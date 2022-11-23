«Сегодня мэр, завтра – рядовой»: ушедший на фронт глава Читы Сапожников честно рассказал о российской армии

Градоначальник Читы Александр Сапожников отправился добровольцем в зону СВО. Фото: Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края/Личный архив

Форму будто и не снимал

…- Александр Михайлович!

Спасибо огромное, что перезвонили. А у меня уже вышло интервью с Александром Осиповым, губернатором Забайкальского края. Мы с ним давно дружим. Я ваш земляк, жил когда-то на улице Угданской, 40. Вот прямо напротив дворца пионеров.

- Здорово.

- Пять лет я там прожил, был корреспондентов «Советской России» по Чите, Бурятии. И потом приезжал в Читу, на «Лада-Калина» с Путиным через двадцать лет. И трижды с Кобзоном прилетал. И на учениях еще с президентом как-то был. Так что - вот я свой, что называется. Скажите, вы уже в военной форме, да?

- Конечно.

- И как она вам?

- Форму как будто и не снимал.

- Сколько вы не были в армии?

- 13 лет.

- Вот вы чем занимались тогда, когда были десантником в Чечне, как я понимаю?

- Ну, я и в Чечне служил, и в воздушно-десантных войсках, потом - в автобате, на складах горючего, старшиной был роты.

Затем в Чечню второй раз съездил, во вторую кампанию – в 1999-м.

И так - до 2009 года отслужил и ушел на пенсию.

В армии отслужил 13 с половиной календарей

- А ранение когда вы получили?

- Это 1995-й, контузия была, не ранение. Легкая контузия.

- Ясно. Это где произошло?

- В Чечне.

- Нет, ну, в смысле, обстоятельства?

- Тогда солдатиком был, 18 лет. Взорвался снаряд рядом.

Потом подлечился…

Ну, так в армии и остался. И служил.

- Ясно. А вы где служили потом уже? В Чите как оказались? Вы просто оттуда родом?

- В Чите, да, я еще рукопашным боем занимался. После соревнований чуть-чуть приболел, в госпиталь попал. Ну, уже чувствовал, что в ВДВ тяжело служить. И начал переводиться потихонечку в Читу, нашел себе должность.

- Понятно. То есть у вас в целом послужной список какой? Ну, в смысле, я имею в виду, стаж боевой?

- 13 с половиной календарей я был в армии.

- Календарей – это значит лет?

- Один календарь - один год, да.

… Я вчера прибыл на сборный пункт в полдесятого утра. И у меня, знаете, такое чувство, что я из армии-то не уходил.

- Я представляю.

- Я попал в свою среду, вот честно сказать. Для меня это все - до глубины души, до сердца знакомое и родное.

- А расскажите, чем вы сейчас занимаетесь конкретно?

- Ну, это писать не стоит.

- Хорошо. А должность хотя бы какую вы занимаете?

- Место службы - управление полка.

- То есть, в штабе полка?

- Ну, при штабе полка, да.

- Ясно. А погоны вам какие дали?

- Я призывался старшим прапорщиком. Сейчас отправят документы на лейтенантов.

- А лейтенанта когда могут присвоить?

- Ну, как присвоит округ, так быстро, я думаю.

- А пока у вас старшего прапорщика, да?

- Да.

С женой познакомился в госпитале

- Как вашу супругу зовут?

- Елена Викторовна.

- Она же военный медик у вас?

- Она - гражданский медик. Но мы с ней в военном госпитале познакомились.

- А вы и после армии в госпитале лежали, да?

- Ну, да, лечение проходил. Ну, мы же ежегодно проходим, чуть-чуть приболел. Вот и познакомились.

- Ну, ясно. Вы сколько лет уже женаты?

- Мы с ней с 1999 года, в феврале будет 24 года.

- У вас сколько детей?

- Одна доча.

- Скажите, вот как она восприняла ваш уход на фронт?

- Ну, я, знаете, так скажу, мне есть с чем сравнивать. Когда я уходил в Чечню, доче было 5 месяцев. Да, а пришел – ей уже за годик было. А сейчас ребенок взрослый, она очень умная девочка. Самостоятельная, воспитанная. Конечно, она так к этому отнеслась, с таким вот и уважением к отцу, и с пониманием решения отца, и переживает, это же девочка.

- Сколько ей лет сейчас?

- 23.

- Она учится где-то?

- Да она выучилась, высшее образование уже получила. И работает.

Каждый год прыгаю с парашютом

- А вот мне Александр Осипов, ваш губернатор, про вас еще сказал, что вы постоянно этим занимались, да? Военной подготовкой.

