 году «Баландино» превратился в один из крупнейших транспортных авиаузлов в стране. Теперь в аэропорту могут одновременно разместиться 33 лайнера, пассажиропоток вырос до 2,5 млн человек в год.

Плоды реализации национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» хорошо видны жителям самого крупного региона России - Республики Саха (Якутия). Здесь реконструировано, расширено, а то и заново построено сразу несколько аэропортов, в результате чего у людей появилась возможность летать в любую точку страны круглый год. Расширено здание аэровокзала и появилась зона отдыха в аэропорту Верхневилюйска, обновлен участок взлетно-посадочной полосы длиной 625 м в аэропорту Якутска, что позволяет принимать все типы широкофюзеляжных воздушных судов. До конца этого года будут закончены работы на объектах в аэропортах: Нерюнгри, Сангар, Депутатский, Вилюйск, Хандыга, Белая Гора.

В 2022 году проведена реконструкция аэропорта «Бегишево» в Нижнекамске: построено второе здание аэровокзала (сейчас в нем ведутся отделочные работы), реконструированы внутриаэродромные и патрульные дороги. Капитальная реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта им. Ю. А. Гагарина в Оренбурге позволяет увеличить его пропускную способность до 2 млн человек в год на внутренних и до 1,5 млн на международных рейсах.

Едем с удовольствием

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) ежегодно обновляются десятки тысяч километров дорог: только за первые три года отремонтировано, реконструировано и построено более 48 тыс. км. В числе приоритетных - участки, ведущие к социально значимым объектам (медучреждениям, школам, культурно-досуговым центрам). Кроме того, повышенное внимание уделяется сельским дорогам и подъездным путям к достопримечательностям на популярных туристических маршрутах. Ведь в том числе от того, насколько удобно и приятно будет туристам в дороге, зависит и рост популярности путешествий по стране, а следовательно, и экономическое развитие регионов.

Так, в Тверской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» реконструировали участок трассы Торжок - Осташков длиной 24 км. Эта дорога соединяет северо-запад области с трассами М-10 «Россия» и М-11 «Нева». Одновременно она является популярным маршрутом для туристов, связывая Осташков с озером Селигер, позволяет комфортно добраться до Нило-Столобенской пУстыни и истока Волги. Чтобы сделать трассу максимально безопасной, на всем протяжении ее обеспечили необходимой дорожной инфраструктурой.

А в Курганской области в 2021 году обустроили подъезд к уникальной природной достопримечательности - озеру Медвежьему, которое называют зауральским Мертвым морем из-за его лечебных свойств и грязевых курортов. Отремонтирован четырехкилометровый участок, ведущий непосредственно к популярному туробъекту: удалили пучины, укрепили обочины, заменили асфальт. Установлены дорожные знаки, а у самого озера готов к эксплуатации специальный автопавильон, в котором туристы могут оставлять свои машины.

Мероприятия, проводимые по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», охватили и дорогу от Владимира до Переславля-Залесского. Наиболее разбитая часть трассы, находившаяся в Переславском муниципальном районе, была полностью отремонтирована: удалено старое покрытие, положены новые слои щебня и асфальта с применением полимерно-битумных смесей, укреплены обочины и установлены сигнальные столбы. Это основная транспортная артерия, которая соединяет Ярославскую и Владимирскую области. Теперь жители и гости региона смогут еще более комфортно добираться до любимых мест старинных городов Золотого кольца России.

В Угличском и Мышкинском муниципальных районах Ярославской области фактически заново проложили дорогу Углич - Некоуз - Брейтово. В 2018 году, когда Углич был включен в маршрут Золотого кольца, она была непригодна для больших потоков путешественников - сейчас этот город с населением 32 тыс. человек ежегодно посещает до 350 тыс. туристов. На дороге уложили новый асфальт, заменили дренажную систему и водопропускные трубы, обустроили заездные карманы, посадочные площадки для общественного транспорта, тротуары, а опасные участки оборудовали искусственными неровностями, барьерами и сигнальными столбиками.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Фото: ТАСС

ДОСЛОВНО

Марат ХУСНУЛЛИН, заместитель председателя правительства Российской Федерации:

- Развитие внутреннего туризма придает стимул экономическому росту регионов, создаются новые рабочие места, идет поддержка народных промыслов. Благодаря национальному проекту трассы, по которым проходит большинство туристических маршрутов, постоянно обновляются. Только в этом сезоне новое покрытие появилось на еще 392 объектах, а это порядка 2 тыс. км автомобильных дорог.

