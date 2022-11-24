Запрещено даже не пропагандировать, а просто показывать что бы то ни было с геями Фото: Shutterstock

Народные избранники приняли сразу пакет законов о гей-пропаганде: в одних документах перечислили запреты, в других – ответственность за нарушение.

Если коротко, то депутаты запретили в России пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтения, педофилию, смену пола». Определение у них получилось замысловатым. Пропаганда – это когда тебе «распространили информацию», а у тебя «сформировались нетрадиционные сексуальные установки».

Кстати, пропаганда среди детей была запрещена и раньше! Практически все нововведения – это ответственность за пропаганду среди взрослых.

Роман Набокова «Лолита» уже под запретом? А фильм «В джазе только девушки», где главные герои-парни все время выдают себя за женщин? Ответа нет. Скорее всего, в каждом конкретном случае решение будет приниматься индивидуально. Следить и блокировать поручено Роскомнадзору.

Теперь детальнее о самих законах.

ГДЕ ЗАПРЕЩЕНО?

- В интернете (включая компьютерные игры)

- СМИ

- Книгах

- Аудиовизуальных сервисах

- Фильмах

- Рекламе

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО?

Для рекламы прописаны особенно жесткие условия. Запрещено даже не пропагандировать, а просто показывать что бы то ни было с геями.

Нельзя продавать товары, включая импортные, «содержащие информацию, за распространение которой предусмотрена ответственность».

В фильмах геев еще вроде можно показывать, но только без пропаганды. Иначе картина не получит прокатное удостоверение.

На платных каналах для взрослых «информацию с демонстрацией ЛГБТ» (видимо, речь о гей-порно) показывать можно, но только при подтверждении возраста с помощью специального кода.

СКОЛЬКО ШТРАФ?

- 50-100 тысяч рублей для граждан, 100-200 тысяч рублей для должностных лиц, 800 тыс. – 1 млн. млн. рублей или приостановка работы на 90 суток для юрлиц. И так накажут за немассовую пропаганду — за листовки, например.

- Ровно в два раза больше штрафы, если немассовая пропаганда была среди несовершеннолетних.

- А вот если злостный агитатор решит использовать СМИ или интернет, то наказание станет в разы жестче.

200-400 тысяч рублей для граждан, 400-800 тысяч рублей для должностных лиц, 2-5 млн. рублей или приостановка работы на 90 суток для юрлиц.

- Если же гейским пропагандистским непотребством займется еще и иностранец, то его кроме штрафа ждет немедленная депортация. Нам такие иностранцы не нужны.

- За пропаганду педофилии через интернет штрафуют на: 400-800 тыс. рублей рядовых граждан, 800 тыс. – 2 млн. рублей – должностных лиц, 4-10 млн. рублей – юрлиц.

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