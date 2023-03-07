Лукашенко рассказал про попытку подрыва самолета А-50 и назвал Зеленского "гнидой"

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Во время вручения государственных наград и новых погон высшему офицерском составу страны, Александр Лукашенко поделился новой информацией и своим мнением о событиях последнего времени. Слова руководителя Белоруссии приводит госагентство Белта.

«ТЕРРОРИСТ — РОССИЯНИН С ПАСПОРТОМ УКРАИНЫ»

- Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов, - рассказал белорусский лидер.

«ЭТО ЧТО-ТО НЕВЕРОЯТНОЕ

О том, как террорист проник в Белоруссию через несколько границ

- То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, - это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию. Был выбран маршрут Варшава — Брест. Наш парень молодец ( пограничник — ред.). Не пропустил его. Он вернулся в Варшаву. Ему из Украины предоставили запасной маршрут. Варшава - Лодзь - Рига. И там он пересек латвийско-российскую границу. Переместился в Псков, затем приехал на автобусе в Минск, - разъяснил глава Белоруссии.

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Фото: Иван МАКЕЕВ

«КИТАЙСКИЙ БЕСПИЛОТНИК БЫЛ ПРОДАН В США»

О том, какую технику использовал террорист при попытке подрыва самолета.

- Не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления, эти беспилотники. Избрали маленький беспилотник. Если бы они использовали большой, то системы нашего слежения его бы отследили. Но маленький этот беспилотник китайского производства, который продается и в наших магазинах, мы установили, - он был продан в США, а потом вернулся в Украину. И в Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали. Об этом мы расскажем вам потом, - пообещал Лукашенко.

«ЦАРАПИНА И ОДНА ПРОБОИНА»

О том, был ли поврежден при попытке теракта самолет А-50.

- Самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности. Мы вам показывали этот самолет. Как мне сообщили, он даже Президента встречал, когда я возвращался из Пекина. Тем не менее, мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло.

Этот самолет никогда не залетал на территорию Украины, даже не приближался к границе, - рассказал белорусский лидер.

«ПРОВЕЛИ ЖЕСТОЧАЙШУЮ ЗАЧИСТКУ»

О том, как ловили участника и соучастников диверсии

- Команды шли от СБУ беглым за границей (в данном случае - в Польше). Оттуда они связывались (в данном случае это был врач) с мерзавцами здесь и помогали ему прятаться. И на начальном, и на конечном этапе нашей операции. Ну и, наверное, бог помог и случилось чудо. Благодаря нашим оперативникам - Комитета госбезопасности, МВД - и пограничникам мы его вычислили и задержали. На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Остальные прячутся там. Я распорядился несколько дней назад (еще до этой операции) по всей стране провести жесточайшую зачистку. Это нам урок. Они спрятались и сидят. Сидят и чего-то ждут, - поведал глава соседнего государства.

«ЗЕЛЕНСКИЙ — ПРОСТО ГНИДА»

Об отношениях с руководителем Украины

- Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский - просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны. Это я вам говорю как президент. Гнида потому, что бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит: «Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет проблем». На что я говорил: «Мы не собираемся нападать». Он: «Нет, давайте подпишем договор под покровительством ООН, что вы на нас не нападете». Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен... - резюмировал президент Белоруссии.