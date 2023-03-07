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НовостиПолитика7 марта 2023 11:41

Лукашенко назвал Зеленского «гнидой»

Президент Белоруссии считает, что подготовку диверсии в республике согласовали с украинским лидером
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лукашенко назвал Зеленского «гнидой»

Лукашенко назвал Зеленского «гнидой»

Фото: REUTERS

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского гнидой, заявив, что глава Украины знал о подготовке диверсии в Белоруссии, поскольку подобные операции не проводятся без согласования с руководством.

«Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент», - приводит госагентство Белта заявление белорусского лидера.

Напомним, сегодня, 7 марта, белорусский президент заявил о задержании сотрудника спецслужб Украины, а также пособников, которые были причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме «Мачулищи». По его словам, данный теракт готовился в Киеве, а началась эта подготовка примерно шесть - восемь месяцев назад.

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