Самые безумные предсказания Илона Маска: искусственный интеллект развяжет Третью мировую, а выжившие улетят на Марс

Карикатурная фигура Илона Маска на карнавале в Кёльне, февраль 2023 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый американский бизнесмен Илон Маск, недавно вновь ставший богатейшим человеком планеты, явно решил отобрать у Владимира Жириновского титул «Ванги наших дней». Чуть ли не в ежедневном режиме владелец «Теслы» и «Твиттера» фонтанирует прогнозами о том, как поменяется мир в самое ближайшее время (и желательно под его чутким руководством). Сбудутся они или нет - еще бабушка надвое сказала. Но порассуждать об этом интересно.

САДЫ НА МАРСЕ

Одной из идеей фикс Маска является колонизация Марса. И ею миллиардер заразил многих своих последователей. Что-что, а красочные картины бизнесмен умеет рисовать очень хорошо, правда когда дело доходит до реализации, его проекты, в том числе и марсианский, нередко буксуют.

Изначально Маск говорил о том, что первые корабли улетят на красную планету уже в наше время. В 2017 году американец обещал разработать первый космический корабль для межпланетых полетов за 4 года, а с 2023 года - начать регулярные полеты к Марсу. Космолеты, которые бизнесмен планировал направить к Марсу, должны были вмещать по 100 человек, плюс - огромное число грузов. Ведь на красной планете колонистам придется выстроить настоящий город, где будет все: «от сталелитейных цехов до пиццерий».

Уже тогда Маск оценивал стоимость перелета одного колониста в «космическую» сумму - 10 миллиардов долларов. Чтобы снизить цену билета миллиардер начал разрабатывать ракету с возможностью многократного использования всех элементов космического корабля. И вроде бы у него это получилось, но вот планы штурма Марса так и остались на бумаге.

Сейчас новая дата полета на Марс – 2029 год. И цена вполне демократична – «всего» 100 тысяч долларов. Хотя в одном из своих интервью миллиардер сказал, что жизнь первых поселенцев будет «ужасной», а вернуться им, скорее всего, не светит. А ведь еще пару лет назад Маск уверено заявлял о готовности «создать самодостаточный город на Марсе, чтобы обеспечить продолжение жизни в случае, если на Землю упадет метеорит или произойдет Третья мировая война, и мы уничтожим сами себя». Видимо, все-таки до того, как на красной планете «зацветут сады» колонистам придется серьезно пострадать.

Экипаж Crew-6 космического корабля SpaceX. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИЛЛИАРДНАЯ ПЕТЛЯ

Еще одной навязчивой фантазией Маска стал проект Hyperloop (гиперпетля – англ.) - метро в вакуумных тоннелях. Миллиардер предлагал запускать в трубе составы на воздушной или магнитной подушке, которые в теорию могут достигать скорости в тысячу километров в час!

Первоначально Маск хотел построить эту «трубу» между Сан-Франциско и Лос-Анжелесом, причем расстояние в 558 километров между городами предлагалось преодолевать всего за полчаса, заплатив за это 20 долларов. Не остались забыты и модные ныне зеленые технологии: электродвигатели должны были работать от энергии солнечных батарей.

Кстати, построить Hyperloop хотели и в России – между Москвой и Петербургом. И якобы в 2016 году РЖД и американская компания Hyperloop One даже создали рабочую группу, которая обсуждала перспективы строительства вакуумной дороги между столицами.

Однако реальных успехов у «гиперпетли» так никто и не дождался. Проект так и остался на бумаге, а сам Илон Маск то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что пиарил этот проект только для того, чтобы отвлечь власти Калифорнии от строительства обычной железной дороги, которая могла повлиять на продажи его электромобилей Tesla.

ПО СТОПАМ ТЕРМИНАТОРА

Над искусственным интеллектом Маск тоже работает весьма активно. Хотя и порой называет машинное сознание одной из главных угроз человечеству. Однажды Илон спрогнозировал начало Третьей мировой войны из-за конкуренции различных систем искусственного интеллекта.

Илон Маск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из любимых проектов эксцентричного миллиардера - создание гуманоидных роботов «Оптимус», которые будут наделены искусственным сознанием. Предназначены они будут, прежде всего, для помощи по дому и уходу за пожилыми людьми. Тем более что, как уверяет Илон, из-за печальной демографической ситуации молодых людей скоро станет намного меньше, чем пенсионеров. «Я уверен, что когда-нибудь на земле будет больше гуманоидных роботов, чем самих людей», - говорит Маск.

Вопросы демографии вообще его очень занимают. Так, самой старой стране мира Японии он предсказал полное исчезновение с лица земли. Сам Илон - отец девятерых детей, и всячески призывает государства мира способствовать повышению рождаемости. «Наша планета сможет прокормить всех», - уверяет он.

БОГАТЫЙ ЗАТЕЙНИК

В конце прошлого года, выступая на саммите Большой двадцатки на Бали, Илон Маск заявил, что «возможно, мы найдем инопланетян или обнаружим цивилизации, существовавшие миллионы лет назад». А также предрек появление технологий, которые позволят людям путешествовать «на совершенно другой конец света» со скоростью в 20 раз превышающей скорость звука.

И, главное, сроки он называет вполне реальные - мол, дайте мне 5-10 лет, и я построю вам это самое будущее, закачаетесь. А по истечению срока - он просто еще раз отодвигает срок начала проекта. Так что окажется ли он прав, покажет лишь время. Но в одном Маску не откажешь уже сейчас: язык у него, действительно, подвешен мастерски.