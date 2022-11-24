Искусственный интеллект оценил родство Натальи Водяновой и ее тайной "дочери". Результаты ошеломляют

Наталья Водянова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

История Натальи Водяновой потрясла весь мир: спустя 20 лет супермодель разыскала родную сестру, оставленную в детдоме в младенческом возрасте. У мамы Водяновой Ларисы Кусакиной, которая к тому моменту уже тянула троих дочерей, была безвыходная ситуация: тяжкая работа на рынке, вечная нехватка денег, отсутствие помощи со стороны отцов детей. В итоге брошенную Машу удочерила пара из США по фамилии Бернс, дав девочке новое имя - Дженнифер.

Однако, история со счастливым концом обернулась скандалом: публика уверена, что Маша-Дженнифер - дочь Натальи, а не ее сестра. Мол, в юности модель могла забеременеть и оставить ребенка ради карьеры. И даже предполагаемые отцы уже найдены. По одной из версий, звезда могла родить ребенка от фотографа и модельного скаута Алексея Васильева; по другой - от Сергея Сазанова из Нижнего Новогорода, с которым Наташа жила с 14-ти лет. Еще одна загадка в этом "бразильском сериале" - парень по имени Итан Бернс. Он, также как и Дженнифер, приемный российский ребенок в американской семье. И возраст у Итана совпадает с Дженной - обоим по 23 года; и даже день рождения они отмечают в один день. Так получается, Итан и Дженна - двойняшки? Но почему тогда о парне семейство молчит? Получается, он приходится Наталье Водяновой братом или, может быть, сыном?

Пока семья отмалчивается, сайт KP.RU решил воспользоваться новыми технологиями. Если Наташа нашла родню благодаря программе поиска родственников по ДНК, то почему бы нам не оценить их фото с помощью искусственного интеллекта? Мы загрузили снимки Водяновой, Итана и Дженнифер Бернс в несколько похожих программ, которые работают с технологией распознавания лиц. И они выдали неожиданный результат: оказалось, что в среднем у Натальи и Дженнифер довольно слабое сходство и вероятность родства - всего 34%. А вот с Итаном, который как бы и не при чем, Водянова похожа куда больше. Вероятность того, что эти двое - родственники, составила уже 63%.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Впрочем, научную ценность эти результаты вряд ли представляют. Подобные программы специалисты рассматривают не как серьезный инструмент, а скорее, как средство развлечения.