Новогодние вечеринки: как весело провести новогодний корпоратив с коллегами

Фото предоставлены пресс-службой компании Nebar

Кто-то отправится с коллегами на базы отдыха, кто-то устроит в офисе вечер настольных игр, а кто-то пойдет в бары и рестораны своего города, чтобы провести этот вечер с шиком и большим количеством фотографий.

Но куда сходить, чтобы корпоратив гарантировано оставил хорошие воспоминания вашему коллективу и не стал очередной тусовкой среди множества других?

В этой подборке вы найдете ТОП-5 идей, как провести время с коллегами в вашем городе и запомнить его надолго!

Зима по-русски в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде вы точно найдете много интересных заведений и мест, где можно устроить самую громкую вечеринку за всю историю корпоративов. Но в этот город едут не за тусовками, а, конечно, за видами: зимние пейзажи Волги, на которой стоит Нижний Новгород, никого не оставят равнодушными. В области есть множество ретритов и баз отдыха: соберитесь с коллегами, снимите большой дом и насладитесь снежной сказкой. Советуем выбрать базы отдыха с русскими банями или открытыми горячими ванными прямо на улице. Такой необычный и семейный корпоратив точно оставит бурю положительных воспоминаний и еще больше сплотит ваш коллектив.

Фото предоставлены пресс-службой компании Nebar

Москва - город, где можно все

Город огней, тусовок и бесконечных вечеринок. Столица диктует все тренды, так давайте следовать им. Найти приятное заведение, где вы оставите среднее количество денег и хорошо проведете время бывает сложной задачей, особенно в предновогоднюю пору, когда приличные лофты уже разобрали, а тратить всю прибыль за год на аренду площадки не хочется. Некоторые рестораны и клубы устраивают акции для больших компаний в предновогодний период. Не воспользоваться такими подарками будет большим упущением. Например, одно из таких предложений начнет действовать в сети баров Nebar. Для компаний от 7 человек с 15 по 29 декабря вкусная скидка 50% распространяется на все напитки бара в будние дни, то есть вы не только сможете выпить в два раза больше, чем планировали, но и попеть в караоке на Пятницкой или насладиться атмосферой “Бумажного дома” на Мясницкой. А харизматичные бармены не оставят ваших одиноких коллег без внимания. Также вас ждет незабываемая шоу-программа, бесконечные танцы и специальные блюда от шефа. Главное помнить, что после бурной ночи вам еще работать вместе в Новом году. Даже несмотря на единственное правило заведения: МОЖНО ВСЕ!

Санкт-Петербург в красочном Сомбреро

Культурная столица, город крыш и приключений. В Питере есть масса интересных мест и видовых локаций. Корпоратив в ресторане на одной из смотровых площадок - как раз то, что надо для романтичных питерских корпоративов. Или вам хочется чего-то более нестандартного? Тогда точно стоит попробовать тематические заведения, например, в мексиканском стиле. Тако, мичелада, моле, чуррос, гуакамоле и барбакоа - все эти слова у вас не вызывают никаких эмоций? Тогда точно пришла пора погружаться в новую и неизведанную культуру одного из самых жарких и экспрессивных народов мира - мексиканцев. В Питере большое количество заведений, которые могут похвастаться кухней разных стран мира, но сеть ресторанов El Chapo местные выделяют с особой любовью, так может быть пришло время ощутить жаркие танцы и острые блюда на себе?

Фото предоставлены пресс-службой компании Nebar

Ростов на Дону - корпоратив на воде

Еще один город в нашей подборке, в который едут за видами зимней реки. Аренда столика или даже целого теплохода для корпоратива будет приятным подарком всему коллективу. На такой вечеринке вы сможете увидеть Ростов с новой стороны: его достопримечательности, Зеленый остров, а также за всеми этими видами хорошо провести время с коллегами. Главное - обсудить такое мероприятие заранее, так как у некоторых сотрудников может быть морская болезнь и ваш вечер закончиться на крайне неприятной ноте.

Сладкий праздник в Туле

Вкусный корпоратив звучит крайне заманчиво и интересно. Многие были на заводе тульских пряников еще в детстве, а вот посетить такое во взрослом возрасте и попробовать самостоятельно оформить десерт в новогоднем стиле - совсем другие ощущения! Хороший способ отвлечься от рабочей суеты и насладиться творчеством вместе с коллегами в новогодней атмосфере под песни йо-хо-хо. Такая экскурсия будет не только познавательной, но и окунет вас в детство. Пряники - всеми любимое угощение на всех праздниках, у многих с этим лакомством связаны приятные воспоминания. А мастер-класс по приготовлению пряников сплотит вашу команду и объединить общими темами и новыми историями.

Корпоративы бывают разные: домашняя тусовка, экскурсия или громкая вечеринка! Все это сплотит вашу команду. К выбору места или тематике нужно подходить индивидуально, зная особенности вашего общения и тональности коллектива.