Хороводы баранов: мистическая загадка поразила соцсети и поставила ученых в тупик

Китайская загадка: бараны ходят по кругу словно в цирке. Фото: YouTube

Пользователи соцсетей внимательно и с тревогой следят за событиями, которые, в буквальном смысле этого слова, разворачиваются в Китае – во внутренней Монголии. Местные бараны построились идеальным кругом и завели хоровод. Ходят теперь по этому кругу днем и ночью без передышки. Даже на еду не отвлекаются. Потрясающая целеустремленность. Мистика какая-то…

Как сообщил портал ScienceАlеrt 23 ноября 2022 года, круговой марафон стартовал 4 ноября 2022 года и до сих пор не финишировал, если можно так выразиться.

Баранью циркуляцию сняли на видео. Благодаря китайским СМИ оно попало в сеть, быстро разошлось по всему миру и стало вирусным.

Общественность, взявшаяся обсуждать странные кадры, поделилась на два лагеря. Одни напуганы и считают хоровод знамением чего-то страшного - поскольку он производит гнетущее впечатление. Будто бы животные попали под чье-то настойчивое внимание. Или околдованы. Или баранов зачем-то «облучили» инопланетяне – те, которые рисуют круги из полегших злаков на полях.

К тому же энтузиасты докладывают, что наблюдают похожие странности и у себя в окрестностях – с 16 ноября соответствующие сообщения поступили еще из нескольких стран. Например, из Англии, Австралии. Даже из России, где правда, кружились не стада овец, а северных оленей.

Круг из баранов в Англии.

Другие - сочувствующие - просто интересуются: мол, чего это у них – у баранов – на уме? Примкнувшие к ним «ветеринары» ищут естественные причины странного поведения животных.

Далекие от мистики зоологи предполагают, что бараны заразились. В их мозги пробрались паразиты – например личинки червей. Как правило, личинки – у нас их называют овечьими мозговиками - проникают в какую-то одну часть мозга – правую или левую. От это зависит, в какую сторону будет кружиться хоровод. «Китайцы» кружатся по часовой стрелке, значит, личинки проникли в правое полушарие. Всем в одно и то же?

Фермеры отвергают паразитическую версию, подчеркивая, что зараженные бараны давно бы погибли. И недели бы не протянули. К тому же не бывает такого, чтобы личинки приникли во всех баранов стада.

Хоровод северных оленей. Фото: YouTube

Некоторые спорщики видят в происходящем психоз. Он и в самом деле иногда встречается в сельскохозяйственной практике. Несколько животных буквально сходят с ума, не выдержав содержания в неволе. Оказавшись в более просторном загоне или в поле, они начинают ходить по кругу. Постепенно к ним присоединяются соплеменники, повинуясь стадному инстинкту. Так, к примеру, происходило в Китае – день ото дня примкнувших становилось больше.

Но почему хоровод не прекращается так долго – почти месяц? Почему его диаметр не меняется? И как вообще бараны выбирают диаметр круга, по которому ходят? Вразумительных ответов нет. Загадка не решена. Как, к слову, не прояснена и тайна кругов на полях.

КСТАТИ

О том, что выяснили британские ученые, проверяя насколько справедливы поговорки «смотрит, как баран на новые ворота» и «упрямый, как баран», читайте в нашем материале.