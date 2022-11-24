Зима поставит HIMARS на колени: как Генерал Мороз уничтожит оружие НАТО на Украине

Американский высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс HIMARS. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1. Какая в южных степях зима?

Я до 18 лет жил на Украине, в тех самых краях, и хорошо помню тамошние зимы. Они очень разные. Помню такие снегопады, что отец через форточку нашей хаты просил соседей нас откопать, - двери не открывались. Снега наваливало до 1 метра.

Помню свирепые (больше 25 градусов!) морозы. В такие дни ученикам была радость - не разрешалось идти в школу.

А бывали и совсем "сопливые" зимы с такими оттепелями, что снег исчезал весь. Туманы в такие дни были гуще молока.

Судя по моим разговорам с земляками, в последние годы климат на Донбассе и в примыкающих к нему регионах мало изменился. До первых серьезных холодов идут дожди, земля превращается в липкую квашню, да такую, что резиновые сапоги из нее не вытащишь.

Первые серьезные холода наступают в конце ноября. Днем может быть 0, а ночью все -10. А в декабре температуры и ночью, и днем могут опуститься за - 20. А то и ниже.

При таких перепадах часто наваливаются густые снегопады, - наст может достигать 50-60 см. А потом еще и еще расти. А возле степных лесополос появляются сугробы до 2-3 метров. К тому же часто зимой дуют злые северные и северо-восточные ветры.

Все это, безусловно, влияет на "поведение" войск как окопавшихся в степях. В бывшей зеленой посадке уже не замаскируешься, - она голая. Окопы и блиндажи заваливает снегом, их надо чистить. Костер не разложить, а дымок из трубы блиндажа - опять демаскировка.

На фоне белого снега начинается раздолье для снайперов и авиаразведки. Широкие и активные боевые действия "затормаживаются", войска стараются держаться за поселки, где можно более-менее отогреться.

Тактика боев зимой чаще всего сводится к борьбе за контроль над дорогами. По ним подбрасываются резервы, боеприпасы, горючее, продукты.

2. Как осенняя хлябь, снега и морозы повлияют на колесную бронетехнику НАТО?

Распутица серьезно уменьшает мобильность колесной техники. Двигаться по раскисшей степи "по ступицы" в жирном черноземе - это самая большая головная боль водителей. Машины постоянно застревают и садятся на пузо. Клиренс колесной боевой машины (расстояние от днища до грунта) - примерно 40 см. Редко больше. Приходится звать на помощь тягачи или танки. И выползать на дороги с твердым покрытием, где скапливается "кишка" из другой техники. А это уже - заветная цель для артиллерии, беспилотников, авиации. Не надо искать врага в "чистом поле", - он "привязан" к дорогам.

Украинская военная техника в Херсонской области. Фото: REUTERS

Равно и зима (особенно снежная и морозная) - становится большой проблемой техники - холод. Если еще "фурычащая" (в большинстве еще советская) украинская техника приспособлена к низким температурам, то у нежной западной возникают проблемы с горючим и смазками. Ей подавай специальные. Сиди и жди цистерну из Берлина, Парижа или Варшавы (если она еще дойдет).

Но и это еще не все! Часть иностранной колесной бронетехники (включая американские, французские, британские, турецкие боевые машины) приехала "на войну" без запасных комплектов - так называемых грязевых колес. Союзники Киева, видимо, думали, что придется воевать на асфальтовых площадях...

3. Встанет ли на прикол артиллерия НАТО? Она же тоже почти вся на колесах (те же Хаймарсы)?

Да, большинство артиллерийских и ракетных систем НАТО, поставленных Украине, - на колесах. Раскисший чернозем или глубокий снег - для них проблема. Снег и грязь будут тормозить мобильность этих систем. Одно дело тягачу с прицепленным орудием прытко развернуться на сухой полянке, и совсем другое - на покрытой полуметровым слоем снега. Одно дело - тому же тягачу тащить гаубицу по твердой (усыпанной гравием) проселочной дороге, и совсем другое - по раскисшей или заваленной сугробами грунтовке.