ЦИФРА

800 с лишним участков автодорог, которые ведут к историческим и архитектурным памятникам, а также к природным достопримечательностям, было построено и реконструировано только за первые три года реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

От Москвы до самого Китая…

По национальному проекту КПМИ продолжается строительство федеральной скоростной трассы М-12 Москва - Казань, которая является частью трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего запад и восток нашей страны.

Строительство автомагистрали началось в 2021 году. Первоначально спроектированная как скоростное шоссе от Москвы до Казани (811 км), она позволит сократить время в пути между этими крупнейшими городами почти вдвое. Если сейчас водители проводят в дороге до 12 часов, то после пуска автотрассы на всех участках расчетное время прибытия составит всего 6,5 часов.

Скоростная дорога М-12 Москва - Казань не только свяжет российскую столицу со столицей Республики Татарстан, но и объединит пять регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. Более того, эта магистраль будет стимулировать ускоренное экономическое развитие 4 крупнейших агломераций России: Московской, Самаро-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской, где проживает 40% жителей страны.

В прошлом году, выступая с Посланием Федеральному собранию, Президент России сообщил о решении продлить скоростную автодорогу М-12 до Екатеринбурга (более 1600 км). «Таким образом, к 2024 году с учетом скоростной трассы от Петербурга до Москвы ЦКАД будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть - от Балтики до Урала», - сказал Владимир Путин. А в этом году президент поручил довести трассу до Тюмени и Челябинска.

На сегодняшний день строительство М-12 - один из самых масштабных инфраструктурных проектов страны. На ее пути спроектировано более 300 искусственных сооружений: мосты, эстакады, переходы и т. д. Назовем лишь наиболее крупные:

• мост через Волгу, более 3300 м;

• мост через Оку, более 1300 м;

• мост через Суру, более 900 м.

Кроме того, строительство и дальнейшая эксплуатация трассы М-12 создадут порядка 80 тысяч рабочих мест.

М-12. Источник: ГК «Автодор»

По некоторым участкам новой скоростной магистрали автомобилисты имеют возможность прокатиться уже сейчас. 8 сентября Владимир Путин дал старт движению по первому пусковому комплексу нулевого этапа федеральной трассы М-12 в Московской области. Теперь автомобилисты могут проехать от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до пересечения с федеральной дорогой А-108 «Московское большое кольцо» в районе города Орехово-Зуево по трем полосам движения со скоростью 110 км/ч, минуя перегруженную федеральную дорогу М-7 «Волга». На участке протяженностью 23 км возвели 11 искусственных сооружений, в том числе мосты через реки Клязьма и Вырка, две транспортные развязки - с ЦКАД и А-108. Участок построен в рекордно короткие сроки, буквально за год.

А 14 октября открылось движение по первому участку трассы М-12 во Владимирской области. Он дублирует Южный обход города Владимира по М-7, на котором всего по одной полосе для движения в обоих направлениях, что существенно сдерживает трафик, да и небезопасно. Новая 4-полосная скоростная трасса не только позволит снизить аварийность, значительно повысить безопасность дорожного движения, но и даст возможность начать ремонт существующего Южного обхода. Длина введенного в эксплуатацию участка, который соединяет М-7 «Волга» и дорогу на Гусь-Хрустальный, составляет 26,1 км.

До конца года движение будет запущено в совокупности более чем на 106 км магистрали М-12. Открыть движение на всем протяжении трассы от Москвы до Казани планируется в 2023 году.

Подробнее о пяти проектах по улучшению доступности туристических объектов, реализованных за время действия нацпроектов, читайте далее.