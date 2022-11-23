Главная тайна супермодели: кем на самом деле приходится Наталье Водяновой найденная через 20 лет сестра

Наталья Водянова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Душещипательная история Натальи Водяновой потрясла весь мир: спустя 20 лет супермодель разыскала тайную родную сестру. Но может быть, это и не сестра вовсе, а брошенная в младенчестве дочь? Или даже сын с дочкой?! Интрига на миллион, разгадка которой кроется где-то на бедных окраинах российской глубинки...

Так выглядит старший сын Натальи Водяновой Лукас, которому сейчас 20 лет. Фото: СОЦСЕТИ

ОТПРАВИЛА МАЛЫШКУ В ДЕТДОМ

Драму в духе бразильского сериала мир узнал из интервью Водяновой американскому Vogue. На страницах глянцевого издания Наташа, позируя с молоденькой темноволосой девушкой на берегу океана, представила ее своей единоутробной сестрой. Дженнифер Бернс, которую в 2000 году удочерила пара из США, появилась на свет в Нижнем Новгороде под именем Маша и стала четвертой дочерью Ларисы Кусакиной. Но малышку пришлось оставить в роддоме. Причем, по инициативе старшей дочки - начинающей модели Натальи Водяновой.

Наташа Водянова в детстве. Фото: СОЦСЕТИ

- Мама, ты не можешь еще одного ребенка растить в такой тяжелой жизненной ситуации, - процитировал Vogue слова Водяновой, отметив, что ей на тот момент было 16 лет.

Ситуация и правда была не сахар: в конце девяностых Лариса Кусакина с матерью и тремя дочками - Наташей, Оксаной, страдающей тяжелой формой аутизма, и младшей Кристиной ютилась в однокомнатной квартире на окраине Нижнего Новгорода. Торговала на рынке фруктами, денег едва ли хватало на еду: история бедной Золушки-Водяновой давно ни для кого не секрет. Новорожденной Маше желали лучшей жизни, да так оно и случилось: вскоре девочку забрали супруги Бернс из Северной Каролины, которые дали ей новое имя.

Семейное фото после воссоединения (слева направо): Дженнифер, Наталья, ее младшая сестра Кристина и мама Лариса Кусакина. Фото: СОЦСЕТИ

Похоже, приемные родители ничего не скрывали от дочки, ведь по словам Водяновой, повзрослевшая Джен воспользовалась суперсовременной технологией: прошла генетическое исследование и зарегистрировалась в системе поиска родственников по ДНК. Там же были данные и супермодели, которая долгие годы мечтала найти сестру и даже нанимала частного детектива. Вуаля! Система выдала совпадение, и Дженнифер оставалось лишь написать письмо знаменитой родственнице.

"ГОД О НЕЙ НИЧЕГО НЕ БЫЛО СЛЫШНО"

Но что для американца - сказка с хэппи-эндом, для русского человека - сплошная брехня.

- Чушь собачья, шито белыми нитками, - в один голос затрубили в наших соцсетях. - Небось, Наташка сама ребенка нагуляла, да не захотела карьерой жертвовать.

Вот и "отец-молодец" уже нашелся: блогеры выяснили, что на заре модельного бизнеса Водянову продвигал известный столичный фотограф Алексей Васильев. А если взглянуть его на фото, мол, никакой генетической экспертизы не надо: они с Машей-Дженнифер - одно лицо.

Наталья Водянова и фотограф Алексей Васильев. Именно ему в первую очередь приписывают отцовство Дженнифер. Фото: СОЦСЕТИ

Сам Васильев джентльменствовать не стал:

- Наконец-то, я столько лет мечтал о дочке! - подыграл фотограф сетевым сыщикам и намекнул на давний роман. - То, на чем основаны эти домыслы, имеет место быть. Модельный скаут, который отдает себя работе, может увлечься найденной, как оказалось, богиней. На Наташу эта девушка похожа даже меньше, чем на меня: брови, глаза...

Но как Водянова могла родить втайне от всех? Съемки, показы - разве можно было не заметить живот у худенькой девочки 16-17 лет? Наташа тогда состояла в нижегородском модельном агентстве, активно снималась, ходила на кастинги, получала первые зарубежные контракты - вроде, была у всех на виду. Но как бы не так.

- Несколько месяцев Водянова занималась в местном агентстве. А потом ей поступило предложение от французов, и на год Наташка пропала: ничего о ней не было слышно. Где она, кем работает, никто не догадывался даже. Вроде как за границей, но весточек не шлет. Черт его знает, может в этот период она и родила? - поделилась с KP.RU своими догадками знакомая семьи из Нижнего Новгорода, попросившая не указывать ее имя. - Если честно, мы все думали, ничего у нее не получится. Понимаете, она же была никакая. Ни в чем не заинтересованная, косноязычная, без единой мысли в голове. Вся заслуга - уникальный типаж: лицо заплаканного ребёнка. А потом Водянова выстрелила, о ней заговорили. И в родном городе она появилась уже звездой. Хотя про эту звезду ничего хорошего вам здесь никто не расскажет.