Если летом тем же Хаймарсам нужно 2 минуты, чтобы смыться с позиции после стрельбы, то по хляби и снегу потребуется времени в три раза больше. Этого достаточно, чтобы накрыть их позицию. Главное — определить ее и достать.

4. Если колесные тягачи завязнут - украинская армия останется без боеприпасов? Да и натовские пушки ведь тоже на тягачах?

Да, и гаубицы М-777 (их еще называют "Портвейном" или «Три топора») и боеприпасы таскают такие машины, скажем, как MTVR, FMTV и другие. У них под капотом 250 - 300 "лошадей". Но раскисший на 30 сантиметров грунт, а тем более - снег для них уже «капут». Увязнут. Конечно, будет проблема с доставкой боеприпасов. Пушки придется держать рядом с дорогами. А за ними зимой у наших войск будет особый присмотр.

Танками такие пушки тоже можно, конечно, таскать, но это увеличивает время отхода орудия с огневой с позиции, Тут, как говорится, и прилетит «ответка»...

Британская гаубица FH-70 во время боев в Запорожье, октябрь 2022 г. Фото: REUTERS

5. Какую технику на гусеницах НАТО дало Украине и как она готова к зиме?

Такие тоже есть. Их уже можно насчитать почти два десятка образцов. Это американские артиллерийские самоходки (САУ) M109, Zuzana 2 из Словакии, немецкие PzH 2000 и французские Caesar. Это польские САУ AHS Krab и самодвижущиеся гаубицы FH70. Сюда же можно добавить системы противовоздушной обороны, включая зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, комплексы Stormer HVM и зенитную ракетную систему IRIS-T.

Выстрел из польской САУ "Краб" на службе ВСУ, донецкий фронт. Фото: REUTERS

Но вся эта техника лишь немногим более проходима, чем колесная. И не рассчитана на глубоко раскисший грунт или же на высокий снег. И в хлябь, и в морозы она тоже будет стараться "зубами держаться" за дороги с твердым покрытием и, естественно, очищенные от снега или же не слишком сильно заметенные им.

6. Беспилотники НАТО в туманах, дожде и снегу как себя почувствуют?

Туман, снег и дождь, - главные "враги" разведывательных или ударных дронов НАТО (да и наших тоже). Их применение в таких условиях будет крайне минимальным.

7. Наемники из стран НАТО как будут себя чувствовать в донецких снегах? Как немцы под Сталинградом? Хотя, говорят, Канада уже шлет им «арктическое обмундирование». Спасет ли оно?

Да, Зеленский еще летом запросил у НАТО 100 тысяч комплектов зимнего обмундирования. А потом, говорят, еще 400 тысяч. Явный признак того, что Киев готовится к зимним боям. Арктические обмундирование, конечно, вещь не хилая. Уберегает человека от замерзания даже при -50. Поэтому Российской армии тут нужно уповать не на помощь Генерала Мороза, а своими действиями создавать для украинской "жаркие условия".

8. Так за кого будет воевать Генерал Мороз?

Мороз - не подкупленный футбольный судья. Он одинаково обжигает холодом находящихся на поле боя. Но комфортнее будет воевать и быстрее добиваться победы тем, кто лучше одет и обут, у кого оружие не заклинивает от мороза и не превращается в кусок льда сухой паек, у кого танк или машина с боеприпасами не застревает в сугробе. Кто сумеет лучше и быстрее приноровиться к снегам и холодам.

Опыт всех предыдущих войн показывает, что русские войска и оружие холода переносят более стойко.

Правда, и с другой стороны, по сути, воюют тоже русские, пусть и с промытыми бандеровщиной мозгами. Они прекрасно знакомы с грязью и снегом южных степей.

А вот техника и оружие НАТО, а так же залетные наемники, к нашим зимам приспособлены заметно хуже. Их Генерал Мороз вряд ли пощадит. Застрявших обозов, заклинивших орудий и обмороженных носов тут будет сложно избежать.

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