- Да, да.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

- То есть что это – рукопашным боем или чем?

- Да я постоянно, давно уже … а так я и с парашютом ежегодно прыгаю, чтобы не забывать. То есть я человек военный.

- Я понял. А вот скажите, вы долго раздумывали перед тем, как вот сказать супруге, на работе, губернатору, что все, я ухожу…

- Нет, я сказал сразу же. Просто ждал команды…

- А чьей команды?

- Ну как? Я же должен был согласовать с руководителем региона, с губернатором.

- А почему именно сейчас, допустим? Спецоперация идет с февраля.

- Нет, конечно, решение принял, буквально через несколько дней, как началась частичная мобилизация. И вот все согласование шло. Это же не просто уйти, руководителю администрации.

А, с другой стороны, я патриот своей Родины, у меня бабушка – ветеран Великой Отечественной войны (царство ей небесное). Я люблю свою Родину, свою страну, никуда не уезжаю, и не собирался никогда. Для меня это большая честь – защищать свою страну. Конечно, и в тылу надо работать, это тоже работа, это фронт, не спорю, но я принял такое решение.

Армия на 350 % стала лучше

- Интересно, вам всю форму выдали, то есть бушлат, офицерская шинель, сапоги?

- Нет, шинели сейчас нет в армии.

- А что сейчас есть?

- Ну, сейчас полевая форма, бушлаты, ватники, берцы зимние, всесезонные, нательное белье. Супер форма.

- Проблемы с обеспечением есть или нет?

- Нет. Вообще все хорошо, и я с удовольствием кушаю. Кормят просто отлично

Я удивлен, конечно, нашей армией. На 350% она стала лучше.

- Серьезно?

- Конечно.

- А чем лучше?

- Да всем.

- А остальные что говорят? А народ знает, что это мэр пришел, надел военную форму?

- Нормально все. Все хорошо. Потому что в армии служат люди очень порядочные и серьезные. И вопросов никто таких не будет никогда задавать.

Да, некоторые говорят: о, Александр Михайлович, и вы - мэр, тоже с нами - здорово…

Я вам еще раз говорю, я себя чувствую, как у себя дома. Никаких переживаний, никаких напряжений. Ну, бывает же, что все равно человек меняет обстановку, переживает, напрягается. Здесь совершенно нет такого чувства, оно просто отсутствует. Я говорю это искренне.

Александр Сапожников: "Для меня это большая честь – защищать свою страну".

Только Победа!

- Товарищ старший прапорщик! Вы же большим начальником были, по крайней мере, с 19-го года, мэром. Большой город, хлопотный. Мы все-таки с семьей прожили 5 лет. Ну, я 3,5 года, потом я уехал в Москву, а семья все 5 лет, и дети до сих пор вспоминают с ностальгией. И для меня Чита – это, в общем, юность моя. Так вот, это же не так уж и просто - быть большим начальником, а потом вдруг – раз – вы подчиненный, вы козырять должны, честь отдавать сейчас?

- Воинское приветствие.

- Я в музыкальном взводе служил, потому могу ошибаться в военных терминах. Да - воинское приветствие!

- Я вам так скажу. Я всегда говорил и говорю, что сегодня ты мэр, а завтра ты можешь быть рядовым солдатом. Или сегодня ты рядовой, а завтра ты мэр.

То есть все в твоих руках, в твоей судьбе. Это нормально, я отношусь к этому просто спокойно, честно вам говорю. Для меня это нормально. Я же себе ставил задачу и цель. Я ушел на пенсию, я был общественником, занимался. Не пошел в депутаты, в свою партию «Единую Россию». Я делал то, что мне по душе, и мне хотелось это делать. Все нормально.

- Вы домой, супруге, дочке часто звоните, есть время или нет?

- Вот сейчас они ждут звонка, хочу им позвонить, но с вами разговариваю. Они прямо ждут.

- А я вас достаю.

- Нет, нормально все.

- Тогда еще вопрос такой. Что бы вы хотели сказать вообще о целях нашей спецоперации. Как они вам видятся? Вы все-таки две чеченские войны прошли. Что будет на фронте, куда вы поедете скоро?

- Только Победа. Я очень уважаю нашего президента, я молю Бога, чтобы у него было здоровье, чтобы он долго-долго был у нас главой государства и Верховным Главнокомандующим. И для меня большая честь жить в этой стране, в России, с таким президентом.

А мы должны добиваться только Победы!

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