С Сергеем Сазановым юная Наташа жила вместе еще до славы. Фото: СОЦСЕТИ

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДО СИХ ПОР ЖИВЕТ В НИЖНЕМ

И правда, земляки супермодели добрым словом ее вспоминают редко. В "нулевых", когда Водянова сияла на мировых подиумах и в рекламе авторитетных брендов, нижегородские друзья-знакомые мусолили в СМИ и ее плохую учебу (Наташа, дескать, бросила школу и даже аттестат не забрала), и загулы с парнями в самых непечатных выражениях. Судя по тем воспоминаниям, отцом Маши-Дженнифер, если она действительно дочь Натальи, может быть не только московский фотограф.

Взрослая жизнь у будущей звезды началась довольно рано: в старших классах она уже по большой любви переехала к мальчику на пару лет старше. Звали его Сергей Сазанов. Высокий, стройный, белокурый, подрабатывал моделью. И именно он привел Водянову в ее первое агентство.

- Познакомились мы с Наташкой на дискотеке в нашем ДК, ей было 14, а мне 16, встречаться стали через пару месяцев, - рассказывал Сазанов журналистам в 2000-х. - Потом она часто у меня оставалась: мои родители не возражали, ее мама тоже. Как она из Нижнего уехала, мы еще где-то год созванивались. Был ли я для нее первым? Ну смотря в чем, а так, какая разница уже.

Сергея Сазанова, которого ищут сейчас все светские хроникеры, сайту KP.RU все-таки удалось найти. Первая любовь Водяновой ныне примерный семьянин: женат, двое детей. Живет также в Нижнем. Вот только журналистов теперь обходит стороной: все наши попытки пообщаться на тему Наташи и ее "дочки" так и остались без ответа.

Дженнифер и Итон Бернс — предположительно, родные брат и сестра, двойняшки. Фото: СОЦСЕТИ

НУ И НУ!

ДЕТЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ ДВОЕ

Между тем, после громкого интервью Водяновой выяснилось, что в семье Бернс двое детей: кроме Маши-Дженнифер американская пара усыновила еще и мальчика, названного Итоном. Этот парень также присутствует на видео, где супермодель встречает Дженну в аэропорту Парижа. Но о нем модель почему-то молчит.

Итон Бернс, которого называют сыном Водяновой, и первая любовь модели Сергей Сазанов. Фото: СОЦСЕТИ

- Оба русских ребёнка родились примерно в июне 1999 года в Нижнем Новгороде, - поделилась итогами своего расследования блогер Диана из популярного YouTube-канала "Diana Spletni Live". - Американцы прибыли в Россию в 1999 году за одним мальчиком, но взяли из детдома ещё девочку. Усыновление одного ребёнка стоит 25-30 тысяч долларов и длится до 6 месяцев. Все это время приемные родители должны прожить в России. Но есть одна тайна. Почему, приехав за мальчиком, удочерили и девочку. По закону международного усыновления брата и сестру разлучать нельзя. Их надо адоптировать/усыновлять вдвоём. Теперь вопрос! У Водяновых были двойняшки, и эти дети Натальи или ее матери?

Но и на этот вопрос "лес рук" не наблюдается. Сайт KP.RU написал семье Бернс в запрещенных соцсетях, но ответа пока не получил.

Так выглядит дочь Водяновой — 16-летняя Нева. Фото: СОЦСЕТИ

КСТАТИ

БАБУШКИ НА ЛАВОЧКЕ ДАВНО ВСЁ ЗНАЛИ

В 2016 году Нижний Новгород сотрясал громкий скандал: Наталья Водянова воевала с местными шашлычниками, которые выгнали из закусочной ее тяжелобольную сестру Оксану. Тогда в Нижний ездила наш обозреватель-расследователь Ульяна Скойбеда. Как водится, опрашивала знакомых, друзей, соседей. И бабушки на лавочке уже тогда обсуждали "гулящую" мать супермодели и оставленного в роддоме младенца. Разве что в их аранжировке у Водяновой родился брат, а не сестра. Да еще и... негр.

- Всех детей Лариска родила от разных мужиков, - уверяла тогда главная местная сплетница нашего журналиста. - Наташку от одного, Оксанку от другого, Кристинку от третьего... А ребенок, которого она в роддоме оставила, темнокожий оказался. Мне Наташа сама говорила!

Кристина, Лариса и Александр Кусакины на балу дебютанток Татлер в 2014 году. Не исключено, что Александр — отец Дженнифер. Фото: Евгения ГУСЕВА

ВОПРОС-РЕБРОМ

А КТО "ОФИЦИАЛЬНЫЙ" ОТЕЦ?

У Ларисы Кусакиной, по версии, которую семья озвучивает публике, было двое мужей: отец Наташи - Михаил Водянов, с которым они быстро разошлись, и Александр Кусакин: от него на свет появилась тяжелобольная Оксана, его же фамилию носит и младшая дочь Кристина. Со вторым мужем мама модели то сходилась, то расходилась, но после рождения Маши-Дженнифер они еще жили вместе и даже появлялись на балу дебютанток "Татлер" в 2014 году. Однако, от него ли родилась "американская" дочь, в интервью Vogue звезда уточнять не стала, отделавшись общими фразами.