Убийцы хотели повторить взрыв автомобиля Дарьи Дугиной: Как сорвали покушение на Константина Малофеева

Константин Малофеев - предприниматель, основатель и председатель общества «Царьград». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОТРАБОТАННЫЙ СЦЕНАРИЙ

ФСБ показало видео с камеры наблюдения: мужчина несколько минут мнется у машины Константина Малофеева, а после того, как убедился, что рядом нет свидетелей, присаживается около заднего левого колеса. Через несколько секунд встает и быстрым шагом уходит, натягивая капюшон куртки на лицо. На следующих кадрах уже разминирование: на парковке бизнес-центра «Новинский пассаж» к этому же «Мерседесу» подъезжает робот и достает из-под него сверток.

Бомба в пакете была прикреплена магнитом за бензобаком автомобиля.

В ФСБ обратили внимание, что по такой же схеме убита и журналистка Дарья Дугина. А причастным к нему считается «Русский добровольческий корпус» под предводительством Дениса Капустина. Его же считают организатором и сейчас.

«Я НЕ ИСПЫТЫВАЮ НЕНАВИСТИ»

Сам Константин Малофеев заявил, что покушение не повлияет на его позицию:

«Слава богу, со мной всё в порядке. Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы. Хочу заверить, что ни угрозы, ни теракты не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию. Враг будет разбит. Победа будет за нами, с нами Бог!», - написал он у себя в телеграм-канале.

А позже и в эфире телеканала «Царьград» обратился к тем, кто пытался его убить:

«Мы воюем за правду. И я не испытываю личной ненависти даже к тем, кто хочет моей смерти. Но, как говорили наши святые, своих личных врагов нужно прощать, а врагов Отечества - сокрушать. Поэтому мы будем воевать с вами вплоть до нашей Победы. И ничто нас не остановит», - заявил Малофеев.

НАЦИСТ, КИДАЛА

Денис Капустин (сейчас он живет под фамилией Никитин), лидер «Русского добровольческого корпуса», - личность, как говорят, широко известная в узких кругах.

В 2003 году мигрировал в Германию по «квоте для еврейских переселенцев». В Россию вернулся в конце нулевых. С 2014 года ездил на Украину, в 2017-м фактически переехал туда на ПМЖ. В 2019-м немецкий журнал Spiegel назвал его «одним из лидеров европейских неонацистов».

На прошлой неделе фамилия Капустина всплывала во время террористической вылазки в Брянской области. Он был командиром отряда, который убил двоих безоружных мужчин и ранил 10-летнего мальчика, а потом и выложил в сеть видео-обращение, где заявил, что они «не воюют с гражданскими и не убивают безоружных».

Эту же «организацию» считают причастной к убийству Дарьи Дугиной.

Хорошо известен Капустин-Никитин и в среде российских футбольных фанатов:

«Он по глупости попал в одну топовую красно-синюю фирму, там неудачно провел две драки, где явно не сгеройствовал. И после этого… грубо говоря, убежал», - рассказал изданию Daily Storm представитель фанатского движения ЦСКА.

Кроме того, пытался построить бизнес на спортивной одежде, но кинул многих своих соратников, после чего занялся совсем уж сомнительными делами.

«Был успешным владельцем салонов эротического массажа в Самаре и Москве. Там работали девочки из России и Украины. Частыми гостями были кавказцы, которые кинули его на бабки», - продолжает собеседник издания.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Террорист заминировал машину Малофеева прямо посреди улицы в Москве. Фото: ФСБ РФ

Судя по кадрам, показанным ФСБ, взрывное устройство было заложено на улице в людном месте, а разминирование происходило уже в центре Москвы на крытой парковке. Почему оно не сработало, когда машина передвигалась из одной точки в другую?

По данным источников «Комсомольской правды», близких к Константину Малофееву, этого не произошло, потому что самого предпринимателя в машине все это время не было - он отправлял только водителя. Поэтому террористы и не привели взрывчатку в действие.

Но в их планы вмешалась охрана Малофеева, которая на въезде на парковку в «Новинском пассаже» и заметила сверток.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Подельники Натальи Вовк, которую обвиняют в убийстве Дарьи Дугиной, дали признательные показания. Это Андрей Кузнецов и Александр Сучков. Первый признал вину полностью, и суд продлил ему арест на шесть месяцев,

второй согласился, что занимался подделкой документов, но отрицает, что делал их непосредственно для убийства Дугиной.