Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России

Данный закон принимается исключительно в интересах россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, в том числе в интернете, СМИ, а также рекламе, литературе и кино.

В ходе заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что данный закон принимается исключительно в интересах россиян. «У нас с вами другой путь, его выбрали наши деды, прадеды, бабушки, прабабушки. У нас есть традиции, у нас есть совесть, у нас есть понимание, что нам надо думать о детях, семьях, стране, сохранять то, что нам передали родители», - заявил парламентарий.

Как писал сайт KP.RU, изменения коснутся ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». https://www.kp.ru/online/news/4983142/

В законе сказано о запрете ЛГБТ-пропаганды в России, в том числе в СМИ, кино, книгах, а также интернете и рекламе. Предполагается устанавливать определенные коды для подтверждения возраста, прежде чем получать доступ к запрещенной для детей информации.

Формулируется новые административные статьи, среди которых об ответственность за пропаганду педофилии, штраф за которую составит до 800 тысяч рублей, а для организаций до 10 миллионов. Распространении среди несовершеннолетних идеи о нетрадиционных сексуальных отношений, з что следует штраф до 200 тысяч рублей, а для организаций до 4 млн. За нарушение запрета на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений придется заплатить до 400 тысяч рублей, а организациям - до 5 млн.