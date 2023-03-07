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Политика7 марта 2023 9:58

В новых регионах России осудили трех украинских военнослужащих

Они получили длительные сроки, которые проведут в колониях строго режима
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
СК России продолжает работу по обращениям родственников пропавших без вести участников специальной военной операции.

СК России продолжает работу по обращениям родственников пропавших без вести участников специальной военной операции.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суды в новых регионах России осудили трех украинских военнослужащих, совершивших особо тяжкие преступления против мирных жителей Донбасса.

«За применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также жестокое обращение с гражданским населением один из них приговорен к 13 годам лишения свободы, второй - к 8,5 годам лишения свободы, третий - к 18,5 годам лишения свободы. Еще ряд уголовных дел о подобных преступлениях находится на рассмотрении в судах», — говорится в докладе председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на совещании, которое прошло в Херсонской области России.

Главе СК России также сообщили, что получены дополнительные сведения о причастности к обстрелам гражданских населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик в 2014 году начальника Генштаба – главнокомандующего ВСУ Михаила Куцина, командующего воздушными силами ВСУ Юрия Байдака и командира 299-й бригады штурмовой авиации ВС ВСУ Владимира Помогайло. Указанные лица объявлены в международный розыск, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Отметим, что украинские националисты с Западной Украины делали все, чтобы скрыть свои преступления.

«Следствию предстоит провести осмотр территории аэропорта в Мариуполе, где, по показаниям очевидцев, украинские националисты из полка «Азов*» устроили пыточную камеру, издевались над гражданскими лицами, а затем расстреливали их, захоранивая поблизости. Наряду с этим следствием установлен еще ряд лиц, причастных к преступлениям в отношении российских военнослужащих, попавших в плен. В их числе - военнослужащий ВСУ Макаренко, совершивший убийство троих военнослужащих, а также издевавшийся над пленными гражданин Республики Азербайджан Имаев. В настоящее время они являются фигурантами уголовных дел», — отмечается в докладе Бастрыкину.

Да данный момент следствием объявлены в международный розыск пять граждан Грузии, которым ранее заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения за участие в «Грузинском легионе». Ведется сбор данных, необходимых для привлечения к уголовной ответственности наемников и из других стран.

СК России продолжает работу по обращениям родственников пропавших без вести участников специальной военной операции.

«Благодаря мерам, принятым следственными органами, установлено местонахождение военнослужащих, с которыми по различным причинам была потеряна связь, также оказано содействие участникам СВО в получении предусмотренных денежных выплат», — говорится в докладе.

В соответствии с поручением Бастрыкина на территории СВО организована работа поисковых отрядов волонтеров.

«В настоящее время в зоне специальной военной операции работают 4 отряда волонтеров, которые совместно со следователями, криминалистами и экспертами осуществляют выезды в освобожденные населенные пункты в целях обнаружения захоронений гражданских лиц и военнослужащих. Ими обработана информация о более 20 стихийных захоронениях, что в последующем позволило установить личности ряда погибших», — отмечается в материалах доклада председателю СК России.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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