«Мосфильм» впервые обнародовал видео смерти актера Евгения Урбанского на съемочной площадке

Кадр из фильма «Коммунист»

Смерть Евгения Урбанского 5 ноября 1965 года стала потрясением для всей страны. К 33 годам он стал одним из самых популярных артистов в СССР; славу ему принесли картины «Коммунист», «Баллада о солдате», «Неотправленное письмо», «Чистое небо». А на съемках картины Алексея Салтыкова «Директор» Урбанский погиб. Вместе с каскадером он сидел в автомобиле, который перевернулся на полном ходу. Актер получил тяжелейшие травмы, в том числе перелом свода черепа. Его довезли до больницы, где он и скончался. В момент катастрофы работали камеры, и трагедия была запечатлена на пленку, вот только пленка считалась утраченной, - предполагалось, что ее просто смыли.

Сейчас на официальном сайте киностудии «Мосфильм» появилось сообщение: «В ноябре текущего года на «Мосфильме» проводились масштабные внутренние инспекции служебных помещений, используемых при чрезвычайных ситуациях. В одном из них была обнаружена коробка с 70-мм негативом. Выходные данные указывали, что материал содержит рабочие моменты съемки картины «Директор» режиссера Алексея Салтыкова. Особое внимание специалистов «Мосфильма» на пленку обратили рукописные пометки «Весьма важно!» и «Урбанский».

В этой коробке и содержался тот самый дубль, который кто-то решил сохранить для истории. Сейчас его оцифровали и выложили на YouTube.

Съемки этой сцены проходили в Узбекистане, 40 километрах от Бухары. А вообще фильм «Директор» снимался по сценарию Юрия Нагибина и повествовал о матросе Алексее Зворыкине, ставшем директором автозавода (прототипом стал Иван Лихачев, в честь которого потом был назван московский автозавод имени Лихачева - ЗиЛ). Герой хочет добиться реконструкции предприятия, а еще доказать, что советские автомобили могут составить конкуренцию американским, фордовским. Ради этого и отправляется в пустыню, где проходит международный автопробег.

Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров был потрясен находкой: «Это действительно уникальные кадры, о существовании которых я лично до этого момента не знал. Хотя в то время я ещё учился в школе, хорошо помню весть о трагической гибели Евгения Урбанского (…) Внезапный и трагический уход из жизни человека такого масштаба вызвал большой резонанс. Но всех деталей случившегося, мы тогда, конечно, не знали. Всё укладывалось в короткую формулировку: «машина перевернулась» - и всё...»

Наряду с роковым дублем опубликованы три, которые ему предшествовали. Авторы хотели снять, как машина, в которой сидит герой, проносится по бархану, подпрыгнув, слетает с него и встраивается в колонну грузовиков. Раз за разом то не получается прыжок, то машина вылетает из кадра. На четвертом дубле прыжок выходит идеально, но в следующую секунду машина переворачивается, к ней в панике бегут члены съемочной группы.

Самое дикое, что Евгений Урбанский вовсе не обязан был сидеть в том автомобиле. Его лица все равно не видно в кадре - камера находилась от машины слишком далеко. На сайте «Мосфильма» цитируют слова Карена Шахназарова: «Его вполне мог заменить дублер. С тем же успехом можно было посадить на пассажирское сидение… куклу! Почему Урбанский остался в машине – непонятно. Думаю, если бы съемочная группа настояла – его бы там не было».

Шахназаров добавляет: «Очевидно, что трюк не был подготовлен должным образом. Об этом говорит хотя бы тот факт, что группа несколько раз меняла точку съемки. Создаётся впечатление, что трюк делался спонтанно – без предварительной подготовки. Возможно, он вообще «родился» прямо на съемочной площадке. А ведь сам по себе данный трюк является довольно сложным. Первый дубль достаточно эффектный – машина на приличной скорости съехала с бархана, круто развернулась, встроилась в колонну. Для того чтобы показать характер главного героя, которого играл Урбанский – лихость, бесстрашие – этого, на мой взгляд, вполне достаточно. Но, видимо, эпизод решили усложнить. От кого исходила данная инициатива? Может быть, от каскадера. А может, от второго режиссера Николая Москаленко, который в тот день руководил съемками вместо Алексея Салтыкова?.. Ответов мы уже не узнаем».

Также не удалось установить, что случилось с каскадером, сидевшим за рулем машины. По неподтвержденной информации, его звали Юрий Марков, он выжил, несмотря на тяжелые травмы, и будто бы даже рассказывал о произошедшем журналистам. Однако этих интервью, судя по всему, не нашли, а на пленке невозможно опознать человека, сидевшего за рулем.

После трагической гибели Евгения Урбанского съемки картины были прекращены, потраченные на нее 285 тысяч рублей - списаны в убыток. Хотя режиссера Алексея Салтыкова в момент трагедии не было на площадке, его на два года отстранили от любой работы. Каким-то чудом он все-таки добился разрешения снять «Директора» заново, в черно-белом варианте и с Николаем Губенко в главной роли. Фильм вышел в прокат в 1969 году.

Зачем сейчас публиковать видео с трагическим несчастным случаем? Шахназаров считает, что это - «хороший повод напомнить киносообществу о том, что кино – дело весьма ответственное и зачастую опасное. К сожалению, несчастные случаи на съемках по-прежнему, не редкость. Вспомнить хотя бы недавнюю трагедию с участием Алека Болдуина, по неосторожности застрелившим оператора. В 2018 году на съемках фильма «Подольские курсанты» под гусеницами танка погиб каскадер. У меня на съемочной площадке тоже возникали опасные ситуации – к счастью, никто не пострадал. Хорошее кино, конечно, не может существовать без трюков, но кинематографисты всегда должны помнить о необходимости тщательного планирования и подготовки таких сцен – здесь не бывает мелочей».