Несмотря ни на что, Вечный огонь в Бердянске будет гореть всегда, как не гаснет память о подвигах освободителей этой земли.

Этот факт, кажется, греет сильнее теплых батарей в доме, потому что радует душу. Вместе с теплом, которое появилось в домах благодаря подаче газа из России, в городах и поселках области один за другим загораются газовые горелки Вечного огня на мемориалах павшим в годы Великой Отечественной войны защитникам Родины.

Так, мемориальный комплекс «Вечный огонь» возобновил свою работу в Бердянске. Нет, огонь, несмотря на то, что Украина оставила город без газа, один на один с наступающей зимой, здесь не угасал. В символическом смысле. Например, в День памяти и скорби, 22 июня, люди возлагали цветы к мемориалу, над которым ярко «горело» «пламя» электрической свечи. Во время своего рабочего визита в июле цветы к мемориалу возложила заместитель председателя Госдумы Федерального Собрания РФ Анна Кузнецова.

А еще в апреле горожане начали готовиться к 77-й годовщине Великой Победы - активисты привели в порядок мемориал. Очистили стелу от старой краски, нанесли свежую, а имена героев-земляков Бердянска выписали золотом. Жители от мала до велика дружно вышли на масштабный субботник. И, несмотря на то, что пособники киевского режима 24 сентября взрывом повредили патриотический щит у мемориала, Вечный огонь в Бердянске теперь снова живой. В память о героях, защищавших эту землю в годы Великой Отечественной. И как благодарность и в знак уважения защитникам нынешним.