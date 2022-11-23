Половина россиян считает нужным отменить все льготы при поступлении в вуз

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В России вырастет число бюджетных мест в медицинских университетах. Сейчас же во многие крупнейшие вузы страны попасть на бюджет очень сложно, и порой хороших оценок бывает недостаточно. Как правило, в первую очередь берут не только тех, кто отлично учится, но еще и участвует в олимпиадах, занимается волонтерством или спортом и кроме хороших оценок имеет еще массу заслуг. Сайт KP.RU провел собственный опрос и узнал, кто из абитуриентов должен иметь право на приоритетное поступление, по мнению россиян.

Как оказалось, половина опрошенных считают, что все льготы для абитуриентов необходимо отменить. По мнению 51% участников опроса, в приоритете должны быть только знания, а не какие-то еще сторонние заслуги. Да, подросток может вести насыщенную внешкольную жизнь, но это не значит, что он больше других заслуживает бюджетное место в вузе, уверены россияне.

«Я думаю, льготы не нужны. Те, у кого есть знания и так победят в честной борьбе за бюджет. А пока существуют льготы, есть вероятность, что поступят не самые талантливые, а те, за кого попросят», - делится своим мнением участник опроса.

22% добавили, что считают правильным оставить льготы только для отличников и медалистов, то есть для тех, кто точно хорошо учится. И даже если на экзамене ребенок перенервничал, чтобы у него оставался шанс попасть на бюджет. 8% также выступили за льготы для победителей конкурсов и олимпиад по профильным предметам.

«Я думаю, для поступления важнее всего знания, а значит, право на приоритетное поступление должно быть не у спортсменов или волонтеров, а у победителей конкурсов и олимпиад. У тех детей, которые в честных соревнования уже не раз доказали свои знания», - говорит респондент.

Однако нашлись и те, кто считает, что льготы необходимо сохраниться для самых незащищенных социальных слоев: для детей из многодетных семей (7%), сирот (3%), детей с инвалидностью (2%). Россияне уверены, что если эти дети хотят учиться и поддержать их некому, то пусть поддержит государство.

3% также выразили уверенность, что приоритет в очереди на бюджетное место заслуживают дети ветеранов и военнослужащих. Их родители так много делают для страны, что и государство должно помочь в ответ.

По 1% россиян проголосовали за льготы для детей волонтеров, помогающих обществу, и детей-чемпионов, которые уже к моменту окончания школы смогли завоевать олимпийские медали, как Анна Щербакова, Александра Трусова и другие юные звезды спорта.

2% выбрали вариант «другое» и выразили мнение, что приоритет в поступлении должны иметь те люди, которые уже получили какой-то опыт в профессии и хотят получить образование, чтобы совершенствоваться в выбранной сфере.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 10,4 тысячи человек.