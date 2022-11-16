Признание Натальи Водяновой о брошенной сестре обернулось грандиозным скандалом

Наталья Водянова сообщила, что воссоединилась с сестрой, которую ее семья отдала чужим людям 22 года назад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исповедь Натальи Водяновой о том, как много лет назад она заставила свою маму отказаться от четвертого ребенка, стала громом среди ясного неба. Раскаявшуюся модель, ее страшную тайну и неблагополучную семью обсуждают все, кому не лень. Сетевые Пинкертоны дошли до того, что заподозрили манекенщицу в обмане.

Наталья Водянова сообщила, что воссоединилась с сестрой, которую ее семья отдала чужим людям 22 года назад. Мать модели Лариса Викторовна родила четвертую, самую младшую дочку Машу в 2000 году. Как рассказала Наталья, у родительницы тогда не было денег, потому модель настояла на том, чтобы новорожденную отдали на усыновление в американскую семью.

Маша росла под именем Дженнифер Бернс. Несколько лет назад она сделала ДНК-тест и начала поиски своих родственников. Недавно она узнала, что является сестрой всемирно известной манекенщицы. Наталья, Дженна и их мама уже успели встретиться в Париже. "Она просто смотрела и обнимала меня. Это был интимный момент", - рассказала Дженна о встрече с бросившей ее родительницей.

В свою очередь, Водянова утверждает, что пыталась искать сестру, но данные о новых опекунах девочки были якобы строго засекречены. Модель нанимала частного детектива, чтобы он помог узнать подробности жизни родственницы. Но и эта затея не принесла результатов.

Психолог Вероника Степанова, прочитав исповедь Натальи, обратила внимание публики на тот факт, что Водянова в 18 лет жила в Париже и в те годы уже зарабатывала серьезные деньги, имея контракты с мировыми брендами. Почему звезда подиума уговорила маму отказаться от ребенка и почему так долго молчала о семейной драме, Степанова не понимает.

Эксперт предположила, что в рассказе модели "есть что-то страшное" и это, возможно, не единственная тайна, которую она скрывает от публики. "Если бы сестра сама ее не нашла и не сделала ДНК-тест, Водянова никогда бы сама не призналась. И вообще, кто-нибудь может поверить в то, что самая богатая модель мира не смогла найти сестру? Наташка, признавайся, может, еще и мальчик где завалялся?" - задается вопросом Вероника.

Меж тем простые россияне и вовсе подозревают, что чудом найденная сестра модели на самом деле якобы является ее дочерью. Публика считает, что успешно начавшаяся карьера девушки могла разрушиться из-за материнства. Поэтому та и отказалась от ребенка.